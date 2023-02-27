Достаточно жалобы соседей: за что россиян с 1 марта 2023 смогут лишить жилья

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

Новые правила для владельцев недвижимости вступают в силу с 1 марта 2023 года. Согласно поправкам в закон, собственник может остаться без крыши над головой за несоблюдение некоторых простых правил.

«Мой дом — моя крепость», — такой девиз у многих владельцев недвижимости. Собственники считают, что на своей территории могут делать все, что им заблагорассудится.

Но с 1 марта 2023 законодательство будет жестко регулировать своеволие хозяев квартир, дачных домов и участков, а за грубые нарушения лишать имущества. Кого коснется данная мера, выяснила «Самая полезная программа».

За что теперь собственники могут остаться без жилья

Остаться без крыши над головой, дачи или гаража рискуют только те, кто не ухаживает за этими объектами или использует их не по назначению.

Читайте также Что изменится в жизни россиян с 1 марта 2023 года

«Например, многоквартирный дом. Одна из жительниц принимает решение создать там место для разведения кошек. Но с учетом того, что это жилое помещение, там существует вентиляция, не предусмотренная для того, чтобы ионизировать воздух в этой квартире, есть очень большая вероятность, что жизнь соседей от этого запаха очень быстро <…> станет невыносимой», — отметил адвокат Владимир Постанюк.

Раньше нарушителя порядка могли только оштрафовать, а сейчас, согласно поправкам в закон, собственника жилья заставят срочно исправлять ситуацию. Для того чтобы случай взяли под контроль, достаточно всего лишь жалобы от соседей.

«Управляющая компания этого дома, когда к ней поступило обращение, дает время на устранение этих нарушений. <…> Если в течение этого времени не происходит никаких изменений, тогда органы власти обращаются в суд для того, чтобы продать эту квартиру с торгов», — прокомментировал ситуацию юрист.

Лишить недвижимости по закону могут и нерадивых хозяев, которые, например, не косят траву на дачном участке или годами не чинят покосившийся забор.

«То есть мало того, что вы причиняете вред этому перемещению, вы делаете невозможным проживание в этих помещениях соседей, которые находятся рядом», — заявил специалист.

Получат ли собственники недвижимости компенсацию

Если дом или гараж все же выставят на торги, собственник может рассчитывать на денежную компенсацию. В соответствии с законом бывшему владельцу недвижимости выплатят определенную сумму, из которой вычтут затраты на юристов, риэлторов и прочие услуги.

Правда за нами: главные заявления Путина из послания Федеральному собранию

Забрать недвижимость могут и за коммунальные долги, просрочку по кредитам и незаконную перепланировку. Но в таком случае никаких денег нерадивый хозяин уже не получит.