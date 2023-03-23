Зарядит или разочарует: как выбрать хорошую беспроводную зарядку в машину

Фото, видео: www.globallookpress.com / Felix Vogel

Часто ДТП происходят из-за того, что водители пытаются поставить телефон на зарядку. Избежать неприятностей на дорогах можно при помощи станции беспроводной зарядки.

На оживленной дороге автолюбители должны быть предельно внимательны и не отвлекаться на сообщение о низком заряде батареи у гаджета. Несколько секунд, которые требуются на поиск провода и его подключение к смартфону, могут стать решающими и привести к серьезной трагедии. К счастью, существуют девайсы, решающие эту проблему.

Стоит ли устанавливать беспроводную зарядку в автомобиле? Избавит ли она водителя от лишних проводов? Как зарядить смартфон быстрее? Ответы на эти вопросы узнала «Самая полезная программа».

Как устроена станция беспроводной зарядки

Обычно гаджеты для беспроводной зарядки совмещают себе две сразу функции: держателя для телефона и зарядного устройства.

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Внутри такой станции есть индукционная катушка-передатчик. Она превращает ток в электромагнитные волны и передает их на телефон. Внутри него тоже стоит катушка, которая эти волны принимает и преобразует обратно в электроэнергию. Существует несколько технологий беспроводной зарядки, но большинство смартфонов работают по стандарту Qi. Еще его называют «Ци», что в восточной философии означает «жизненная энергия» или «невидимая энергия».

Первое, что нужно понять при покупке беспроводной зарядки, — полностью от проводов избавиться не получится. У каждого гаджета в комплекте есть провод.

Подключают эти устройства в прикуриватель, а устанавливают чаще всего на решетке вентиляции. С одной стороны, это удобно, потому что экран будет перед глазами. Но в случае ненадежного крепления смартфон может попросту выпасть и разбиться.

В исследовании участвуют три разных зарядных устройства: за 500, тысячу и 1700 рублей.

Какая беспроводная зарядка для авто крепко держит телефон

Чтобы проверить способность выбранных образцов удерживать телефон, гаджеты нужно закрепить на специальный штатив. Тряску в автомобиле позволит сымитировать включенная шлифовальная машинка, которая заставляет конструкцию ходить ходуном. Проверка длится несколько минут с каждым из образцов. Она показывает, что все три устройства могут выдержать условия бездорожья.

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Но что случится, если автомобиль с разгона налетит на кочку? Первый и третий образцы с задачей справляются без проблем. У них есть специальная подставка, которая поддерживает телефон снизу. У второй же зарядки только боковые крепления. Если телефон упадет, искать его под ногами будет неудобно и даже опасно.

В какой ситуации беспроводная зарядка может оказаться бесполезной

Производители всех трех устройств уверяют: зарядки подойдут к любому смартфону, который поддерживает стандарт Qi. Чтобы убедиться в этом, нужно взять пару телефонов разных моделей и по очереди протестировать их на совместимость с выбранными беспроводными зарядками.

С первым смартфоном все три образца работают. Но с аппаратом от другого бренда возникает сложность, зарядка на самой дешевой станции не начинается. Дело здесь в том, что индукционные катушки внутри смартфонов могут находиться в разных местах.

Во втором случае передатчик на зарядном устройстве и приемник внутри телефона расположены слишком далеко друг от друга. Средний по цене образец тоже не сразу обнаруживает устройство, приходится некоторое время подбирать нужное положение. Самая удобная — третья зарядка, на корпусе у которой есть специальный бегунок. С его помощью катушку можно двигать в подходящее место.

Как быстро заряжается смартфон при помощи беспроводной зарядки

Чтобы выяснить скорость зарядки при помощи беспроводного устройства, достаточно оставить телефон на каждой станции ровно на десять минут. Образцы за тысячу и 1700 рублей заряжают два разных смартфона с одинаковой скоростью. Третий, самый дешевый, работает только с одним и заряжает его медленнее всего.

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Для чистоты эксперимента можно проверить, как быстро идет процесс с помощью обычного кабеля. В случае с беспроводными станциями заряд батареи увеличивается на 1-6% за десять минут, а с помощью провода — на 15-20%.

Таким образом, что когда нужно быстро зарядить смартфон, без кабеля не обойтись. Беспроводные станции работают в три раза медленнее. Полностью избавиться от проводов в салоне автомобиля эти гаджеты тоже не помогут. Но если уж их и покупать, то лучше выбрать модель подороже.