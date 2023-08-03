Мощный заряд: как выбрать качественные батарейки, которые прослужат долго

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Многие покупатели при выборе элементов питания обращают внимание на бренд. Но так ли хороши дорогие изделия с громким именем по сравнению с дешевыми вариантами?

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Батарейки вздулись, а из корпуса потек электролит — вот что может произойти, если элементы питания окажутся бракованными или у них закончится срок годности. В таком случае есть риск испортить технику. Сломанный пульт от телевизора или, например, фонарик — еще полбеды. Но точно так же может прийти в негодность дорогой фотоаппарат или бритва.

Чаще всего протекают именно дешевые солевые батарейки. Поэтому эксперты советуют немного переплатить и купить более надежные — щелочные. Но и здесь не факт, что изделие прослужит долго. Как выбрать качественный товар и стоит ли переплачивать за бренд? Ответы на эти другие вопросы узнала «Самая полезная программа».

Какие бывают батарейки по типу элемента питания

Солевые ― самые дешевые из всех элементов питания. Они быстрее всего разряжаются, особенно на морозе и могут протечь, если их долго не использовать или неправильно установить в технику.

«Если, к примеру, солевые батарейки неправильно поставить, произойдет замыкание, и в итоге они выходят из строя», - поясняет менеджер по продажам электроприборов Дмитрий Биттенбиндер.

Щелочные — держат заряд дольше, плюс они морозостойкие, и протекают очень редко. Из минусов — высокая цена и более тяжелый вес.

Бывают еще литиевые батарейки. Они способны работать при высоких значениях тока ― даже когда он достигает максимального порога. Минус изделий ― дороговизна.

Самыми долговечными считаются серебряно-оксидные батарейки. Они не разряжаются еще дольше, чем литиевые, но в остальном разницы нет. Обычно продукция производится в виде миниатюрных элементов дискового типа.

Как выбирать щелочные батарейки в магазине

Самыми ходовыми на рынке считаются именно щелочные батарейки. Товар реально приобрести по доступной цене и при этом не разочароваться в качестве. Такие изделия не трудно найти, достаточно взглянуть на специальную маркировку — LR.

Однако брать с прилавка магазина первую попавшуюся упаковку не стоит. Есть нюансы, на которые нужно обращать внимание. Во-первых, имеет значение срок годности товара. Если до его окончания осталась пара месяцев, от покупки лучше отказаться. Ведь емкость батарейки уменьшается, даже когда она просто лежит на прилавке.

«Есть такой термин — „саморазряд“. При долгом хранении, неиспользованые батарейки могут отдавать часть своей энергии просто, ну, грубо говоря, в воздух, так как это химический процесс», — добавляет эксперт.

Важно обращать внимание и на внешний вид изделий. Даже если окажется, что повреждена только упаковка, нет гарантии, что сами батарейки не пострадали при хранении или транспортировке. От покупки помятых и протекших изделий Дмитрий Биттенбиндер советует воздержаться.

Многие считают: чем дороже элемент питания, тем дольше он держит заряд. Но так ли это? Чтобы выяснить, изделия нужно протестировать. Для этого приобрели четыре различные батарейки за 15, 35, 144 и 243 рубля. Характеристики у всех одинаковые, отличается только бренд. Самый дорогой образец — от известного производителя, но стоит ли в 16 раз переплачивать за него?

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Сколько может прослужить качественная щелочная батарейка при высоком потреблении энергии

Хороший показатель надежности батареек — способность выдерживать интенсивную нагрузку. Она необходима для работы мощных туристических фонарей, фотоаппаратов со вспышкой или электронных детских игрушек. На последних как раз и решили проверить возможности представленных образцов.

«Устроим небольшие гонки на машинках, включим их одновременно и посмотрим, сколько они проездят. Будут меняться траектории, сила трения, за счет этого расход электричества окажется большим», — комментирует первый этап испытания эксперт.

Батарейки вставили в машинки, время пошло. Удивительно, но лучший результат показали бюджетные батарейки за 35 рублей — машинка с этим образцом проездила почти 4,5 часа. Всего на восемь минут меньше проработал экземпляр за 15 рублей. А вот дорогие элементы питания подкачали. Третий вышел из строя примерно через полтора часа, а четвертая уже через 30 минут.

«Я разочаровался. Возможно, батарейки оказались бракованными или их неправильно хранили. Либо это подделка», — предполагает Дмитрий Биттенбиндер.

Возможно, дорогие батарейки покажут себя лучше при умеренной нагрузке. Для этого взяли четыре мини-вентилятора от комаров, вставили в них элементы питания и одновременно запустили. И снова лидерами испытания стали самые дешевые образцы — они продержались целые сутки. На два часа меньше работал прибор с элементом питания за 35 рублей. Третьего образца хватило всего на 10 часов.

Дорогая же батарейка от известного бренда и в этот раз разочаровала — у нее худший результат.

Как проверить уровень заряда в щелочной батарейке

Но даже если кажется, что батарейка вышла из строя, не нужно ее сразу утилизировать. Возможно, она еще способна запустить устройства, которые потребляют мало энергии. Например, настенные часы, беспроводную мышку или пульт от телевизора. Для этого нужно всего лишь проверить остаточную емкость питательного элемента. Сделать это легче, чем кажется.

«Мы берем новые и старые батарейки и поочередно, с расстояния 10-15 сантиметров, бросаем их и наблюдаем. Если батарейка подпрыгнет, значит, она разряженная, энергии у нее не осталось от слова совсем. Не подпрыгнет — в ней еще есть энергия и ее можно использовать», - поясняет эксперт.

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Почему так происходит? Во время работы щелочной батарейки внутри образуется оксид цинка — плотное и упругое вещество. Его даже добавляют в мячи для гольфа, чтобы они лучше пружинили. Точно также и разряженная батарейка будет отскакивать от пола. Именно так и повели себя все образцы. Которые прошли предыдущие испытания. Следовательно, заряда в них не осталось совсем.

А вот новые батарейки повели себя по-разному. Если первые три образца просто упали на бок, то самый дорогой подскочил, словно мячик. Это наводит на следующий вывод: или вся партия батареек от известного бренда оказалась бракованной или в магазине действительно продали подделку.

Таким образом, эксперименты показали, что нет смысла тратиться на дорогие батарейки — их часто подделывают, а потому можно запросто нарваться на некачественный товар. Лучше сделать выбор в пользу недорогих элементов питания, которые на деле демонстрируют очень хорошие результаты.