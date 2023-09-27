Трем знакам будет не до шуток в коридоре затмений: гороскоп на октябрь 2023

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В ближайший месяц знаки зодиака окажутся под величественным влиянием коридора затмений и Скорпиона.

Октябрь для каждого знака зодиака откроется с индивидуальной и неожиданной стороны. Кто-то зарядится активностью на весь месяц, а кому-то лучше укутаться в одеяло и спрятаться от внешнего мира. Однако даже при таком разнообразии для всех представителей зодиакального круга найдется что-то общее. Каждый ощутит на себе коридор затмений, который пройдет с 14 по 28 октября.

О том, кто среди знаков зодиака сможет реализовать свои идеи и добиться потрясающих высот в разных сферах, а кому стоит сконцентрироваться на спокойной повседневной жизни, эксклюзивно Пятому Каналу рассказала астролог Алина Лебедева.

Алина Лебедева

Астролог

Гороскоп на октябрь 2023 — общая характеристика месяца для всех знаков зодиака

Самым главным астрологическим событием октября станет коридор затмений, который нарушит баланс в жизни всех представителей зодиакального круга. Последствия решений, принятых в этот период, даже после рокового периода будут долго напоминать о себе. Солнечное затмение предвещается 14 октября в знаке Весов. А лунное затмение стоит ждать 28 октября в Тельце.

«Эти события совместно действующих стихий Воздуха и Земли помогут людям ориентироваться в финансовой и трудовой сферах», — рассказывает астролог.

К слову, именно в этом месяце обстановка располагает к увольнению с работы и поиску новой должности. Возможно даже появится желание сменить сферу деятельности. Особенно актуально это окажется для тех представителей знаков, которые будут ощущать внутреннее опустошение и выгорание.

В этом месяце, помимо коридора затмений, предвидится много переходов планет из знака в знак. Уже 5 октября Меркурий перейдет в знак зодиака Весы. Это значит, что наступит время для дипломатических переговоров и поиска решений того, что действительно важно. Найти точки соприкосновения окажется достаточно просто, поэтому успех не заставит себя долго ждать.

А с 28 октября Меркурий сместится в знак зодиака Скорпиона, а это значит что в разговорах ходить вокруг да около не получится, все будет в самую суть.

Период особенного счастья и безграничного удовольствия закончится 9 октября. Венера сменит свой знак на Деву.

«Это значит, что наступит время для того, чтобы посмотреть на женственность, желания и чувства через материальную сторону вопроса — практичным взглядом, с холодной головой и рациональным подходом», — объясняет Алина Лебедева.

С 12 октября Скорпион завладеет еще и Марсом, планетой активных действий и конкретных шагов для достижения целей.

«Окрас Скорпиона добавляет жестокости и хладнокровности, а также дополнительного напряжения, которое будто витает в воздухе, накаляя многие процессы, в том числе и мирового масштаба», — предупреждает эксперт.

Также 23 октября Скорпиона посетит и Солнце, из-за чего события сложатся так, что все или ничего.

Уже можно выделить счастливчиков этого месяца. Ими окажутся Девы, Козероги, Скорпионы и Раки. А вот Тельцам, Овнам и Львам остается лишь держаться, ведь для них наступит неблагоприятный период.

Овен — гороскоп на октябрь 2023

Для представителей огненного знака зодиака, открывающего зодиакальный круг, гороскоп предвещает нестабильный месяц. Получить желаемое окажется непросто, придется приложить усилия. Также могут возникнуть сложности в коммуникациях. Так что терпения станет не хватать, а кровь и без того вспыльчивых Овнов может закипать с новой силой. Подходящее время для того, чтобы потренировать навыки дипломатии.

В любовной сфере ожидается спад. Гороскоп предупреждает, что обыденность и рутина станут верными спутниками на весь месяц. Из-за отсутствия искры в отношениях может казаться, что должное внимание отсутствует. Однако среди негатива, подготовленного месяцем, есть место для успеха. Финансовая сфера очень порадует, ведь энергии для продвижения и личной реализации будет более, чем достаточно.

Телец — гороскоп на октябрь 2023

Октябрь для этого знака зодиака окажется трудным. Многие разговоры сведутся к конфликтным ситуациям, а рабочие дела истощат и доведут до точки кипения. Астролог рекомендует не поддаваться эмоциям и действовать рационально.

В любовной сфере земная Венера подарит Тельцам поддержку от близких. Она будет особенно необходима, ведь может показаться, что весь мир настроен против этого знака. Финансовое положение также может улучшить настроение в октябре. Если правильно распределить силы, то большая вероятность того, что денежное состояние увеличится.

