Законно и просто: как в десять раз сократить потребление электричества

Электрик Ефимов: светодиодные лампочки потребляют в десять раз меньше электричества

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ralph Debes; 5-tv.ru

Чтобы сэкономить на расходах за свет, россиянам стоит отказаться от незаконных методов. Для этого нужно всего лишь избавиться от ламп накаливания.

В погоне за выгодой некоторые россияне преступают закон и устанавливают незаконное оборудование, чтобы уменьшить расходы на электроэнергию. Но рисковать не обязательно. Следует всего лишь установить дома светодиодные лампочки. Если во всей двухкомнатной квартире вкрутить их в светильники, то в год можно сэкономить около пяти тысяч рублей.

Как выбрать светодиоды так, чтобы они служили как можно дольше, и что делать, если они перегорели раньше срока, узнала «Самая полезная программа».

Какие светодиодные лампочки лучше выбрать

Эксперты говорят, что светодиоды или led-лампочки экономичнее расходуют электричество, что помогает намного снизить расходы на коммунальные услуги.

«Лампа светодиодная потребляет примерно в 7-10 раз меньше электроэнергии, выдавая тот же световой поток, что и лампы накаливания», — отметил электрик Игорь Ефимов.

Также, по словам специалиста, эти приборы дольше служат. Правда, стоят они немного дороже и выбрать качественные осветители сложнее. Чтобы не прогадать, надо обращать внимание на дату производства. Лампочка, выпущенная недавно, будет надежнее и долговечнее тех, что сошли с конвейера год назад.

Почему при выборе лампы надо учитывать ее вес

Чтобы проверить, какие лампы стоит выбирать в магазине, провели эксперимент, для которого приобрели светодиодные лампочки за 50 70, 100 и 140 рублей за штуку. Все они похожи по внешнему виду и имеют одинаковые характеристики.

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«Перед нами четыре варианта светодиодных ламп стандартной формы, так называемая груша с цоколем е27 (резьба, которая вкручивается в светильник. — Прим. ред.). Они имеют цветовую температуру четыре тысяч Кельвин и рассчитаны на 10 ватт», — прокомментировал эксперт.

Первым делом эксперт предложил взвесить образцы. Чем тяжелее прибор, тем велика вероятность, что производитель не сэкономил на радиаторе и заложил в него больше металла. Светодиоды в такой лампе не будут перегреваться и изделие прослужит дольше.

«При выборе лампы мы можем даже просто визуально оценить, насколько увесистым вам кажется этот световой прибор», — посоветовал электрик.

По итогам первого опыта оказалось, что меньше всего весят образцы средней ценовой категории за 70 и 100 рубле й. Результат составил 22 грамма. Самая дешевая лампочка оказалась тяжелее. Ее вес — 27 граммов.

«И последний самый дорогой экземпляр за 140 рублей весит 35 грамм. Этот самый тяжелый экземпляр», — поделился результатом опыта эксперт.

Какие лампочки опасны для здоровья

Самое главное в светодиодной лампочке — это сила ее света. Ее измерить можно при помощи люксметра — прибора, который показывает уровень освещенности в помещении. В процессе опыта по очереди вкрутили образцы в настольный светильник и присоединили к устройству.

Первый, второй и третий образцы показали одинаковый результат — 1100 люксов. Уровень освещенности самой дорогой лампы оказался на 100 единиц выше. Но эта разница, по мнению эксперта, совсем незаметна. Однако если бы показатель был низким, то это отразилось на зрении находящихся в помещении, так как плохое освещение увеличивает нагрузку на глаза, что приводит к ухудшению способности видеть.

Перед покупкой лампочки желательно проверить еще одну важную характеристику. Так как все электрические источники света горят неравномерно, то важно учитывать частоту мерцаний светодиодов. Если этот показатель завышен, это опасно для человека.

«Коэффициент пульсации вещь, на первый взгляд, может быть незаметной. То есть, включив свет в комнате, мы не увидим какого-то стробоскопа (прибора, который быстро воспроизводит яркие световые импульсы. — Прим. ред.), но при этом пульсации могут очень влиять на нашу жизнь. В таком помещении мы будем быстро утомляться. Может болеть голова, мы просто можем себя некомфортно в этом помещении чувствовать и не совсем понимать почему», — предостерег эксперт.

Для того чтобы точно измерить этот показатель в процессе эксперимента использовали специальный прибор пульсометр, который в процентах вычисляет коэффициент пульсации.

«Показателя свыше 20% уже считаются небезопасными, например, на рабочих местах. В жилых интерьерах я бы рекомендовал использовать светильники с пульсацией меньше 5%», — поделился специалист.

Образцы за 50, 100 и 140 рублей оказались полностью безопасными. Коэффициент пульсации у них составил меньше процента. А вот лампа за 70 рублей мерцает достаточно сильно.

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«Смотрим показатели на приборе — 15%. Я бы сказал, что под таким светом находиться долго будет некомфортно», — прокомментировал эксперт.

Проверить это знамение можно не только с помощью специальных приборов, но и взяв в руки обычный телефон. Для этого надо всего лишь включить начать записывать видео и направить гаджет на работающую лампу. Чем сильнее полосы от лампы, которые мелькают на экране, тем выше пульсация.

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Еще один важный параметр любой лампочки — способность передавать цвета без искажений. У качественных светодиодов индекс цветопередачи (обозначается на упаковке буквами — Ra) должен быть не ниже 80. Столько же обещают и производители наших образцов

«С низким уровнем передачи цвета вещи, которые хорошо смотрятся под естественным солнечным светом, будут выглядеть блеклыми, тусклыми, некрасивыми, я бы даже сказал, неживыми. В отличие от солнечного света, где индекс цветопередачи 100», — прокомментировал эксперт.

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Этот показатель образцов измерили при помощи спектрометра. Все светодиодные лампочки показали близкие значения: от 82 до 84. Все светодиоды хорошо передают цвета, за исключением одного.

«Вообще красный цвет считается слабым местом всех светодиодов. Отображается он обычно плохо у этого источника света. То есть, если вы купили красный диван, который играет какую-то доминирующую роль в вашем интерьере, лучше выбрать лампу более высокого качества», — посоветовал специалист.

От чего зависит срок службы светодиодных лампочек

Срок службы — важный показатель в работе светодиодных ламп. Во многом это зависит от того, как лампочка справляется с повышенной нагрузкой в виде скачков напряжения.

«Можно сказать, что срок службы лампы во многом зависит от того, как эти перепады она выдерживает, а точнее, ее электронный компонент — драйвер», — пояснил электрик.

Чтобы проверить это, led-лампочки подключили к трансформатору и увеличили напряжение до 250 вольт. Все образцы выдержали это испытание. Но эксперт предупредил: в любом случае, перепады напряжения для светодиодов опасны. Из-за этого со временем они тускнеют.

Важный совет при покупке лампочек

Выбирать лампочку по цене не обязательно. Можно приобрести и самый дешевый экземпляр. Если верить производителю, один светодиод проработает 30 000 часов или почти три с половиной года непрерывной работы.

На практике лампочка может, конечно, выйти из строя и раньше. На этот случай есть важный совет: не выбрасывать чек на покупку, а еще лучше сфотографировать его на телефон, так как бумага со временем выцветает. Если светодиод перегорит до окончания гарантийного срока, а на руках будет хотя бы фото чека. При предъявлении сведения о покупке продавец обязан вернуть деньги.