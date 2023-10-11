Эффект на 18 лет: какие знаки зодиака «потеряются» в коридоре затмений с 14 октября 2023

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Кардинальные перемены, судьбоносные встречи и мистические явления затронут каждого в период коридора затмений.

В середине осени жители Земли смогут увидеть два невероятных затмения — кольцевое солнечное и полутеневое лунное. Период между ними астрологи называют коридором и считают таинственным событием, потому что в этот момент судьба заставляет людей проанализировать свой предыдущий опыт и задуматься о собственном предназначении.

К каким изменениям в жизни подтолкнет коридор затмений, эксклюзивно Пятому каналу рассказала эзотерик Аделина Панина.

Почему коридор затмений в октябре 2023 чрезвычайно опасен

Астрологи называют коридором период между солнечным и лунным затмениями, которые сменяют друг друга с разницей примерно в две недели. Эта пора считается особенной, потому что данные события разворачиваются вблизи кармических узлов — явлений, связанных с прошлыми жизнями человека.

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Пока на небе складывается подобная конфигурация, жители Земли ощущают серьезные изменения в поведении и мироощущении, что позволяет переосмыслить свои поступки. Многие боятся коридора затмений, поскольку считают это явление опасным.

«Это самые загадочные, таинственные слова часто вызывают чувство тревожности и неопределенности. Энергетически сильное время, при котором возможны глобальные перемены в жизни как в лучшую, так и в худшую сторону», — предостерегла эзотерик.

Часто именно на это время приходятся какие-то неприятные ситуации, связанные с деньгами и отношениями. Могут выходить из строя технические устройства, теряться посылки и письма. Однако именно так судьба дает понять человеку, что он отошел от высших целей. И одни выйдут из коридора затмений, победителями, оказавшись по ту сторону проблем, а другие увязнут в сложностях основательно и надолго.

Когда будет коридор затмений в 2023 году

Коридор затмений — событие не редкое. Его можно наблюдать один-два раза в год. Осенью состоится уже второе явление. Солнечное затмение, которое откроет мистический период, ожидается 14 октября в 22:55 по московскому времени.

Однако у данного события будут свои особенности. Оно окажется одним из самых редких. Луна и Солнце выстроятся в один ряд, и спутник полностью закроет светило. Из-за того, что земной спутник меньше по размерам, вокруг него образуется «огненный» ореол. Благодаря данному эффекту астрономическое событие окрестили кольцевым затмением.

Однако увидеть захватывающее зрелище смогут только жители Северной, Центральной и Южной Америки. А вот лунным затмением россиянам удастся насладиться в полной мере, но при условии, что погода ночью установится ясная. Спутник Земли частично попадет в тень планеты, поэтому наблюдатели увидят полутеневое затмение. Явление ожидается 28 октября. Его пик придется с 22:36 до 23:53 по московскому времени.

Следующая череда затмений взбудоражит жителей Земли в первой половине 2024 года — с 25 марта по 8 апреля.

Какое влияние окажет коридор затмений с 14 по 28 октября 2023

В мистический период обычно происходят самые неожиданные перемены. Нужно лишь найти силы и направить энергию на то, чтобы наладить дела во всех сферах.

«Мы входим в солнечное затмение. В это время запускаются новые жизненные процессы, сопровождающиеся кризисом сознания, разрывом шаблона поведения, моделей, ценностей. Будет необходимо соблюдать баланс между трудом и отдыхом, положительными и отрицательными эмоциями. Следует равно разделить внимание между семьей, друзьями, работой», — посоветовала эксперт.

В 2023-м затмение будет особенным. Нужно проявлять особую осторожность в делах и поступках, потому что выбранное направление запрограммирует жизнь каждого на ближайшие 18-19 лет. Стоит прислушаться к внутреннему голосу, чтобы понять, в каком направлении двигаться.

