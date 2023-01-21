Чтобы не искрил: 5 правил как выбрать хороший удлинитель для дома

Одной из причин возгорания бытового удлинителя считается его перегрузка током

Фото, видео: www.globallookpress.com / Annette Riedl; 5-tv.ru

Выбирая безопасный бытовой электрический прибор, стоит обратить внимание на ряд нюансов.

Некачественный удлинитель может стать причиной короткого замыкания и внезапного пожара в квартире. Как выбрать по-настоящему надежное устройство и не прогадать — на эти и другие вопросы ответила «Самая полезная программа».

Как выбрать хороший удлинитель для бытовой техники

Отрезок гибкого электрического кабеля питания с вилкой на одном конце и несколькими розетками на другом конце называется удлинителем сети бытового переменного тока. В народе такое устройство прозвали «переноской» или «тройником».

Если в удлинителе предусмотрена защита от перепадов напряжения, то это уже сетевой фильтр.

Отправляясь в магазин за удлинителем, важно оценить товар по определенным критериям. Электрик Василий Прозоровский считает, что первым делом стоит внимательно осмотреть изделие со всех сторон.

«Желательно проверить места соединений, где провод входит в колодку, состояние вилки и самой колодки. Если она люфтит, скрипит, а крышка шатается, то это некачественная сборка. Такую модель брать не надо», — посоветовал эксперт.

Также стоит обратить внимание на длину провода. Брать про запас не нужно по одной простой причине: чем длиннее кабель, тем больше потери электроэнергии. Оптимальный размер от трех до семи метров. Удлинители лучше использовать в соответствии с потребностями.

Один из главных критериев при выборе удлинителя — мощность. От этого показателя зависит, какие приборы можно подключать к сети, а какие нет. Но мало кто об этом знает. Для бытовой техники и зарядных устройств мощность должна быть не меньше 1300 Вт.

Именно такие удлинители, купленные в хозяйственном магазине, примут участие в эксперименте. Их единственное отличие — цена. За первый образец отдали 250 рублей, за второй — 450 рублей, а за третий — 600 рублей.

Тестирование удлинителей по мощности

На первом этапе эксперт Василий Прозоровский испытал образцы при предельно допустимой нагрузке. Для этого он подключил три прибора: электроплитку, блендер и кофемолку. В сумме они должны были дать нагрузку, близкую к максимальной мощности купленных удлинителей.

«Мы будем их подключать по очереди и проверять удлинитель на корректность работы: греется ли провод, работает ли он. Самый главный враг удлинителя — это нагрев», — пояснил электрик.

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К дешевому образцу были подключены три девайса. Устройство работало исправно и даже не нагревалось.

Бюджетный удлинитель честно выдержал номинальную нагрузку. Провод даже не начал размягчаться. По словам эксперта, обычно это является первым предвестником того, что сейчас пойдет нагрев.

Но что будет, если случайно превысить нагрузку? Чтобы получить ответ на этот вопрос, специалист подключил еще один бытовой прибор — тостер.

«У него 700 Вт, то есть сейчас мы идем на сознательное нарушение и перегружаем удлинитель. Посмотрим, к чему это приведет. Если погаснет свет, не удивляйтесь, сработала защитная автоматика», — предупредил электрик.

Первый дешевый образец справился с задачей. Также хорошо показали себя в работе и два других устройства. Эксперт отметил, что это указывает на то, что производитель не сэкономил на материалах, а даже наоборот, решил подстраховаться и добавил запас прочности.

«Напомню, они новые. Добросовестный производитель сделал качественный товар, но в процессе эксплуатации начинают разбалтываться контакты. Это неизбежно. От внутренних контактов постов до мест соединения», — предупредил специалист.

Все проблемные места нужно обязательно осматривать. Как только удлинитель начал греться — сразу менять на новый.

Как избежать короткого замыкания в удлинителе

Новые удлинители работают исправно, но срок их службы сильно зависит от качества кабеля. По невнимательности его легко придавить мебелью или зажать дверью. Если кабель сотрется или сломается, могут оголиться провода. Это очень опасно. Повреждение провода — риск короткого замыкания, а, следовательно, пожара.

Проверка на гибкость

Безопасный кабель должен быть гибким, прочным и эластичным. Ведущий и эксперт программы проверили каждый образец на устойчивость к механическим воздействиям.

«Согнули и так, и так, даже берем инструмент, в просторечии именуемый „утконосами“, и пытаемся сжать, имитируя попадание его в дверь. Как видите, восстанавливают форму», — прокомментировал свои действия электрик.

Первый и второй удлинители показали себя одинаково хорошо. На кабеле не осталось заломов и вмятин. Дорогой образец устойчив к изгибам, однако проверку «утконосами» прошел значительно хуже. На проводе остались вмятины. В будущем на таком проводе могут появиться заломы. Хотя делать выводы пока рано.

Проверка на выносливость

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Следующий этап — краш-тест колодки. Это пластиковый корпус удлинителя и его самая уязвимая часть. На стройке или в гараже уронить на него что-нибудь тяжелое проще простого.

По каждому образцу несколько раз ударили молотком. На бюджетном удлинителе не осталось никаких повреждений. Вторая модель оказалась не такой прочной. После удара на корпусе появилась заметная вмятина.

«Конечно же, эстетику мы его слегка нарушили, но на работу это никак не повлияет», — отметил специалист.

Дорогой удлинитель три удара молотком выдержал достойно. Корпус целый, видимых повреждений нет, но это снаружи. А что внутри?

Внутри первого удлинителя эксперта ждал неприятный сюрприз. Оказалось, что здесь не пропаяны и не обработаны концы проводов. Похоже, производитель именно на этом и сэкономил. Это влияет на качество контакта. Здесь находится потенциальная точка нагрева.

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Удары молотком тоже не прошли даром, сломалась одна из опорных точек внутри колодки. Теперь при попытке воткнуть вилку, она будет «гулять». В принципе, ничего криминального, но в любом случае неприятно.

Сломалась опорная точка и у второго образца. А вот провода тут обработаны лучше, значит, и работать будут надежнее.

«На проводах мы видим законцовку. Этот многожильный провод превращается в такую единую жилу», — оценил Василий Прозоровский.

У третьего образца и провода обработаны на совесть, и внутри все целое. За такой прочный корпус можно точно не волноваться.

Вывод очевиден: чтобы избежать пожара от короткого замыкания в квартире при использовании удлинителя, стоит выбрать модель подороже. Еще один знак качества — маркировка ГОСТа. В этом случае на производстве обязаны соблюдать жесткие стандарты и экономить на комплектующих не станут.