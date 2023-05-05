«Он не боится»: обвиняемого в мошенничестве Цивина поддержал его приемный сын

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Пасынок Михаила гораздо теплее относится к нему, чем его же родной ребенок.

Судебные разбирательства с актрисой Наталией Дрожжиной и ее мужем юристом Михаилом Цивиным, которые, по версии следствия, незаконно завладели недвижимостью народного артиста СССР Алексея Баталова, все еще продолжаются. В одной из передач на федеральном телеканале приемный сын Цивина Юрий решил поддержать отца и впервые высказаться о ситуации.

По его мнению, судья мог отправить его отца под стражу только из-за того, что в силу эмоциональности тот мог нагрубить и вести себя очень несдержанно. Также он предположил, что Цивина теперь могут отправить в колонию на два года. По словам Юрия, ему с трудом удалось даже поговорить с папой.

«Он сказал мне, что вовсе не боится (колонии — Прим.ред)», — заявил Юрий.

Юрий — пасынок Михаила от его первой супруги Светланы Мартыновой. К слову, родной ребенок Цивина — Петр сейчас живет за границей, и даже не прилетает, чтобы поддержать отца. Многие знакомые семьи отмечают, что с пасынком у Михаила более теплые отношения, чем с родным сыном.

Уголовное дело было возбуждено около трех лет назад после вскрытия фактов, указывающих на то, что Цивин и Дрожжина могли втереться в доверие к жене и дочери Баталова и незаконным путем завладеть его наследством. Такой вывод сделало следствие после того, как к паре неожиданно перешло несколько квартир и 16 миллионов рублей.

Недвижимость удалось вернуть владельцам, а вот вопрос с деньгами до сих пор не решен — у Цивина с Дрожжиной нашлось много различных документов, подтверждающих, что большие суммы — да, уходили, но они не просто канули в лету, а были потрачены на нужды Марии Баталовой.

После многолетних разбирательств дело подошло к кульминационному моменту. 75-летний Михаил Цивин был взят под стражу до объявления обвинительного приговора и этапирован в СИЗО. Также известно, что за последние три года вторая фигурантка дела Дрожжина сильно растеряла здоровье — перенесла три инсульта, похудела на 15 килограммов. По некоторой информации, у нее также развилась онкология.

В настоящий момент Следственный комитет продолжает выяснять, проворачивали ли супруги Наталия Дрожжина и Михаил Цивин мошенническую махинацию или все это происки новых друзей и юристов, вхожих в дом вдовы и дочери Баталова.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как обвиняемая по делу о мошенничестве Дрожжина прибыла в суд в сопровождении врачей.