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Возможно, человек замер в каком-то определенном ритме, который давно перестал ему нравиться. Нужно решить, какую смену приоритетов следует провести в своей жизни. Однако сразу ломать привычный уклад не рекомендуется. Коридор затмений — не время для действий, здесь нужно тщательно все обдумать, чтобы после завершения явления выйти на новый профессиональный и личностный уровень.

«Крайне неблагоприятное время для движения к цели, острых и резких поворотов — можете ошибиться. Нужно избегать принятия решений, особенно в личной и рабочей сферах. Новый цикл зарождается: что-то теряет значимость, что-то постепенно приобретает ее», — прокомментировала эксперт.

Каким-то переменам подвергнется и круг общения. С кем-то из давних знакомых придется попрощаться, а вот те люди, что придут в жизнь во время коридора затмений, будут рядом на долгие годы. Благоприятный аспект создаст на небосклоне и Венера. Планета любви и красоты подтолкнет к судьбоносным встречам. Возможно, человек, замаячивший на горизонте в это время, станет надежным спутником.

Что можно делать в коридор затмений с 14 по 28 октября 2023

Важно помнить, что коридор затмений — кармическое время. Судьба будет подавать сигналы, чтобы направить человека на его истинный путь. Не стоит закрывать глаза на подсказки Вселенной.

«Что можно делать в эти дни? Обращать внимание на любые странности, совпадения, использовать новые возможности, заниматься саморазвитием, работать над эмоциональным состоянием, искать и находить ответы на волнующие вопросы», — прокомментировала эзотерик.

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В жизни нужно навести порядок. Это касается не только чистоты в доме, но и контактов и накопившихся за последнее время забот. Надо избавиться от задач, которые стали невыносимой рутиной, удалить номера телефонов бывших коллег и знакомых, с кем давно перестали общаться.

Также важно помнить: если какой-то проект стартовал незадолго до данного явления, то он приобретет особое значение в жизни человека. На него следует обратить особое внимание, чтобы реализовать его на все 100%.

«Дела, начатые до солнечного затмения, почти всегда приобретают кармический оттенок. Он может быть позитивный или негативный. Точно одно: решение надо хорошо обдумать. Если вы и берете какую-либо ответственность в период коридора, последствия станут отражаться в течение 18-19 лет», — рассказала эксперт.

Также стоит заняться различными практиками, направленными на то, чтобы наладить гармонию с собой, например, начать выполнять медитации.

Что нельзя делать в коридор затмений с 14 по 28 октября

В течение двух недель не стоит делать поспешных выводов, идти на поводу у эмоций, вступать в конфликты, затевать какие-то тяжбы, начинать дела, в которых есть сомнения. Не стоит погружаться в состояние тревоги и душевных переживаний. Это негативно отразится на здоровье.

«Состояние во второй коридор затмений может быть рассеянным, с низкой концентрацией внимания, возможна определенная психическая неустойчивость, сильные колебания в принятии решений. Важно находить баланс между трудом и отдыхом, сохранять спокойствие», — посоветовала эксперт.

Рекомендуется избегать скандалов, не поддаваться слухам и самим не строить козни против неблаговидных персон. В отношении с окружающими коридор затмений расставит все на свои места, но решившего состроить злую шутку Вселенная может жестоко наказать и лишить его счастье на долгие годы вперед.

Какие знаки зодиака сильнее подвергнутся влиянию коридора затмений

Сильнее всего влияние будут ощущать Овны и Весы. Именно в этих знаках зодиака пройдут солнечное и лунное затмения соответственно. Затронет явление также Козерогов и Раков. Серьезные трансформации ждут тех представителей, которые появился на свет в особые даты:

с 6 по 16 апреля;

с 8 по 19 июля;

с 9 по 19 октября;

с 7 по 16 января.

Рожденные под данными созвездиями славятся своей подвижностью и активностью, поэтому им сложно даже на время остановиться и переосмыслить свою жизнь. Но если не соблюдать предельную осторожность при принятии каких-то решений, можно серьезно поплатиться. Не стоит цепляться за прошлое. Важно — отпустить старые обиды и переживания и открыться новым позитивным трансформациям.