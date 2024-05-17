Рассадник заразы: какие опасные болезни можно подхватить на дачном участке

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Общение с четвероногими друзьями, незначительная рана или укус насекомого могут стоить трудолюбивому дачнику жизни. О каких неприятностях следует знать, чтобы не оказаться на грани смерти?

Выращивать урожай — дело не только нелегкое, но и опасное. Один выход в огород может обернуться больничной палатой и очень сомнительными прогнозами на жизнь. Столбняк, боррелиоз, бешенство, клещевой энцефалит — не нужно выходить за пределы собственного участка, чтобы подхватить страшные болезни.

Столбняк

Судороги, нестерпимая боль в мышцах, и голова будто раскалывается на части — не самое страшное, если все эти симптомы больной испытывает при гриппе. Куда больше поводов для тревоги при подозрении на другое опасное и смертельное заболевание — столбняк. Шансы выжить при нем не так уж и велики — даже в развитых странах летально недуг заканчивается для 17-20% заразившихся, а в развивающихся — все 80%.

Весь ужас в том, что подхватить его можно в самых неожиданных и, казалось бы, безобидных местах. Даже собственный огород в некоторых случаях становится рассадником болезни. Все дело в том, что споры столбнячной палочки Clostridium tetani в избыточном количестве содержатся в почве и сохраняют жизнеспособность годами. Бактерии не страшны ни стужа, ни жара. При температуре в 90 градусов она спокойно выдерживает около двух часов, около шести — после обработки мощными антисептиками, да и в кипящей воде погибает только через несколько минут.

Путь заражения столбняком — самый простой, контактный. К примеру, человек копал огород и наступил на ржавый гвоздь — хорошо, если на этой маленькой неприятности все и закончится. Но вот если в рану попали бактерия — пиши пропало.

В таком случае она уверенно и беспощадно берется за дело: вырабатывает токсин, который проникает в отростки нервных клеток. Буквально через семь-десять дней болезнь уже дает о себе знать — начинаются судороги, возникает скованность челюстных мышц, далее патологический процесс быстро захватывает мышцы спины, живота и конечностей. И это лишь начало — при острой форме недуга могут начаться пневмония, сепсис и паралич сердца. В результате человек умирает.

При первых подозрительных симптомах медлить с медицинской помощью ни в коем случае нельзя. Больного госпитализируют сразу в реанимационное отделение, где проводят необходимую терапию — купируют судороги при помощи специальных препаратов, вводят антистолбнячную сыворотку и проводят другие манипуляции в зависимости от степени заболевания.

Однако самым верным и проверенным решением является вакцина от столбняка. Иммунизация полагается не только детям, но и взрослым с периодичностью раз в десять лет.

Токсоплазмоз

Через землю можно заразиться и другим опасным недугом — токсоплазмозом — это паразитарное заболевание, вызываемое внутриклеточным возбудителем Toxoplasma gondii. Чаще всего человек подхватывает его именно при контакте с кошачьими фекалиями, в которых содержатся спорозоиты.

Инфицирование происходит быстро и незаметно: во время прополки садовод, к примеру, соприкоснулся с фекалиями животных, а потом немытыми руками положил в рот ягоду — вот он, нехитрый способ проникновения.

Попадая в организм токсоплазма быстро внедряется в ткани, через лимфоузлы проникает в кровь и с кровотоком — в различные органы. Головной мозг для нее — не исключение. И далее уже кому как повезет.

Большинство, а это около 95% заразившихся, симптомов болезни практически не замечают на фоне латентного течения. Но вот при острой форме можно прочувствовать недуг во всех его проявлениях — это и высокая температура, и сильный озноб, боли в мышцах и суставах, высыпания на коже. У некоторых в придачу увеличиваются лимфоузлы, начинается воспалительный процесс в миокарде, тканях и оболочках головного мозга. Дело иногда даже заканчивается летальным исходом.

Состояние больного при хронической форме почти такое же, что и при латентной. У некоторых наблюдаются незначительная слабость, быстрая утомляемость и небольшое повышение температуры. Но если токсоплазмы проникли в нервную ткань, мозг или органы зрения, картина складывается более тревожная — не исключены головные боли, головокружения, частичная потеря зрения и даже памяти. При поражении внутренних органов могут развиться миокардит, гепатит или пневмония.

Однако больше всего стоит бояться токсоплазмоза беременным женщинам. При внутриутробном инфицировании ребенок часто рождается с серьезными пороками развития — от глухоты и слепоты до олигофрении и микроцефалии.

Что касается лечения, то оно проводится в зависимости от формы заболевания и наличия поражений. Чаще всего терапия включает прием противопаразитарных и вспомогательных препаратов, в некоторых случаях добавляется иммунотерапия с помощью внутрикожных инъекций токсоплазмина.

Но чтобы до лечения дело все-таки не дошло, врачи советуют очень внимательно относиться к гигиене. Не забывать о ней следует и на садовом участке, где среди самых частых гостей — соседские кошки. Ограничить доступ животным на территорию практически невозможно, а вот осторожничать при проведении садовых работ вполне реально. В помощь — антисептики, мыло и вода.

Бешенство

Еще одна опасность, которая подстерегает дачника или сельского жителя на своем участке — бешенство. Это тяжелое вирусное заболевание нервной системы, которое передается от домашних и диких животных человеку. Одно общение с незнакомым четвероногим другом может обернуться страшной катастрофой, ведь летальность недуга — все 100%, причем умирает больной в страшных муках.

Заражение происходит как через укус животного, так и при попадании слюны на рану или слизистую человека. Проникая в организм, вирус Neuroiyctes rabid распространяется по нервным волокнам, а может и вместе с током крови и лимфы. На этом пути «монстр» уничтожает нервные клетки, оставляя на их месте специфические образования — тельца Бабеша-Негри. Через некоторое время его добычей становятся спинной и головной мозг, где начинается тяжелейший воспалительный процесс.

