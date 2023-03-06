«Мы все ждем этого чувства»: Филипп Киркоров снова влюбился

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

В последнее время Филипп Киркоров светится от счастья. Что стало причиной хорошего настроения певца, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Филипп Киркоров рассказал, что влюбился. Кто стал избранницей звезды? Сложно ли жить в тени короля российской эстрады? Какие ошибки он совершал в прошлых отношениях? Удалось ли певцу полностью восстановиться после пластики? И правда, что он готовится к еще одной операции? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Любви все возрасты покорны. Я артист, который всегда пел о любви. Было очень важно мне наполниться этим ощущением, вдохновиться», — объяснился исполнитель.

Поклонники заметили: в последнее время Филипп Киркоров светится от счастья. Многие гадали, в чем причина такого хорошего настроения: новый дизайнерский наряд, успехи детей, многомиллионный рекламный контракт? Недавно артист открыл секрет: в его душе поселилась любовь.

«Любовь всегда одинаковая: искренняя, чистая. Может быть, она сегодня и в моем сердце живет тоже. Мы все ждем этого чувства», — считает поп-король.

Киркоров часто говорил, что после тяжелого развода с Аллой Пугачевой никак не может встретить достойную женщину. Ему приписывали романы с певицей Анастасией Стоцкой, танцовщицей Александрой Сивковой и диджеем Катей Гусевой. Но сам артист никогда не подтверждал эту информацию. На все подобные вопросы отвечал шутками.

«Я абсолютно холостой, молодой… Репутация и так впереди меня бежит», — сказал Филипп.

По словам Киркорова, он практически все время посвящал творчеству: клипы, концерты, гастроли. Кроме того, постоянно отвлекали конфликты с коллегами, скандалы. Личная жизнь не была в приоритете.

«Я так давно не был на свидании. Меня так давно никто не приглашал. Боятся, наверное», — предположил артист.

Но недавно поп-король понял: в попытке удержаться на музыкальном олимпе он упускает нечто очень важное.

«Ты много работаешь, много ездишь, ну я как артист. А жизнь проходит, и после 50, особенно после 55, ты понимаешь, что кроме работы, есть еще жизнь. Наверное, приходит время насладиться удовольствиями жизни, а главное удовольствие жизни — это любовь», — уточнил певец.

Филипп Киркоров признается: жить рядом с такой звездой как он — тяжелое испытание. И выдержать его может не каждый. Иногда отношения заканчивались, едва начавшись.

«Да в моей жизни все было: и я позволял, и мне позволяли. А когда пазлы сходятся: и ты любишь, и тебя любят и уважают. Потому что любовь — это в первую очередь уважение друг к другу», — заявил исполнитель.

По словам артиста, часто причиной неудачных романов был его горячий нрав. Киркоров изводил возлюбленных ревностью. И только с возрастом осознал свои ошибки.

«Я с годами понимаю: чтобы сохранить любовь, надо ревность свою засунуть в одно место и терпеть. Потому что если ты в сердце поселяешь такое чувство как ревность, то оно разрушает любовь. Либо ты доверяешь и веришь человеку, либо тогда уже все, сиди дома, не гуляй», — высказался артист.

Филипп говорит, что больше не устраивает ссор по пустякам. Он давно убедился: гораздо приятнее, когда в доме царит атмосфера тепла и взаимопонимания.

«Понимаете, страсть проходит. Если ты хочешь быть с человеком постоянно, если проходишь с ним какие-то трудности жизненные, какой-то путь, и ты понимаешь, что это твой человек, то это счастье», — рассказал певец.

Теперь Киркоров старается уделять больше внимания близким. Он подтвердил, что в данный момент его сердце несвободно. Но имя избранницы предпочел держать в тайне.

«Свой внутренний мир и свой дом сегодня я как никогда оберегаю от посторонних глаз, потому что как только вмешивается свет камеры или что-то, все начинает рушиться. Поэтому сегодня в мой мир невозможно проникнуть, и никто не узнает, кто со мной», — объяснил Филипп.

Фанаты рады за певца и предполагают, что именно светлое чувство подтолкнуло Киркорова к переменам во внешности. Недавно он лег под нож хирурга и стал обладателем тела мечты: стройные ноги, идеальный пресс. Артист выглядит моложе, чем в начале своей карьеры.

«Не каждый, поверьте, на это решится, не то что женщина, мужчина. Поэтому я себе ставлю пять за мужество», — заявил певец.

Врач Киркорова Тимур Хайдаров рассказал: процедура была серьезной, но пациент оказался стойким. И прямо из больничной палаты отправился работать.

«Это и боль, и дискомфорт в раннем послеоперационном периоде. Он просто на шестой день встал и пошел на большую многочасовую съемку (больше пяти или шести часов предновогодняя съемка была), со словами: „Я не могу подставить людей, я не могу подставить своих зрителей“», — поделился пластический хирург.

Артист похвастался, что смог быстро восстановиться. И уже планирует еще одну пластическую операцию.

«Мы начинаем новую главу отсчета нашей истории. Предела совершенству нет!» — сказал Киркоров.

Теперь певец ждет своего дня рождения, чтобы продемонстрировать результат поклонникам. Они в предвкушении и надеются, что на праздничном концерте Филипп явит миру не только свою идеальную фигуру, но и новую избранницу.