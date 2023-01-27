Приводят к штрафам: какие противотуманки нельзя устанавливать на авто

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В туманную погоду водителям приходится непросто. Некоторые владельцы транспорта устанавливают противотуманные фары, чтобы обезопасить себя в непогоду. Но не все устройства разрешено использовать.

Плохая видимость — одна из самых частых причин аварий на дорогах. Многие владельцы машин считают, что от неприятных ситуаций спасут противотуманные фары. Но штатные галогенные лампы часто перегорают, но и со светодиодами часто возникают сложности. Как работают противотуманки и насколько такие лампы эффективны, разобралась «Самая полезная программа».

Когда можно использовать противотуманные фары

Установить противотуманные фары можно не на каждую машину. Все зависит от завода-изготовителя и цвета светодиодов. Устанавливать синие и холодные лампы категорически нельзя. Водителя машины могут оштрафовать или даже на полгода лишить прав.

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«Есть большая масса определенных лампочек с самыми различными конструктивными особенностями расположения диодных чипов. Наиболее распространенные — это напротив друг друга. Есть, скажем, так называемая, „кукуруза“. Это конструкция, в которой много плат, расположенных по всем граням. Бывает всенаправленная лампа. У нее есть свои маленькие рефлекторы, которые тоже отражают и усиливают свет от диода», — сообщил автоэлектрик Евгений Артамонов.

Какие лампы для машин лучше всего работают, решили узнать при помощи нескольких экспериментов. Для опытов взяли три противотуманных образца: «кукурузу» за 1050 рублей, всенаправленную лампу за 1200 рублей и лампу с двумя диодами за 1700. Тестирование дало неожиданные результаты.

На что обратить внимание при выборе светодиодов

Первое, на что эксперт советует обратить внимание, — система охлаждения. В двух образцах — «кукурузе» и всенаправленной лампе — этот элемент отсутствует, а это важная деталь. Перегрев быстро выводит световой элемент из строя. Светодиодная лампа может не только перегореть, но и оплавиться. Иногда это даже заканчивается пожаром в машине, поэтому большинство современных ламп делают с так называемым пассивным охлаждением из материала с высокой теплопроводностью.

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Но главный параметр любой противотуманной лампы для машины — яркость. Обычно ее указывают на упаковке. Но далеко не всем производителям стоит верить.

«Сейчас некоторые продавцы иногда неправдиво указывают в цифрах параметры, например, пишут 50 Ватт, а на деле оказывается 35», — предостерег автоэлектрик.

Чтобы определить самый эффективный тип противотуманных фар, провели эксперимент. Для тестирования смонтировали на дороге специальный стенд и установили на нем противотуманки на высоте сорок сантиметров. Именно на этом уровне располагаются световые элементы в обычном автомобиле.

Сначала образцы установили в штатные фары. Худший результат на этом этапе показала дешевая «кукуруза».

«Она дала неплохой пучок света, но свет был направлен во все стороны, и нужная мощность попадала как бы от половины диодов. И свет тоже был нечеткий», — отметил эксперт.

Автоэлектрик считает: виной всему большое количество диодов в лампе. Дело в том, что электрический заряд к световому элементу идет от аккумулятора и равномерно распределяется по всем диодам. Получается, чем их больше, тем меньше ресурса приходится на каждый элемент.

Чуть лучше показала себя всенаправленная лампа за 1200 рублей. Но ярче всех оказалась дорогая лампа с двумя диодами.

«Лучше всего себя в работе показывают противоположно направленные лампы, потому что у них правильнее фокусируется свет, на поверхности отражателя», — сообщил специалист.

Как работают противотуманные лампы для машин в линзованной фаре

Эти же лампы вставили в линзованную фару. У этих приборов особая конструкция, поэтому световой пучок фокусируется лучше и не так рассеивается по сторонам, как в обычной фаре. Дорогая лампа показала себя так же хорошо: дала много света и четкую светотеневую границу.

Дешевый образец на этот раз с испытанием тоже справился неплохо. А вот протестировать всенаправленную лампу в линзованных фарах не удалось. Она попросту туда не влезла.

Почему противотуманки опасны на дорогах

Узнать четкие параметры противотуманных ламп можно только в лаборатории светотехники. С помощью специального прибора там могут вычислить силу света в заданном направлении. В идеале над туманом она должна составлять не больше 400 кандел, а под туманом — от 600 до восьми тысяч. Только тогда водитель будет хорошо видеть дорогу и при этом не ослепит своими фарами других участников дорожного движения.

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Противотуманная лампа с двумя диодами в штатной фаре показала плохой результат. Прибор зафиксировал над туманом от 290 до 709 кандел, а под — от 1800 до 2800.

«В рефлекторной фаре первая лампочка, несмотря на то, что у нее была четкая светотеневая граница, углы освещения дороги, она не вытащила по яркости. И, соответственно, в зоне ослепления водителя она давала большую засветку», — сообщил заведующий лабораторией светотехники Николай Базин.

Противотуманная лампа действительно светит ярко. Но ехать с такими лампами в фарах опасно. Правда, два других образца вообще не дали никакой светотеневой границы, то есть светили, как обычные фонари.

«Судя по всему, рефлекторная фара была сконцентрирована под лампы накаливания. Если в нее установить любую светодиодную лампу, то мы получаем изделие, не соответствующее требованиям и небезопасное на дороге», — рассказал эксперт.

Если вставить лампы в линзованную фару, то результат будет иным. Дорогой образец дал отличную светотеневую границу, но это единственный плюс конструкции.

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Прибор зафиксировал над туманом 650 кандел, а под — по 250 кандел с обеих сторон. При этом максимальные показатели противотуманной фары оказались выше допустимой нормы — около девяти тысяч кандел.

«Результаты в зоне ослепления водителей превышали норму, а в зоне освещения дороги на больших углах были меньше нормированных. Это изделие лучше не ставить в фару и не использовать на дорогах общего пользования», — сообщил специалист Базин.

Но противотуманная «кукуруза», которую купили за 1050 рублей, показала себя еще хуже.

«Полностью не соответствовала требованиям правил. Ни по одному параметру», — заключил эксперт.

С такими лампами-противотуманками дороги будет почти не видно. Испытать образец за 1200 рублей из-за его габаритов снова не удалось.

Мнение, что светодиоды при тумане светят лучше обычных ламп, на деле не подтвердилось. Опыт показал, что нет разницы, в какие фары вставлять эти световые элементы — в штатные или линзованные. Поэтому тратить деньги на покупку светодиодов нет смысла. Лучше пользоваться обычными галогенными лампочками.