Запросили 6 и 7 лет: чью сторону займет суд в деле о хищении наследства Баталова

Суд 26 мая вынесет приговор Цивину и Дрожжиной по делу об афере с наследством Баталова

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

Дрожжина и Цивин готовятся узнать решение суда по делу о незаконном обогащении и мошенничестве. Что грозит супругам в случае признания их виновными, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Скандальный процесс по делу о мошенничестве с наследством Алексея Баталова близится к завершению. Какое наказание грозит участникам аферы с имуществом знаменитого артиста? Что не устраивает в СИЗО юриста Михаила Цивина? Почему актриса Наталья Дрожжина не появлялась на заседаниях? И удалось ли вдове покойного артиста Гитане Леонтенко вернуть свои деньги? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Надеюсь, что сегодня суд вынесет обвинительный приговор и назначит для подсудимых Цивина, Дрожжиной и Бублия максимально возможное наказание. По всей строгости закона», — сказала юрист семьи Баталовых Татьяна Киреенко.

Цивину и Дрожжиной вменяется мошенничество в особо крупном размере и незаконное обогащение на сумму более 100 миллионов рублей.

«У него возраст 75 лет, 76 практически. Ему уже надо на покой, как говорится. А он оказался с женой в такой ситуации. Причем разобщены», — высказался адвокат Дрожжиной и Цивина Вячеслав Макаров.

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На очередное заседание по делу о хищении имущества Баталова подсудимых доставили порознь. Скандально известный юрист Михаил Цивин прибыл к зданию суда на автозаке. Последний месяц он провел в СИЗО. Мужчина сильно похудел и выглядел подавленным. Хотя, как заявляют наблюдатели, у него весьма комфортные условия. Ему готовят специальную еду для диабетиков, дают необходимые лекарства, оперативно реагируют на жалобы.

«Просьба была: матрас ему поменять. Говорит: „У меня просто грыжа“. Мы сразу посмотрели матрас и написали. Все нормально, он сейчас в другом изоляторе», — поделился член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Лобарев.

74-летнюю фигурантку уголовного дела Наталью Дрожжину принудительно доставили из стационара на спецтранспорте для малоподвижных и лежачих больных. Женщина ранее не появлялась на заседаниях якобы из-за серьезных проблем со здоровьем. По словам ее правозащитников, актриса за время разбирательств перенесла полостную операцию, пережила три инсульта и похудела на 15 килограммов.

Суд по уголовному делу длился около трех лет, но Дрожжина и Цивин свою вину так и не признали. Супруги уверяют: незадолго до смерти в 2017 году Алексей Баталов якобы взял с них слово, что они позаботятся о его младшей дочери Марии, страдающей ДЦП.

«То, что заключение договора ренты — это обычная практика в гражданско-правовых отношениях, судом не принимается во внимание. Здесь нет никакого уголовного дела. Здесь гражданско-правовые отношения. Все, что происходит, я считаю, — это произвол», — заявил адвокат Макаров.

«Алексей Баталов перед смертью просил каждого о том, чтобы позаботились о Маше. Это не значит, что он обратился лично к Дрожжиной», — уверена юрист Киреенко.

Но вместо помощи они переписали все имущество актера на себя. А заодно присвоили сбережения на сумму около 20 миллионов рублей. Гитана Леонтенко вспоминает: Цивин и Дрожжина с самого начала вели себя странно, все время находили поводы для лишних трат и ограничивали их контакты. Вдова актера забила тревогу, когда счета окончательно опустели и стало нечем оплачивать лечение Марии.

«Много подписей появилось у них: и мои какие-то подписи, и Алешины. У нас нет этих подписей. У них есть. Они могут штамповать. Я столько доверенностей не подписывала. Я ничего этого не делала», — уверяет вдова Алексея Баталова.

Гитана Аркадьевна запретила Цивину и Дрожжиной появляться на пороге ее дома. Как выяснилось вскоре, не зря. Пока длилось заседание, женщина не раз получали угрозы от своих опекунов.

«Я телефон отключила, к двери не подхожу и три года сижу дома. Их нужно лишить свободы. Чтобы они подумали там, что они творят. Не только с нами», — считает Леонтенко.

«Есть хоть одно доказательство этому? Все это надуманные основания. Как сегодня Гитана Аркадьевна пришла, показательно затыкала уши, когда говорил Цивин. Может быть, как говорят, правда режет слух», — предположил адвокат Макаров.

Квартиры в итоге удалось вернуть семье актера. Но женщины так и не дождались обратно украденных у них денег. Цивин и Дрожжина настаивают: эти средства они тратили на нужды Гитаны Леонтенко и Марии Баталовой.

«Не исполняют решения суда, не возвращают никакие денежные суммы. Гитана Аркадьевна возмущается тем, насколько агрессивно ведут себя в суде, что нет ни капли раскаяния в содеянном», — рассказала юрист Киреенко.

Сторона обвинения запросила для обоих подсудимых реальные сроки в колонии общего режима.

«Цивину запросили семь лет реального лишения свободы со штрафом в 400 тысяч рублей, Дрожжиной — шесть лет реального лишения свободы со штрафом в 200 тысяч рублей», — уточнил адвокат семьи Баталовых Сергей Лукин.

Гитана Леонтенко желает, чтобы подсудимые в полной мере прочувствовали все, что они годами делали с другими. И заодно поняли, каково это — лишиться доступа к своим финансам и квартирам.

«Как жалко мне? А меня кто пожалеет, ребята? Вы что? Я в аду жила! Девочку мою больную кто пожалеет? Они по ресторанам ходили и на меня все присылали», — возмущается вдова Алексея Баталова.

«Люди отбывают наказание в таких колониях в условиях бараков на 100-150 человек. Заключенные обязаны работать. Исключение есть, если исполняется 55 лет женщинам или 60 и более мужчинам. Они могут отказаться от работы», — объяснил адвокат Сергей Узденский.

Много лет Наталья Дрожжина и Михаил Цивин вели роскошную жизнь и ни в чем не нуждались. Их квартирный бизнес процветал и не давал осечек. Своих клиентов пара находила на светских мероприятиях и даже на похоронах. По оценке экспертов, супруги стали собственниками недвижимости на общую сумму в один миллиард рублей.

«В собственности у них только на Кутузовском проспекте было несколько десятков объектов недвижимости: квартиры, комнаты, доли. Это очень обеспеченные люди. Цифра подбиралась не то к 30-ти, не то к 40-ка. Я такого не видела нигде», — уверяет риелтор Алина Правоторина.

Но теперь их обеспеченной и тихой старости может наступить конец. Окончательный приговор Цивину и Дрожжиной суд озвучит через неделю.