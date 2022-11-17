Как сэкономить на зимней резине и покрышках

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Покупка качественной резины для автомобиля может обойтись в разы дешевле, если учесть некоторые нюансы.

Приближается зимний сезон, а это значит, что пришла пора менять шины. Однако удовольствие это не из дешевых. В среднем цена комплекта резины для автомобилей достигает 30 тысяч рублей, а набор для внедорожника и вовсе варьируется от 70 до 100 тысяч рублей.

Когда и где лучше всего приобретать покрышки для машины? Как «переобуть» колеса, чтобы сэкономить средства? На какие характеристики обратить внимание при выборе качественной зимней резины, устойчивой к российским морозам?

На эти вопросы ответил автоэксперт Владимир Ахинько в новом выпуске «Самой полезной программы».

Как сэкономить на покупке зимней резины

Выгоднее всего покупать покрышки в конце сезона через интернет-магазин. Владельцы этих торговых точек не тратят деньги на аренду помещений, зарплату продавцов и продают товар прямо со склада.

«Очень часто цены между магазинами и автоскладами могут отличаться от 20 до 40%», — пояснил автоэксперт Ахинько.

Чтобы сберечь средства, также следует:

Менять шины по сезону;

Выбирать дочерние марки известных брендов;

Покупать покрышки в конце сезона;

Приобретать целый комплект шин, если на него есть скидка.

Как самостоятельно проверить качество резины

Перед покупкой шин нужно обязательно проверить дату их производства. Максимальный срок службы покрышек — пять лет. Чем дольше они лежали на складе, тем быстрее придут в негодность. Старая резина утрачивает эластичность, поэтому на ней чаще появляются грыжи.

«Перед приобретением автомобильной покрышки, конечно же, стоит обратить внимание, есть ли трещины на резине. Их наличие свидетельствует о неправильном хранении, соответственно, это может привести к ухудшению ходовых характеристик машины», — аргументировал специалист.

Проверить качество шин можно и по ворсинкам резины. Для этого нужно аккуратно потянуть за одну из них. Если оторвется, значит, покрышка задубела. Такая резина будет хуже держать сцепление с дорогой, особенно на мокрой или скользкой поверхности.

«Ворсинки у хорошей качественной покрышки должны тянуться, а не отрываться», — пояснил эксперт программы.

Что должно насторожить при покупке зимней резины:

Слишком бюджетная цена — это даже не лотерея, а практически гарантия невысокого качества. В особенности, если покрышки от малоизвестного бренда.

Большая скидка перед началом сезона или в сезон — указывает на подвох. Скорее всего, резина бракованная.

Демисезонные шины — два в одном: посредственные летние и плохие зимние.

Почти лысая резина — прямая опасность.

Кроме того, специалисты рекомендуют не покупать одну покрышку взамен поврежденной. Иначе в случае экстренной ситуации автомобиль может повести себя непредсказуемо. Следует приобретать сразу пару покрышек, чтобы «переобуть» целую ось. При этом желательно, чтобы они были того же типа (шипованные или «липучки»), марки, модели и размерности, что и остальные.

Какие покрышки самые качественные

Большинство автомобилистов отдает предпочтение резине от европейских брендов. Но в этом году многие компании ушли с российского рынка. Со складов продают лишь остатки, причем по завышенным ценам. Приходится искать замену. Продавцы предлагают покрышки российского и китайского производства.

Чтобы проверить, так ли они хороши, как шины именитых западных брендов, «Самая полезная программа» провела эксперимент, в котором приняло участие три образца. За колесо от европейского производителя отдали 5500 рублей (и это со скидкой). Российская покрышка обошлась дешевле — 3700 рублей, а за китайскую шину отдали всего 2800 рублей.

В разных регионах России погода зимой отличается. На юге — сухо, в средней полосе — снег и гололед, а на севере хозяйствуют суровые морозы. Поэтому тестировать шины предстоит в разных условиях.

Первым делом следует определить, какая резина дольше всего прослужит на сухом асфальте. Для этого автоэксперт Владимир Ахинько выбрал шлифовальную машинку, имитирующую трение о сухое дорожное покрытие. Нагрузка была установлена максимальная, будто автомобиль проездил как минимум год.

Для чистоты эксперимента наждачка в шлифмашинке менялась каждый раз при тестировании других претендентов. Через пять минут с европейской резины посыпалась труха.

«Это так или иначе происходит во время износа резины. Стерлась небольшая часть протектора», — пояснил специалист.

От российской покрышки трухи оказалось больше, чем от европейской. А вот шина из Китая на удивление стерлась меньше всего.

«Можно сказать, что последняя резина, действительно, будет более износостойкой чем, скажем, та же самая российская покрышка и даже европейская, однако это все в теплое время года», — уточнил он.

Следующий этап теста: определить, как образцы поведут себя на мокрой дороге. Для этого покрышки предварительно намочили водой, а затем провели устройством по влажной поверхности.

Как только китайская покрышка намокла, она сразу же утратила все свои свойства: шлифовальная машинка стала резать резину. Выходит, этот образец не лучший вариант для езды в дождь и слякоть.

«При резких торможениях или старте на данной резине, конечно, износ будет значительно выше», — отметил автоэксперт Ахинько.

Российская шина оказалась больше готова к непогоде, показав средний результат. Лучше всего на импровизированной мокрой дороге показал себя образец европейского бренда.

«Где чаще всего поверхностью соприкосновения резины является асфальт либо влажный асфальт, либо слякоть, данная покрышка, действительно, будет износоустойчивой», — подчеркнул специалист.

Третий этап испытаний: проверка на износостойкость в условиях русской зимы. Для этого производители обычно тестируют зимнюю резину на специальных снежных полигонах. В рамках телепередачи образцы поместили в жидкий азот и охладили до минусовой температуры. Покрышки замерзли так, будто автомобиль всю ночь простоял на морозе. Покрытые инеем шины также отправили под шлифовальную машину.

Выяснилось, что европейские и российские образцы отлично справились с испытанием, показав примерно одинаковый результат.

«Изначально при минусовой температуре никакого воздействия от шлифмашинки не было до тех пор, пока резина не прогрелась. Стоит запомнить и всегда иметь в виду, что как только вы начинаете движение на автомобиле с замороженными покрышками, сцепление с дорогой крайне низкое, и резина не позволит вам вовремя среагировать, остановиться или разогнаться», — предупредил Ахинько.

А вот покрышка из Поднебесной суровую зиму вряд ли переживет. Резина замерзла и стала слишком хрупкой. К сожалению, азиатский экземпляр показал себя крайне неэффективным при низкой температуре в плане износостойкости.

По итогам эксперимента можно заключить, что зимняя резина от европейских брендов, действительно, универсальная. У нее высокая износостойкость в любых погодных условиях. Однако не стоит сбрасывать со счетов и отечественные покрышки. В условиях морозной зимы они послужат также долго, как и европейские. При этом стоят они в два раза дешевле.

Для южных регионов можно смело брать резину из Китая. На сухом асфальте она почти не стирается, а значит, и переплачивать за модные европейские бренды нет никакого смысла.