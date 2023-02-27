Что изменится в жизни россиян с 1 марта 2023 года

С 1 марта 2023 в России заработают новые правила платы по ЖКХ за общедомовые нужды

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

Перерасчет платы за ЖКХ, новый порядок оказания социальной помощи, поправки в правила дорожного движения и некоторые другие реформы вступят в силу в начале весны. Как изменится жизнь россиян в марте?

Первый весенний месяц принесет россиянам множество изменений. Реформы, касающиеся различных сфер жизни, вступают в силу именно в этот период. В своем материале 5-tv.ru собрал главные нововведения, которые произойдут в марте 2023-го.

Изменения в системе ЖКХ

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С 1 марта жителям целого ряда домов придется установить счетчики, чтобы экономить на коммунальных услугах.

Изменение платы за ЖКХ ожидают тех, кто проживает в зданиях старого жилого фонда, где нет общедомовых приборов учета. Раньше показания рассчитывались, исходя из средних значений за 12 месяцев. Теперь же коммунальщикам требуется приблизить расходы на нужды жильцов к их фактическому потреблению.

Начислять плату с начала весны будут по принципу аналогии с подобными домами, в которых установлены такие датчики. Чтобы не платить больше, эксперты рекомендуют установить приборы учета через ТСЖ или управляющую компанию. Так жители смогут контролировать затраты.

В начале весны изменится и порядок перерасчета платы за вывоз мусора. Жильцы, что отсутствовали дома более пяти дней, получат возможность сделать перерасчет за эту услугу. Новшество коснется не только тех квартиросъемщиков, у которых тариф рассчитывается по количеству проживающих по адресу, но и там, где сумма назначается, исходя из количества жилых помещений.

Меры социальной поддержки для новых регионов

Новые регионы будут интегрированы в российскую социальную систему.

Так жителям Херсонской и Запорожской областей, Луганской и Донецкой Народных Республик начнут по-новому начислять пособия на детей, больничные, выплаты по безработице, так как на этих территориях постепенно начнут внедряться проекты российского законодательства, направленные на поддержку нуждающихся категорий граждан.

Изменения в получении выписки ЕГРН

Третьим лицам узнать, кому принадлежит собственность, больше не удастся, потому как теперь выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) сможет получить только собственник или человек, получивший его личное согласие. Если разрешение владельцем не предоставлено, то установить информацию станет возможным только у нотариуса. Он будет обязан проверить намерения заинтересованного лица.

Новые правила для работников такси и общественного транспорта

С 1 марта к работе в такси не будут допускаться люди, имеющие неснятую или непогашенную судимость за уголовные преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие. С ограничениями в работе столкнутся лица, которые подвергнутся уголовному преследованию за подобного рода деяния.

К управлению общественным транспортом — автобусами, троллейбусами, трамваями — также теперь не допустят тех, кто имеет неснятую или непогашенную судимость за тяжкие и особо тяжкие преступления.

Кого с 1 марта могут лишить недвижимости

С 1 марта вступают в силу поправки в Гражданский кодекс (ГК), согласно которым закрепляются новые правила пользования недвижимостью. Например, если у человека на территории другого землевладения находятся собственные постройки, то у него появится право использовать чужой участок для доступа к своему имуществу.

Согласно поправкам в ГК, теперь закрепляются два новых повода для лишения права на недвижимость. Потерять имущество можно, если:

Собственник использует площадь не по назначению, что приводит к систематическому нарушению закона и интересов соседей. Речь идет о создании в квартирах магазинов, салонов красоты, кафе, мини-отелей, ферм для птиц и животных и складов. Если окажется, что такие решения владельца создают невыносимые условия для жизни соседей и ставят под угрозу санитарно-гигиенические и противопожарные нормы, то собственника могут лишить недвижимости.

Площадь содержится в бесхозном состоянии, что способствует разрушению помещения или машино-места.

Но перед тем как лишить собственника имущества, ему сначала обязаны вынести предупреждение и установить срок устранения нарушения. Если же владелец не выполнит требований вовремя, то объект через суд продадут с торгов, а вырученные деньги выплатят бывшему хозяину, но из этой суммы вычтут средства за приведение имущества в порядок и удержат расходы на продажу.

Новый порядок социальной помощи для людей с ОВЗ

Уже весной люди с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) получат новые виды помощи. С 1 марта вступает в силу расширенный федеральный перечень технических средств реабилитации. Согласно этому документу, теперь лица с инвалидностью смогут получать вспомогательные электронные средства ориентации.

Эти устройства помогают распознавать лица окружающих, определять бытовые предметы даже в темное время суток, а также измеряют расстояние до интересующего объекта. К таким средствам относятся, например, специализированные трости с вибросигналом. Они могут давать понять человеку, что на пути возникло препятствие. Такие приборы облегчают жизнь незрячих.

С 20 марта изменится порядок предоставления услуг помощи для людей с ОВЗ в полустационарной форме и на дому. Теперь социальные работники смогут отказать в помощи инвалидам, которые имеют медицинские противопоказания. Мера предоставляется для того, чтобы сократить число пострадавших от опасных заболеваний.

Отказать в предоставлении услуг могут только в случае, если у пациента выявлены туберкулез, острое респираторное заболевание или психическое расстройство. В такой ситуации человека должны направить в специализированное медицинское учреждение, но после прохождения лечения он снова сможет рассчитывать на социальное обслуживание.

