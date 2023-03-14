Избавят от грязи и предотвратят аварии: как выбрать качественную автохимию

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От качественного средства для очищения тормозной системы зависит не только внешний вид машины, но и безопасность водителя. По каким критериям нужно выбирать автохимию?

Специалисты утверждают, что в некоторых случаях опасных столкновений на дорогах можно было избежать, если бы водители вовремя проходили техобслуживание тормозной системы. Чтобы позаботиться о собственной безопасности за рулем, необходимо следить за исправностью тормозов и их состоянием. Желательно регулярно удалять следы коррозии и грязь.

Проводить диагностику необязательно в автосервисе. Многие водители предпочитают очищать тормозные диски самостоятельно при помощи специальных средств. По каким параметрам следует выбирать автохимию, выяснила «Самая полезная программа».

Какой состав должен быть у очистителей тормозов

Производители уверяют: с помощью очистителей можно удалить с тормозных систем любую грязь, масла и даже битум. В ходе экспериментов проверили четыре вида средств от популярных брендов.

«Они самые разные по ценовой категории, начиная от дешевого 250 рублей. Есть за 400, 600, а самый дорогой у нас стоит 900 рублей», — прокомментировал выбор образцов автомеханик Дмитрий Фролкин.

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В первых трех очистителях тормозов содержатся разные соединения углеводородов. А вот производитель самого дорогого средства не указал состав. Так быть, по словам специалиста, не должно. Ведь в этом случае в баллончике может оказаться все что угодно. Например, агрессивные растворители: хлор и ацетон. Эти вещества опасны и для человека, и для детали машины.

«Если имеются тяжелые растворители вроде того же самого ацетона, тогда использовать данный очиститель на резино-технических изделиях, на пластике крайне не рекомендуется. Это может их повредить», — объяснил эксперт.

Есть и еще одна причина, по которой производители не указывают состав. Так происходит, когда качественные компоненты заменяют на дешевые. При этом стоимость продукта завышают в несколько раз.

«Чем может быть обусловлена такая разница в цене? Скорее всего, это обычный маркетинг», — поделился мнением автомеханик.

Способен ли очиститель тормозов справиться со сложным загрязнением

Чтобы это проверить покупки в деле, взяли старые тормозные диски для машин. К имеющемуся на них загрязнению добавили отработанное моторное масло и проверили эффективность очистителей. Средства распылили на расстоянии 15-25 сантиметров. Сначала испытали самый дешевый образец.

«Первый экземпляр прекрасно справился со своей задачей. Он полностью смыл масло, которое мы туда нанесли», — прокомментировал ход эксперимента автомеханик.

После этого решили усложнить задачу и полили вторую половину диска машины тормозной жидкостью. Опытные сотрудники сервисов знают, как трудно смыть ее с деталей автомобиля.

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На этот раз дешевый аэрозоль справился только наполовину. Он смыл тормозную жидкость только с ровной поверхности, а в местах коррозии и на кромке диска машины грязь осталась.

Второй очиститель тормозов за 400 рублей полностью убрал загрязнение, но эксперт уверен: секрет эффективности кроется не в составе, а в устройстве баллона.

«Струя у него более направленная. Благодаря этому смыть отложения в определенных местах гораздо проще», — пояснил способ действия конструкции данного аэрозоля автомеханик.

Третий и четвертый образцы тоже справились с моторным маслом, но полностью очистить диски от тормозной жидкости не смогли. К тому же выяснилось, что работать с самым дорогим спреем неудобно.

«Напор струи у этого очистителя очень некачественный. Он отвратительный, я бы даже сказал. Он то брызгает, то просто, как ручей, течет», — пояснил специалист.

Каким должен быть качественный распылитель у очистителя тормозов

Очень часто в тормозной системе машины приходится очищать узлы и соединения, до которых трудно добраться. Поэтому у спрея должен быть сильный напор и хорошее распыление. Образцы по очереди проверили на силу и качество по бумажным мишеням.

«Сейчас мы распылим наши очистители на расстоянии чуть более метра и посмотрим, промокнет ли у нас бумага», — объяснил суть опыта эксперт.

С задачей справились все средства. Но у состава за 900 рублей напор оказался действительно слабым, а распылитель нестабильным в работе. Не порадовал эксперта и третий очиститель.

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«У него хорошая струя, бьет далеко. Но распыления нет, поэтому расход при этом, конечно, будет гораздо выше, потому что он не бьет точечно», — рассказал специалист.

Лучше всего показали себя дешевые образцы. Бумага намокла сильнее. Соответственно, очищающий состав попал на лист в гораздо большем количестве.

Важный критерий при выборе очистителя тормозов

Средства должны не только смывать загрязнения, но и не оставлять после себя налет и жирные разводы, иначе на детали машины быстро налипнет грязь. Самый наглядный способ это проверить — нанести средство на стекло.

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С гладкой поверхности быстрее всех испарился второй образец. Чуть больше времени понадобилось дешевому очистителю. В обоих случаях на стекле остались маслянистые разводы. Но с дорогими экземплярами дела обстоят еще хуже.

«Очиститель под номером три мало того, что не испарился, он разделился как будто на две жидкости. Такое ощущение, что в нем присутствует вода. <…> Самый дорогой очиститель отказывается испаряться с гладкой поверхности. Но при этом он еще имеет очень ярко выраженный сильный ядовитый запах», — прокомментировал ход опыта эксперт.

Резкий запах говорит о том, что в составе очистителя за 900 рублей действительно могут быть агрессивные растворители. Самое дорогое средство испытания полностью провалило, а лучшим стал бюджетный очиститель за 400 рублей.

Значит, переплачивать за бренд точно нет смысла. Но эксперты предупреждают: даже самый хороший аэрозоль не удаляет ржавчину с деталей машины, поэтому время от времени тормозную систему все равно придется чистить вручную.