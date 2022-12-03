Как защитить дом от пожара: три совета электрика на видео

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Дедовские способы соединения проводов уходят в прошлое. Выбор клеммника — важная составляющая работы с проводкой.

Рано или поздно человек, будучи в собственном доме, сталкивается с проблемой электропроводки. Потребность соединить два кабеля, чтобы в комнате был свет, требует знаний базовых правил обращения электротехническими элементами. Почему концы проводов нельзя скручивать между собой, зачем нужны клеммники и какие ошибки приводят к возникновению пожара — на эти и другие вопросы ответила «Самая полезная программа».

Клеммник — что такое и зачем он в доме

Клеммник, он же клеммная колодка, представляет собой специальное устройство для безопасного соединения проводов.

Электромонтажное изделие имеет несколько контактов с креплениями в корпусе диэлектрика.

Клеммник: виды, типы соединения проводов, надежность

На рынке представлено большое количество клеммников. Но все ли из них надежные? Инженер-электрик Денис Перетягин решил проверить четыре универсальных комплекта. Для эксперимента выбрал два комплекта пружинного типа за 250 и 400 рублей, два винтовых за 400 и 900 рублей.

Пружинные клеммники

Кабели зажимаются пружиной без помощи специального инструмента. Зачищенный провод устанавливается до упора в колодку и закрепляется. В современных моделях предусмотрена функция самозажима.

«С ними справится даже домохозяйка. Заводится провод, и с помощью рычажка мы зажимаем его», — пояснил специалист.

Винтовые клеммники

Используются для соединения медных, алюминиевых кабельно-проводниковых изделий. Защищают проводники от повреждений, обеспечивают надежное и безопасное соединение, исключают возможность замыкания на корпус электроустановки.

Однако винтовые клеммники установить сложнее. Если случайно перетянуть или не дотянуть винт, контакт будет уже не таким надежным. Важно, что такие клеммники время от времени придется регулировать вручную.

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Тестирование клеммников на риск возникновения пожара

От качества клеммника зависит, как сильно будут греться провода, которые он соединяет. Электрик Перетягин напоминает, что слишком высокая температура кабеля может стать причиной возгорания электропроводки.

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Для проверки надежности клеммных колодок использовались три электрочайника. Два из них соединили через клеммники. Третий «контрольный» остался без изменений. Процесс нагрева проводов проконтролировался с помощью тепловизора.

Эксперимент показал, что оба вида винтовых клеммников справились одинаково. Провода нагрелись до 34 градусов, эта температура не критична.

Такой же результат показал и дорогой пружинный клеммник, а вот провод, который был соединен через дешевые пружины, нагрелся сильнее — до 37 градусов. Да и сам чайник проработал на минуту дольше. Это значит, что у него большие потери напряжения, чем у других образцов.

Что же произойдет с прибором, у которого нагрузка не такая кратковременная, как у чайника?

«Если он начал греться, то он и будет греться дальше. Соответственно, будет оплавление, плохой контакт, еще выше температура и как следствие — короткое замыкание и пожар», — пояснил эксперт.

Тестирование клеммников на потерю напряжения

Возможно, потери в напряжении связаны с таким параметром, как переходное сопротивление, когда сам клеммник создает препятствия для передачи тока. Проверить это можно с помощью специального прибора микроомметра. Сначала нужно измерить сопротивление в обычном проводе, а потом отнять его от нужного клеммника.

Сопротивление в проводе — 0,54 мкОм. Именно эту цифру нужно вычитать из показаний прибора после получения замеров уже с подключенными клеммниками. Так можно понять, сколько чистого сопротивления создают эти образцы.

Клеммник, у которого сопротивление будет самое маленькое, победит в этом испытании. Чем больше дополнительного сопротивления создает клеммник, тем больше будут потери электроэнергии.

У бюджетного пружинного образца сопротивление составило почти 2,5 мкОм, у дорогого — 8 мкОм. Но эксперт считает эти значения не критичными.

У винтовых клеммников и вовсе практически без потерь. Сопротивление у обоих образцов меньше 0,2 мкОм. Но эксперт предупреждает: как раз у винтовых моделей со временем ситуация может измениться в худшую сторону. Контакт может нарушиться, есть вероятность подгорания и ослабления болтовых соединений.

Тестирование клеммников высокой температурой

Окончательные выводы делать еще рано. Какую максимальную температуру способны выдержать эти образцы? Чтобы дать ответ на этот вопрос, понадобится паяльник.

«У нас провод намотан на паяльник. Мы будем выставлять температуру и планомерно подключать один за другим клеммники для того, чтобы посмотреть, выдерживают ли сверхвысокие температуры наши образцы, и что произойдет, когда по проводам побежит ток», — объяснил суть проверки ведущий.

При большой нагрузке на сеть проводка в доме может нагревается до 100 градусов. Значит, нужно начать с температурной проверки.

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В течение трех минут эти клеммники нагревались паяльником. Дорогие образцы выдержали, а бюджетные «поплыли»: пластмасса стала мягкой и деформировалась. Пользоваться такими клеммниками небезопасно. Они не смогут выдержать эту температуру. Может случиться пожар.

На следующем этапе испытания задачу усложнили, допустив нештатную ситуацию. Температуру сначала увеличили до 200, а затем до 300 градусов. Дорогой винтовой клеммник нисколько не пострадал и остался в рабочем состоянии. Это значит, что сделали его из термостойкого материала. Дорогой пружинный образец справился чуть хуже, начал деформироваться на отметке 300 градусов. Он оплавился там, где соприкасался с пластмассой.

А вот бюджетные клеммники от высоких температур окончательно расправились. Корпус полностью пришел в негодность. С таким оборудованием два провода могут замкнуть.

Вывод здесь только один: на безопасности экономить не стоит. Клеммники подороже оказались более надежными. Обязательно обращайте внимание на материал корпуса. Лучше выбирать изделия из керамики. Они способны выдержать даже экстремальные температуры.