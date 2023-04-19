Фото, видео: Карпухин Сергей / ТАСС; Личный архив Евгения Тонкого; 5-tv.ru

Едва утихла история с наследством актера Баталова, как пресса заговорила о сотруднике другой знаменитости, который живет в особняке нанимателя и ждет обещанных подарков.

Истории об обманутых придворными слугами богачах стары как мир. И сегодня то и дело в СМИ появляются новости о мошенниках, которые наживаются на пожилых знаменитостях, одиноких состоятельных людях, притворяясь доброжелателями и помощниками. Так, в разгаре расследование махинаций «друзей семьи» народного артиста СССР Алексея Баталова, которые за время присмотра за его вдовой и страдающей ДЦП дочерью, нажили несколько объектов недвижимости и стали владельцами всех счетов. Речь о Наталье Дрожжиной и Михаиле Цивине. Последний недавно был взят под стражу.

Как рассказал адвокат Евгений Тонкий в эксклюзивном интервью 5-tv.ru, таких судебных дел рассматривается масса. В них фигурируют как крупные звезды, так и простые смертные, у которых хоть что-то есть за душой. Квартира, например. На днях стало известно о помощнике певца Александра Серова. Журналисты рассказали о некоем Егоре, поклоннике артиста, который стал работать в его доме, заниматься хозяйством. Парень живет в двухэтажном доме на участке Серова, исполнитель также обещает подарить ему квартиру.

«Вообще приближение к себе всевозможных помощников, каких-то помощников по хозяйству, домработниц, личных водителей и так далее иногда бывает чревато для тех лиц, кто привлекает этих помощников. Они, бывает, втираются в доверие и в последствии совершают ряд противоправных действий… Люди втираются в доверие и впоследствии переписывают на себя имущество, принимают право управления, получают генеральные доверенности на продажу и управление имуществом и деньгами», — отмечает адвокат.

Серова, очевидно, пока ничего не смущает в поведении Егора. Артист рассказал в эфире федерального канала, что родители парня останавливались в одной из его квартир. А сам помощник по хозяйству кокетливо отвечает на вопросы о ценном подарке — он еще думает, принять ли недвижимость от своего руководителя или нет.

«Здесь, если не будут возражать его родственники, то, конечно, каких-то препятствий я здесь не вижу. Право самого Серова — по безвозмездной сделке кому-либо передать свое имущество. С другой стороны, то лицо, которое приобретает данное имущество, тоже может рисковать, так как впоследствии родственники Серова могут оспаривать договор дарения, например, ссылаясь на то, что певец находился в неадекватном состоянии», — говорит эксперт.

Как подчеркнул Евгений Тонкий, существует много поводов усомниться в действиях дарителя, особенно, если он в возрасте. Можно предположить, что он не понимал, что подписывает, был под воздействием лекарств или дурманящих веществ, находился в состоянии психологического стресса. Риск у Егора остаться без подарка, еще не приняв собственного решения, существует, судебная практика такая есть. Родственники Александра Серова в праве оспаривать договор дарения, поскольку они являются прямыми наследниками его имущества.

Ранее 5-tv.ru публиковал комментарий Евгения Тонкого по скандальному делу семьи Баталова и супругов Цивина и Дрожжиной.