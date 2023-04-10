Подвесит за одно место: почему Киркоров боится своего пластического хирурга

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Масштабный концерт Филиппа Киркорова состоялся в Красноярске. Какие воспоминания о прошлом навеяла на певца Сибирь, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Эксклюзивный репортаж с сибирских гастролей Филиппа Киркорова. Что за деликатесы певец пробовал в местных ресторанах? Как чуть не пострадал на спортивной арене? Почему Киркоров решил в очередной раз сменить имидж? Из-за чего он боится своего пластического хирурга? И какие памятные места Филипп показал программе Пятого канала «Светская хроника».

«А там нормальный рум? А то еще как-то опозоримся. Хотя город-то большой», — сказал певец.

Раннее апрельское утро. Аэропорт Красноярска полон журналистов. Все встречают короля российской эстрады. Стильный черно-белый пуховик, модная брендовая толстовка, идеальная укладка, сияющий взгляд. Певец в хорошем настроении, как будто и не было ночного перелета. Он улыбается и вспоминает, как приезжал сюда 35 лет назад.

«А тогда был молодой, юный, кучерявый. С другим цветом волос и глаз», — вспоминает Киркоров.

Исполнитель в предвкушении встречи со зрителями. Но еще больше он мечтает отведать местную кухню. С грустью вздыхает: от традиционных пельменей в этот раз придется отказаться. Он бережет фигуру.

«Я не хочу снова превратиться в поющий пельмень, поэтому воздержусь от пельменей. А вот рыбку тут говорят… Строганина или как называется», — рассказал о планах певец.

После недавней пластики мужчина обрел тело мечты и теперь сидит на строгой диете. Хирург Тимур Хайдаров контролирует каждый прием пищи знаменитого пациента, которому все ограничения даются с большим трудом.

«Душа захотела вернуться к газированному напитку черного цвета. И он как почувствовал: «А что мы делаем?» Я врать-то не умею, говорю: «Отдыхаю». А он: «А как мы отдыхаем? Что мы едим? Что мы пьем? То, что нельзя?» Я говорю: «Я не могу врать. Да!”” — поделился певец.

Перед гастрольным туром Киркоров обещал врачу держать себя в руках. Но в Красноярске не смог отказать в удовольствии попробовать деликатесы. Прямо из аэропорта он отправился в ресторан, где для него уже накрыли шикарный стол. Филипп с наслаждением отведал тартар из оленины и разные виды строганины, закусывал все это чебуреками. Кажется, диета под угрозой срыва.

«Ой, это вообще вкуснятина такая… Да меня за соус Тимур прибьет вообще», — сказал Киркоров.

Но певец говорит, что заслужил послабление. И взял еще один чебурек.

«После последнего этапа наших преображений и месячного мучения я имею право на сегодняшний „день греха“, как говорит мой диетолог», — считает исполнитель.

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Правда, от десерта Киркоров все-таки отказался — боится гнева хирурга.

«Ты хочешь, чтобы меня Тимур подвесил за одно место? Подснежник с черносливом, орехом, фермерской сметаной, лимонным желе, меренгой и белым шоколадом. Да вы что?» — пытается сдержаться Киркоров.

После такого сытного обеда очень хотелось отдохнуть. Но артист обещал встретиться со спортсменами. Поэтому, несмотря на усталость, поехал играть в керлинг.

«Я сейчас перед керлингом так хорошо покушал, меня так хорошо накормили здесь. Говорю: «Ну какой керлинг? В койку и все. Тем более время у вас другое, тут плюс пять часов. Нет, может, как-нибудь…». На меня: «Как? Нас ждут олимпийцы. И вообще, керлинг, когда это еще мы попробуем?”” — рассказал Киркоров.

Певец смело взял в руки клюшку и вышел на лед. Первая попытка оказалась неудачной. Но после небольшой тренировки он уже запускал камень, как настоящий спортсмен. Артист остался доволен игрой.

«Сейчас так зарядился, что даже и спать не хочу», — заявил исполнитель.

На следующий день музыкант решил вспомнить молодость и прогуляться по Дивногорску. Артиста тут же окружили прохожие. Люди с любопытством разглядывали певца. А кто-то даже усомнился, что перед ними правда Киркоров.

Филипп также посетил тот самый дом, где когда-то жил вместе с Аллой Пугачевой. С тех пор в нем почти ничего не изменилось.

«Тут висели такие штуки деревянные, и она им нарисовала глаза. А, вот они! До сих пор это есть. Смотрите. Это следы ее творчества. Она тут разрисовала», — поделился воспоминаниями певец.

Это рояль, на котором он играл для Аллы. Тогда еще они были просто коллегами. Но, по словам артиста, именно здесь рабочие отношения переросли в нечто большее.

«Зарождалось, наверное, все-таки все здесь, да, в Дивногорске. Но в нее было невозможно не влюбиться. Послушайте, это 1988 год, значит, ей 39 лет. Роскошная, красивая женщина, популярнейшая певица. И я такой, мне 18 или сколько там, 20. Ой, ладно», — рассказал Киркоров.

Артист признается, что с удовольствием бы гулял по знаковым местам весь день. Но больше нельзя было предаваться ностальгии. Пришло время ехать переодеваться к вечернему выступлению.

Тем временем в концертном зале уже собирались поклонницы. За кулисами Филипп и его команда готовились к выходу. В гримерке фрукты, мясные нарезки, вода и кофе. По словам Киркорова, несмотря на скандальную репутацию, у него скромные запросы.

«По бытовому райдеру — машина. Чтобы комфортная машина была, чтобы чистенько было. Главное — чистота. Я очень брезгливый, я очень такой чистоплюй», — признался певец.

До выхода на сцену остались считанные минуты. Белоснежные брюки, золотой пиджак. Помощники вручили последний штрих — роскошную накидку из перьев. Образ завершен.

«Интересно, пришли-не пришли. Я вечно задаю себе этот вопрос именно за минуту до выхода на сцену. Ну-ка, глянем, пришел народ к нам или нет?» — сказал артист.

В зале — аншлаг. Филипп Киркоров эффектно появился прямо рядом с удивленными зрителями. Одна из поклонниц так вошла в раж, что расцеловала поп-короля. Он в долгу не остался. Дама кричала от восторга.

После концерта уставший, но очень довольный певец поехал в гостиницу собирать чемоданы. Завтра у него перелет в другой город.

Утром съемочную группу программы «Светская хроника» ждал сюрприз. Филипп Киркоров предстал в новом образе. Объяснил: душа внезапно потребовала перемен.

«После города, с которым связан определенный этап моей жизни, который называется „Начало“, почему бы не продолжить восхождение к олимпу (хотя куда уж выше), что-то изменив в себе?» — считает исполнитель.

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Обновленный артист полетел в новую точку своего маршрута — Новосибирск. Как встретил Филиппа этот город и куда Киркорову посоветовал сходить его друг Дава, программа «Светская хроника» расскажет в следующую пятницу. А также покажет секретный способ перевозки звездного гардероба и самый дорогой экземпляр из коллекции певца.