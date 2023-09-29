Два волшебных дня: когда делать денежную стрижку в октябре 2023

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В середине осени, чтобы заручиться поддержкой высших сил и открыть финансовый поток, следует сделать стрижку в определенные даты по лунному календарю.

Считается, что волосы — проводники жизненной энергии человека, его связь со Вселенной. Не случайно в древности пряди называли космами, подчеркивая, что именно через них передается сила, дарованная высшими силами.

С давних времен уходу за локонами придавали особое значение. Предки верили: чтобы прическа дольше оставалась красивой и здоровой, волосы обязательно нужно стричь, но только в определенные даты. Определяли благоприятный день по движению Луны. Согласно поверьям, ночное светило является мощным источником энергии, что позволяет сохранить красоту, а также привлечь удачу во всех сферах жизни. Причем для получения нужного эффекта достаточно лишь убрать пару сантиметров от текущей длины.

При этом важно помнить, что поход к стилисту в неудачные дни способна нанести удар по всем сферам жизни. Поэтому перед походом в салон следует обязательно сверяться с лунным календарем стрижек.

В какие дни новая прическа поможет привлечь счастье и успех в решении финансовых вопросах, эксклюзивно Пятому каналу рассказала астролог Алина Кузьмийчук.

Алина Кузьмийчук

Астролог

Самые благоприятные даты для стрижки в октябре 2023

Многие думают, что самое удачное время для стрижки — период растущей Луны. Смена прически в одну из дат, когда серебристый серп на небе день ото дня увеличивается в размерах, позволяет укрепить корни и способствует лучшему росту волос. Однако если есть желание просто подровнять кончики или сделать окрашивание, то записаться в салон можно и тогда, когда светило находится в убывающей фазе. Как раз такое время наступит в начале октября. Наиболее удачными, согласно лунному календарю, окажутся две даты.

«Стрижка 4-го числа придаст вам легкости и уверенности. 5-го тоже допустима процедура, однако без окрашивания», — предупредила астролог.

Если человек никак не может избавиться от перхоти, постоянно беспокоится по поводу ломкости волос или секущихся кончиков, то следует обратиться к мастеру в середине месяца, когда будет целая плеяда благоприятных дат. Забота о волосах в это время окажется как нельзя кстати. Первый удачный день данного периода наступит 12 октября.

«Луна находится в Деве, поэтому волосы станут крепче, и прическа вас обязательно порадует», — прокомментировала эксперт.

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Следует рассмотреть и 14 октября. В этот день на пользу пойдут даже радикальные перемены в образе. Новый имидж скажется не только на здоровье волос, но и на других сферах жизни.

«Луна находится в Весах, поэтому стрижка принесет любовь, наладит гармонию в отношениях. Ну и, конечно, ваши волосы приобретут прекрасный внешний вид», — рассказала специалист.

Преобразившись после похода в салон, каждый сможет почувствовать себя увереннее, ведь представители противоположного пола точно не пройдут мимо уверенной в себе персоны. К слову, пристальное внимание на эту дату по лунному календарю стоит обратить тем, кто собирается начать какой-либо проект или мечтает о повышении по службе. Сделанная стрижка повысит целеустремленность и жизненную энергию.

Благоприятными изменениями сулит и поход к парикмахеру сразу после новолуния — 15 и 16 октября. Но важно помнить, что в данный период манипуляции с волосами будут способствовать кардинальным изменениям в различных сферах жизни.

«Если вы хотите начать с чистого листа свою жизнь, обнулиться, измениться, то это то самое время», — прокомментировала эксперт.

Самыми лучшими днями для стрижки в октябре можно назвать 20 и 21 октября. В указанный период также благоприятно наносить укрепляющие маски, делать обертывание, использовать настои, отвары и специальные масла для лучшего роста волос.

«Луна находится в Козероге, а это способствует тому, что корни будут укрепляться. Прическа обязательно вас порадует здоровьем. Также в эти дни хорошо проводить различные процедуры, повышающие качество структуры волос», — отметила астролог.