Сгорает от болезни человек буквально за несколько дней: первые три дня она сопровождается сильной апатией, тревогой и страхом и небольшой температурой; в последующие три дня инфицированного накрывают непреодолимые приступы ярости, паники и при этом беспомощности. Заканчивается все параличом на фоне глубокого обезвоживания и нарушения обменных процессов.

Однако при своевременном обращении к врачу есть все шансы избежать заражения. Предполагаемый больной получает дозу антирабической вакцины и иммуноглобулина. Последним препаратом также обкалывают место укуса на теле человека.

Но прежде чем обратиться к врачу, он должен сам принять превентивные меры — рану следует промыть проточной водой и мыльным раствором, а по краям обработать йодом или спиртом.

Клещевой энцефалит

К сожалению, планы дачника на трудовое и счастливое лето может испортить крошечное насекомое — иксодовый клещ. Он-то и является переносчиком клещевого энцефалита — вирусного воспаления мозга с одновременным поражением центральной и периферической нервной системы.

Вопреки распространенному убеждению, клещи обитают не на деревьях, а в траве. Отсюда и высокая вероятность встретиться с нежеланным гостем на своем участке. Особенно во второй половине весны и в первый месяц лета.

Как это часто бывает, на теле человека особь оказывается незаметно. Забирается даже в самые труднодоступные места и цепляется в жертву мертвой хваткой — порой от насекомого приходится избавляться часами. Но это ничто по сравнению с последствиями, если окажется что клещ заражен энцефалитом.

В таком случае вирус попадает в организм практически сразу, в первые минуты укуса. Первично он размножается и накапливается в клетках иммунной системы, затем проникает в кровь, лимфоузлы, печень, селезенку и другие внутренние органы. Там атакует нервные клетки шейного отдела спинного мозга, мозжечка, мозговых оболочек, проникая все глубже в ткани.

Первые симптомы заражения проявляются, как правило, на седьмой-двенадцатый день — поднимается высокая температура, накрывает сильная слабость, головная боль, начинаются проблемы со сном. К этому добавляются тошнота, рвота, спутанность сознания, покраснение лица, шеи и верхней половины туловища, мышечные боли.

Примерно на третий день может начаться лихорадка без признаков поражения центральной нервной системы. Но это в лучшем случае, а в худшем — с поражением головного и спинного мозга и нервных корешков. При самых тяжелых формах появляются паралич, судороги, а также нарушения зрения, слуха, чувствительности, и это далеко не весь список опасных симптомов. При тяжелой клинической картине не исключен летальный исход.

Медицинская помощь при укусе клеща необходима в любом случае, рассчитывать на авось здесь — рискованное дело. Ведь по внешним признакам так называемое здоровое насекомое от больного никак не отличить — только лабораторным способом. Особь извлекают с места укуса и отправляют на исследование. Если подтвердится наличие вируса, больной получает необходимую дозу противоклещевого иммуноглобулина, плюс противовирусные и другие виды препаратов.

Боррелиоз

Но кроме энцефалита, иксодовый клещ может заразить человека боррелиозом или болезнью Лайма — это острая бактериальная инфекция, также передаваемая со слюной особи при укусе. Возбудители болезни — бактерия Borrelia burgdorferi и еще несколько видов боррелий.

Боррелиоз может протекать в острой, подострой и хронической формах. При первых двух признаки заражения проявляются примерно через две недели — на наличие недуга в первую очередь указывает мигрирующая эритема вокруг места укуса. Параллельно больного беспокоят головная боль, озноб, тошнота, мигрирующие боли в костях и мышцах, присоединяется лихорадка.

В целом синдром общей интоксикации протекает умеренно и длится не более 15 дней, а затем постепенно идет на спад. Эритема при этом постепенно бледнеет и исчезает, а на ее месте нередко наблюдаются шелушение кожи, пигментация, зуд, снижение чувствительности. В некоторых случаях кожа воспаляется на других участках тела.

Но бывает и наоборот — болезнь Лайма протекает без всяких высыпаний, зато патологические процессы бушуют во внутренних органах — чаще всего наблюдается поражение нервной системы: менингит (менингоэнцефалит), неврит черепных нервов и радикулоневрит. Позже могут присоединиться проблемы с сердцем и артрит — поражаются коленные, плечевые, локтевые и голеностопные суставы.

Если болезнь затягивается более чем на шесть месяцев, речь уже идет о хронической форме недуга. Для этого состояния характерны прогрессирующие воспаления на коже, в суставах или нервной системе, реже — в других органах. Нередко при наличии ведущего суставного синдрома имеются поражения сердечно-сосудистой системы.

Для лечения клещевого боррелиоза вне зависимости от симптомов используются тетрациклиновые антибиотики или пенициллины. Легкую форму инфекции лечат в амбулаторных условиях таблетками. При вовлечении органов и тканей обязательно привлекают смежных специалистов: невролога, кардиолога, дерматолога и ревматолога.

Диагностируется болезнь как лабораторными, так и инструментальными способами. Первые предусматривают необходимые исследования крови, включая ПЦР-тесты. Во втором случае проанализировать картину помогает МРТ головного мозга.

Успех же лечения зависит как от формы заболевания, так и своевременности обращения к врачу. Чем раньше, тем эффективней терапия, которая базируется на применении антибактериальных препаратов.

Однако возлагать все надежду на медицину не стоит. На первом месте должна быть профилактика. Клещей прекрасно отпугивают специальные средства, которые можно купить почти в любом супермаркете. В купе с этим прекрасно защищает закрытая одежда.