Роковая середина осени: что на 2 года вперед предрешит солнечное затмение 14 октября 2023

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Солнечное затмение откроет коридор затмений и ознаменует приход неспокойного времени для большинства знаков зодиака.

В самой середине осени, 14 октября 2023 года, произойдет кольцевое солнечное затмение. Именно оно станет первым в грядущем коридоре затмений — двухнедельном периоде между солнечным и лунным затмениями.

В России это явление увидеть не получится. Тем, кто захочет насладиться его красотой, придется поехать в Южную или Центральную Америку. А вот ощутить на себе влияние данного астрологического события смогут все представители зодиакального круга, ведь оно принесет с собой множество перемен.

Как солнечное затмение отразится на жизни людей, и какие знаки зодиака особенно сильно будут подвержены его воздействию, эксклюзивно Пятому каналу рассказала астропсихолог Ирина Терещенко.

Что такое кольцевое солнечное затмение

Существует три вида затмений: частичное, полное и кольцевое. Какое именно затмение появилось на небе, определить очень просто.

Если Луна, проходя перед Солнцем, закрывает лишь его кусок, то это частичное затмение. Явление, когда спутник Земли целиком закрывает собой яркое небесное тело, называется полным затмением.

Кольцевое затмение — самое редкое из всех. Так называют явление, когда Луна и Солнце выравниваются, но спутник недостаточно велик, чтобы закрыть собой звезду. На небе можно увидеть очертания яркого света вокруг Луны. «Огненное кольцо» выглядит особенно завораживающе. Именно такое затмение произойдет 14 октября 2023.

Когда будет ощущаться влияние солнечного затмения

Само солнечное затмение произойдет 14 октября в 20.55 по московскому времени. Оно пройдет на оси Весы — Овен. Однако воздействие этого астрологического явления на жизни начнется еще за три дня до его непосредственного начала и будет ощущаться до 17 октября включительно. А последствия принятых в этот период решений останутся на более длительный срок.

Первую половину октября 2023 стоит провести осознанно, понимая, что необходимо делать и куда направлять свою энергию. Такая ясность разума способна подготовить к приходу солнечного затмения и сделать ближайшее будущее счастливым.

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«Любое затмение дает некую возможность изменить что-то в своей жизни. То, что можно будет поменять только через два года, когда будет такая же ось затмений», — объясняет астропсихолог.

Как солнечное затмение повлияет на отношения и работу

Самыми актуальными и важными аспектами станут отношения и темы равенства, гармонии и баланса. Знакам зодиака придется изменить эти составляющие в своей жизни.

На первый план выйдут отношения и любые взаимодействия абсолютно со всеми окружающими людьми, но особенно со вторыми половинками, партнерами, близкими, приятелями и коллегами. Нужно посмотреть, какие связи уже отжили свое, и с чем пришла пора прощаться.

«Любое затмение это некий коридор, в котором нам нужно найти тот самый выход, который приведет в абсолютно новом направлении», — рассказывает эксперт.

Грядущие трансформации неизбежны, потому что затмение будет происходить еще и на негативных аспектах с Марса на Плутон. Повысится конфликтность, и воздухе будут ощущаться напряжение и агрессия. А претензии к окружающим станут постоянными гостями.

Солнечное затмение всегда влияет на психику. Повышается тревожность, человек становится нервным и раздражительным. Стоит научиться контролировать свои эмоции, чтобы даже в сложный период добиться успеха. Тогда в октябре появится шанс добиться выгодных карьерных и любовных изменений. В противном случае есть риск упустить выгодные сделки и разорвать имеющиеся отношения.

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Осеннее солнечное затмение отразиться на всех представителях зодиакального круга. Однако особенно сильно его влияние почувствуют Овны, Раки, Весы и Козероги. Именно у этих знаков будет больше того, что нуждается в особенном внимании и проработке.

Солнечное затмение каждому даст шанс отпустить то, за что он безуспешно цепляется, несмотря на то, что в удерживаемом уже нет необходимости.

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Многие люди смогут осознать, какой путь им выбрать и какие именно действия в дальнейшем принесут в жизнь успех. А также станет ясно, что или даже кто не оправдает возложенных ожиданий. Грядущее астрологическое событие даст шанс очистить жизнь от того, что ее отягощало. Это освободит место для новых радостных событий.