Благодаря манипуляциям с локонами удастся не только сделать пряди более крепкими и упругими, но и повысить свою социальную активность. С новой прической все трудности окажутся по плечу. Удастся даже сдвинуть с мертвой точки дела, которые долго не удавалось завершить. Все это позволит добиться небывалых результатов в карьере.

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В конце месяца настанет несколько благоприятных дней для окрашивания. Для этого идеально подойдут 26 и 27 октября. Обрезать пряди в указанные даты не стоит, однако насчет окрашивания никаких предостережений нет.

«Если вы хотели придать непревзойденный оттенок волосам, это то самое время. Перемены помогут раскрыть вашу интуицию, повысить внутренние вибрации, сделать вас более творческим человеком», — прокомментировала эксперт.

Окрыляющее чувство, которое непременно появится внутри сменившего имидж, благоприятно отразится на восприятии себя и позволит найти креативное решение для новых проектов.

Когда делать денежную стрижку в октябре 2023

В октябре, согласно лунному календарю, представится всего две даты, когда стрижка принесет богатство и материальное благополучие. Не обязательно решаться на серьезные эксперименты и кардинальные изменения. Можно всего лишь подровнять кончики.

«2-е и 30-е октября — прекрасные дни для денежных стрижек. Процедура позволит сохранить форму волос, укрепить корни, а также повысить вашу финансовую емкость. То есть это такие немножко магические даты, когда новая прическа принесет денежный успех. Поэтому если вы хотите быть не только красивыми, но еще и богатыми, то это то самое время», — прокомментировала специалист.

Однако при проведении денежных стрижек важно соблюдать несколько правил:

Не брать ножницы самостоятельно , потому что таким образом можно отрезать от себя материальное благополучие и положительную энергию.

, потому что таким образом можно отрезать от себя материальное благополучие и положительную энергию. Доверять свою прическу только человеку, который производит приятное впечатление. Следует идти только к тому мастеру, общение с которым вызывает положительные эмоции. Если стилист не в духе или клиент чувствует исходящий от сотрудника салона негатив, то лучше отказаться от запланированной стрижки, иначе можно упустить удачу и закрыть финансовый поток на долгое время. В таком случае лучше доверить ножницы кому-то из близких: родственнику или подруге, в чьих позитивных намерениях нет сомнений.

При проведении денежных стрижек стоит заняться визуализацией, представить: как придут деньги и на что они будут потрачены. Можно во время процедуры читать специальные аффирмации на привлечение дохода.

Неблагоприятные даты для стрижки в октябре 2023

Стрижка может не только привлечь удачу, но и отвернуть ее, если записаться на процедуру в неудачный день по лунному календарю. Дело опять же в положении Луны на небосводе. Если ночное светило образует неблагоприятные аспекты, то идти к мастеру точно не стоит.

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Прическа в указанные даты не принесет никакой радости. Вероятно, что после процедуры волосы наоборот станут более ломкими и начнут сечься еще больше. Денежная энергия также будет отрицательной, поэтому манипуляция не только не принесет прибыли, но и станет способствовать потерям в материальной сфере.

Если говорить о конкретных числах, то не стоит ходить в салон с 8 по 10 октября. Некоторые верят, что именно в эти дни самые благоприятные для изменения внешности, но во второй месяц осени ни в коем случае нельзя браться за ножницы в данный период.

«Луна находится во Льве, но <…> есть напряженные аспекты, поэтому результат может вас не порадовать», — предупредила эксперт.

Однако самый неудачный момент для стрижек по лунному календарю наступит, когда Луна окажется в напряженном аспекте с Венерой (планетой, отвечающей за красоту, общение между людьми и финансовый рост), а также с Сатурном (небесным управителем порядка и материального благополучия). Подобные конфигурации на небосводе сложатся 3, 18, 28 и 29 октября. В эти дни лучше отказаться от всех бьюти-процедур.

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