Близнецы — гороскоп на октябрь 2023

Для Близнецов октябрь пройдет в затишье. Основной поток энергии окажется направлен на духовное развитие и творчество. Отвлекающих факторов быть не должно, ведь для любви время не подходящее. Знаку зодиака, находящемуся в активном поиске отношений, лучше морально подготовиться к отсутствию желаемого результата. А тем, у кого уже есть вторая половинка, астролог советует обратить внимание на рутинные проблемы. Самое время решить бытовые и материальные вопросы, которые могут давно волновать.

В финансовой сфере тоже ожидается застой. Даже огромные усилия не принесут должного результата. Поэтому лучше не распыляться на то, что заведомо не будет награждено успехом. Звезды рекомендуют уделять все внимание своим внутренним переживаниям.

Рак — гороскоп на октябрь 2023

Октябрь принесет в жизнь этого знака зодиака особый успех. Если немного сконцентрироваться и приложить усилия, то финансовые результаты впечатлят. Раки могут быть уверены, что им все по плечу.

Многие вопросы получится решить достаточно быстро, ведь коммуницировать с людьми будет очень просто. Однако в день солнечного затмения стоит проявить осторожность, ведь знак зодиака окажется подвержен чувствительности, которая будет зашкаливает. Поэтому 14 октября лучше уединиться, ведь есть риск испортить весь предшествующий успех.

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Лев — гороскоп на октябрь 2023

Для Львов наступит непростое время. К удивлению, самый гордый знак зодиака начнет в себе сомневаться, а результаты не только не порадуют, но и не оправдают ожиданий. В материальной сфере лучше не тратить много усилий и внимания, ведь эта энергия окажется потраченной впустую. В октябре самым главным будет поддержание уже имеющегося уровня.

В любви изменений не предвидится. Рассчитывать на пылкую страсть как в отношениях, так и в новых завоеваниях не стоит.

Дева — гороскоп на октябрь 2023

Для Дев по гороскопу месяц станет идеальным временем для любовных приключений. А период активного Скорпиона даст энергию не только для романтики, но и для успешного решения рабочих вопросов. В результате чего существует большая вероятность улучшить свое финансовое положение.

Гороскоп советует быть смелее и шире смотреть на происходящее. Тогда Вселенная окажется на стороне Девы, особенно если заняться своим здоровьем или желаниями.

Весы — гороскоп на октябрь 2023

На представителей данного знака зодиака солнечное затмение повлияет сильнее остальных. Оно вызовет сомнения в себе и напомнит о страхах. Поэтому лучший совет — стараться пережить 14 октября в гармонии.

В октябре проявится мало энергии и хороших возможностей, а переживаний и внутренних терзаний окажется достаточно. Лучше уделить внимание себе и позаботиться о своем физическом и эмоциональном состоянии. Иначе есть риск подвергнуться апатии.

Скорпион — гороскоп на октябрь 2023

Настал звездный час для Скорпионов. Большое количество планет в их энергии скажется колоссальным толчком для финансового роста.

Середина осени располагает к тому, что знак зодиака сможет без особых усилий улучшить положение дел. И не важно, будет это работа, отношения или личное проявление. Поэтому самое время отложить сомнения в сторону и действовать, прислушиваясь к своей интуиции.

Стрелец — гороскоп на октябрь 2023

Стрельцы не заметят в своей жизни особых изменений. Время будет идти спокойно, а эмоции огненного знака зодиака окажутся стабильными.

Поэтому в октябре стоит наслаждаться привычной жизнью. Уделить внимание своей семье и близким, чаще заниматься хобби и духовно развиваться. Главное помнить, что большие победы только впереди.

Козерог — гороскоп на октябрь 2023

Несмотря на то, что коридор затмений будет словно выбивать почву из-под ног Козерогов, они успешно и легко его преодолеют. В этом месяце удача определенно на стороне знака.

Все располагает к тому, чтобы двигаться вверх по карьерной лестнице и закрыть давно мучающие вопросы. А если Козерог изъявит желание заняться своей личной жизнью, то его ждет успех. Также в октябре можно улучшить отношения или познакомиться с достойным человеком.

Водолей — гороскоп на октябрь 2023

От Водолеев потребуется крайне много усилий, чтобы поддерживать все сферы жизни. Будет трудно, но сохранить баланс получится.

Звезды советуют не распыляться. В октябре будет не время для любовных вопросов, и покорение новых высот лучше отложить. Все внимание стоит направить на поддержание того, что уже имеется.

Рыбы — гороскоп на октябрь 2023

Для этого знака зодиака откроются новые финансовые возможности и успех в карьере. Однако результата, который приведет к этому, добиться будет сложно, ведь мысли будут заняты мечтами о романтических отношениях.

Стоит постараться уделить внимание материальной части жизни, ведь усидеть на двух стульях не получится. Даже если будет трудно, важно сконцентрироваться на рабочих вопросах, которые в дальнейшем приведут к финансовому росту.

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