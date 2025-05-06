Защитят от грязи и не порвутся: какие садовые перчатки выбрать для работы

Фото, видео: www.globallookpress.com / Stefan Obermeier; 5-tv.ru

Зацепиться за гвоздь, порезать ладонь об острый инструмент или загнать в палец занозу на дачном участке — на даче может произойти что угодно, если работать без садовых перчаток.

Садовые перчатки незаменимы за городом. Они защищают руки от грязи, мозолей и царапин.

Правда, выбрать лучшую модель получится только одним способом — испытать изделие на практике. В этом помогла «Самая полезная программа», авторский проект Владимира Щеглова.

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Приобретены три пары садовых перчаток универсального размера. Они немного отличаются в цене — 104, 119 и 172 рублей.

Первая модель сделана из трикотажа со специальными точками из ПВХ. Перчатки довольно плотно облегают руки, точки на поверхности не дают им скользить.

Вторые испытуемые сделаны из полиэстера с нитриловым покрытием. Такая модель должна защитить руки от не только от грязи, но и от едких химикатов. Правда, назвать эти перчатки удобными никак нельзя. Их приходится с силой натягивать на ладонь, боясь порвать ткань в любой момент.

Самые дорогие перчатки — из полиэстера с латексным покрытием. На изделии для правой руки производитель предусмотрел специальные пластмассовые наконечники. Модель легко надевать, а «когти» удобны в работе.

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За сезон каждый дачник меняет не одну пару печаток. Все-таки хочется, что покупки прослужили как можно дольше. Для этого их надо проверить на износостойкость.

Каждую садовую перчатку по очереди надевают на пластиковую руку манекена, а затем водят по наждачной бумаге. Всего один проход — и самый дешевый образец порвался. На удивление так же быстро пришла в негодность самая дорогая покупка, хотя на латексе повреждений оказалось меньше. А вот перчатка с нитриловым покрытием оказалась более прочной. Значит, комплект прослужит дольше и лучше защитит кожу от ссадин.

Смогут ли выстоять садовые перчатки против острого инструмента? Увы, атаку канцелярским ножом не пережил ни один образец.

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А как они защищают от грязи, если высаживать в грунт растения? После работы в тряпичных перчатках на пальцах появились темные пятна, хотя грязь под ногти и не забилась. Помощники с нитриловым и латексным покрытием смогли уберечь руки — они идеально чистые, даже после того, как землю тщательно полили водой из лейки.

Осталось проверить садовые перчатки на прочность в испытательном центре «ПромМаш Тест». Каждую пару разорвали на специальном оборудовании. В целом все из них выдали примерно одинаковые результаты, но перчатки с полимерными покрытиями все же оказались прочнее.

«По итогу нашего испытания хлопчатобумажные перчатки показали результат 688 Н (Ньютонов). Полиэстер и нитрилом — 775 Н, а а полиэстер с латексом — 770 Н», — отметила инженер-испытатель лаборатории средств индивидуальной защиты Юлия Зорина.

Выходит, лучше всего для работы в саду и на грядках подойдут перчатки с нитриловым покрытием. Они оказались самыми прочными, к тому же отлично защищают от грязи.