Поправки в ПДД

С 1 марта произойдут масштабные перемены в этой сфере жизни в связи с внедрением новых правил дорожного движения.

В начале весны вступят в силу поправки, связанные с передвижением на круговом перекрестке. Теперь на подобном участке дороги приоритет будет отдан тем участникам движения, кто уже оказался на кругу. Однако в этом вопросе важно учитывать дорожные знаки, свидетельствующие, что одна из дорог главная. Машины, движущимся по основной трассе, получат приоритет на дороге. Иными словами, с 1 марта появятся три важных правила преодоления подобных участков, если:

перед кругом нет знаков, указывающих на главную дорогу, то автомобилист должен уступить тем, кто уже участвует в круговом движении;

перед въездом на перекресток установлен знак «Уступи дорогу», то водителям необходимо пропустить движущийся транспорт;

перед круговым движением стоит указатель «Главная дорога», то владельцы машин могут проехать перекресток без задержек, потому что имеют приоритет.

Также с 1 марта электросамокаты, гироскутеры, моноколеса и другие средства индивидуальной мобильности станут полноценными участниками дорожного движения. Во многом правила для такого транспорта схожи с теми, что регулируют передвижение на велосипеде. Теперь владельцам устройств придется придерживаться следующих принципов:

предельно допустимая скорость для передвижения на электротранспорте составляет — 25 км/ч;

передвигаться по тротуару и велодорожкам можно только, если устройство весит не более 35 кг, но при этом приоритет все-таки сохраняется за пешеходами;

пересекать дорогу по пешеходному переходу можно, но придется сойти с транспорта;

в определенных зонах будут установлены специальные дорожные знаки, ограничивающие или запрещающие перемещение на электротранспорте;

владельцы новомодных средств передвижения теперь могут ездить по правому краю проезжей части, если максимально допустимая скорость на участке не превышает 60 км/ч, а также по ней возможно ездить на велосипеде;

по краю дороги передвигаться можно людям старше 14 лет, но транспортное средство должно быть оснащено тормозной системой и фарами белого и красного цветов.

Новые правила для работодателей

С 1 марта вступит в силу ряд инициатив. Нововведения коснутся заполнения путевых листов, уничтожения персональных данных сотрудников и оплаты проезда для вахтовиков от местоположения предприятия до рабочей территории.

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Теперь сотрудники предприятий должны иначе оформлять путевые листы. С 1 марта меняется состав сведений, которые необходимо вносить в бумагу. Из документа исключат пункты «наименование» и «номер путевого листа», но потребуют вписать ФИО человека, который составлял бумагу, а также нужно будет уточнить марку и модель транспортного средства в соответствии с техпаспортом.

Новые правила с начала весны начнут действовать и в области уничтожения персональных данных сотрудников. Акты, подтверждающие удаление сведений о сотрудниках, в электронном виде придется хранить, как и на бумажном носителе, в течение трех лет. В документах должна содержаться следующая информация: ответственное лицо, ФИО человека, кому принадлежат удаляемые данные, перечень уничтожаемых сведений, причины, а также дата уничтожения.

В новом приказе Роспотребнадзора обозначены случаи и сроки, в которые должны быть уничтожены персональные данные:

на удаление данных по требованию сотрудника положено семь дней;

в случае выявления утечки — десять дней;

в остальных случаях — 30 дней.

В ситуации, когда немедленно уничтожить данные невозможно, необходимо заблокировать доступ к ним, а через полгода удалить. Если работодатель не выполнит это требование, то его ждет штраф в размере 90 тысяч рублей для юридических лиц и 40 тысяч для физических.

Работодателей с 1 марта обяжут оплачивать дорогу вахтовикам от местонахождения предприятия (пункта сбора) до места проведения работ и обратно. Также администрация компании может компенсировать расходы за проезд от места жительства сотрудника до пункта сбора, но такой порядок регламентируется локальными нормативными актами и трудовыми договорами.

Расширение перечня товаров для обязательной маркировки

С 1 марта специальный код должен появиться на бутылках с водой. На кассе продавцам нужно будет сканировать его, чтобы в системе отразилась информация о покупке товара. Такие требования начнут действовать не только в розничных и оптовых магазинах, но и ресторанах, кафе, частных и государственных столовых, где продают напиток.

В начале весны новая маркировка появится и на флаконах с содержащей никотин жидкостью для электронных сигарет. Также на этот товар, как и на табачные изделия, повысят акциз, так что курить и парить уже в начале весны станет менее выгодно.

Продавцам обуви с 1 по 31 марта нужно успеть провести перемаркировку своей продукции, так как уже в апреле за старые коды на продукцию придется выплатить штраф на крупную сумму. Плата для юридических лиц составит до 300 тысяч рублей, а для должностных лиц — до 10 тысяч.

Нововведения для маркетплейсов

Популярные маркетплейсы с 1 марта обяжут маркировать товар так же, как это происходит в интернет-магазинах, несмотря на то, кто предоставляет товар: производитель, дистрибьютор, оптовый или розничный продавец. Важно своевременно наносить специальные обозначения, чтобы избежать конфискации, штрафов или даже уголовного наказания.

Согласно законодательству, в настоящее время маркировка обязательна для лекарств, парфюмерии, фотоаппаратов, шин, молочной продукции, табака, отдельных категорий товаров легкой промышленности. С марта специальные штрих-коды могут появиться и на велосипедах.