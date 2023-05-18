Врачи под руки довели: исхудавшая Дрожжина еле добралась до зала суда

Обвиняемая по делу о мошенничестве Дрожжина прибыла в суд в сопровождении врачей

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Недавно 74-летняя артистка пережила инсульт и госпитализацию.

Актрису Наталию Дрожжину измотали бесконечные судебные разбирательства. В них знаменитость оказалась втянута после громкого скандала с наследством актера и режиссера Алексея Баталова.

Звезда прибыла 18 мая на заседание в Замоскворецком суде Москвы в сопровождении врачей. Дело в том, что недавно 74-летняя обвиняемая пережила инсульт и госпитализацию.

Баталов умер в 2017 году, но разбирательства, связанные с его имуществом, идут до сих пор. Сразу после его смерти Дрожжина и ее муж юрист Михаил Цивин, по версии следствия, незаконно приватизировали недвижимость актера.

В настоящее время мужчина заключен по стражу. Гитана Леонтенко, 87-летняя вдова Баталова, намерена биться до последнего, чтобы обвиняемым назначили строгую меру наказания.

Представитель гособвинения призвал взыскать с Дрожжиной штраф в размере 200 тысяч рублей и отправить ее в колонию на шесть лет. Цивину же запросили семь лет тюрьмы с штрафом в 400 тысяч рублей.

В 2021 году полиция задержали нотариуса Дмитрия Бублия. Он признался, что регистрировал поддельные документы.

Ему также грозит наказание по этому делу. На данный момент ожидается, что приговор будет оглашен 26 мая.

Ранее 5-tv.ru писал, что для фигурантов дела о хищении у семьи актера Баталова запросили реальные сроки.