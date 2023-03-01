С весны новые правила: кому с 1 марта 2023 придется платить больше за ЖКХ

Новые правила в сфере ЖКХ вступают в силу с 1 марта 2023 года

Фото, видео: © РИА Новости / Стрингер; 5-tv.ru

С первого дня весны начинают действовать новые правила в системе ЖКХ.

С 1 марта вступают в силу важные изменения в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Уже в начале весны по-другому начнут определять тарифы на оплату услуг за потребление воды, отопления, электро- и газоснабжения. Также россиян ожидают и некоторые другие перемены в данной сфере.

Изменение нормативов потребления коммунальных услуг с 1 марта 2023

С 1 марта начнут действовать нововведения, направленные на стандартизацию нормативов потребления ресурсов во всех субъектах России.

Читайте также Что изменится в жизни россиян с 1 марта 2023 года

С 1 марта оплата за услуги ЖКХ станет рассчитываться, исходя из показаний общедомовых приборов учета или по аналоговому методу. Последний способ будет в приоритете.

Согласно методу аналогии, жители домов старого жилого фонда, где нет общедомовых приборов учета, будут оплачивать услуги ЖКХ по тарифам, рассчитанных по показателям приборов, установленных в зданиях подобной конструкции в схожей климатической зоне.

В связи с этим сумма на оплату коммунальных платежей может вырасти. Однако если установить счетчики, то неожиданных скачков тарифов можно избежать.

Также внесены изменения в формулы, которые применяют для определения нормативов потребления коммунальных услуг и ресурсов, необходимых для использования и содержания общего имущества в многоквартирном доме.

По новым правилам теперь определен и порядок расчета показателей расхода тепловой энергии на подогрев воды. Раньше подобной графы в платежных документах раньше не было.

Новые правила получения справки ЕГРН с 1 марта 2023

Весной получать информацию из ЕГРН о собственниках жилья можно будет только с их согласия. Такую меру ввели для того, чтобы избежать утечки персональных данных пользователей в руки мошенников.

В случае если по какой-то причине такое разрешение владельцем не представлено, но оно необходимо, то установить информацию можно с помощью нотариуса. Однако специалист обязан установить истинную причину запроса.

Изменения в Жилищный кодекс с 1 марта 2023

В первый день весны вступают в силу поправки в Жилищный кодекс, по которым представители местной администрации станут обязаны подписывать акт приема работ по капитальному ремонту дома.

Достаточно жалобы соседей: за что россиян с 1 марта 2023 смогут лишить жилья

Согласно мнению законодателей, это должно привести к более четкому соблюдению сроков исполнения и приема работ, а также поможет не допустить, чтобы услуги оказывались недобросовестным образом.

Право на перерасчет за вывоз мусора с 1 марта 2023

Изменится с 1 марта и порядок платы за вывоз мусора. Теперь граждане, которые отсутствовали дома в течение пяти и более дней, смогут подать заявление на перерасчет по этому показателю.

Прибегнуть к подобной мере можно не только в случае, если гражданин проживает в доме, где сумма за эту услугу рассчитывается по числу проживающих по адресу, а также там, где сумма начисляется в соответствии с количеством жилых помещений.