На Филиппа Киркорова подали в суд: чем причал поп-короля помешал рыбаку

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Филиппу Киркорову предстоит разобраться с судебным иском. Почему юрист артиста уверен в победе, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

На Филиппа Киркорова подал в суд бизнесмен из Саратова. Почему мужчина требует демонтировать причал народного артиста на Мякининском полуострове? С кем еще выясняет отношения поп-король? И удалось ли певцу снизить многомиллионный налог за элитную квартиру на Арбате? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Представляете, я свой строил десять. И еще строим. Еще не достроили», — рассказал певец.

Шесть лет назад Филипп Киркоров стал владельцем роскошного особняка на уединенном полуострове в Мякининской пойме Москвы-реки. По данным СМИ, усадьба обошлась певцу в 700 миллионов рублей. Народный артист не пожалел финансов на обустройство территории. Возвел спортивные площадки, пруд, фонтан, часовню и оборудовал собственную набережную с причалом для яхт.

«У меня все очень дорого. Ландшафт очень дорогой, у меня целый парк, у меня причал целый», — заявил поп-король.

Недавно некий Анатолий Рыськов подал в суд на Киркорова. В своем иске бизнесмен из Саратова заявил: певец установил причал на берегу реки незаконно.

«Господин Рыськов обратился в суд с требованием о сносе причала для яхт, мотивируя это тем, что его права нарушены», — уточнила адвокат Гюзель Жубанова.

Рыськов якобы приехал порыбачить в Подмосковье. Большего улова у него не случилось. Мужчина решил: всему виной причал артиста. Бизнесмен говорит, что конструкция мешает местным жителям, и требует ее сноса.

«Наличие этого пирса мешает им из Саратова ловить рыбу из дома Киркорова. Поэтому они обратились с иском, в котором значится требование о сносе», — объяснил юрист Александр Добровинский.

«Суд будет истребовать у соответствующих надзорных органов, имелось ли разрешение на установку данного причала, соответствует ли нормам водного кодекса. Если господину Рыськову удастся доказать факт нарушения права и что причал был возведен с нарушением норм действующего законодательства, то суд установит это и вынесет решение об удовлетворении требований о сносе причала», — уверена адвокат Жубанова.

«Я был в гостях у Филиппа Киркорова, был на этом причале. Могу сказать, что так он его облагородил, совершенно точно мешать он никому не может. Если человек хочет ловить рыбу, он может ее спокойно ловить», — считает продюсер Иосиф Пригожин.

Сам Киркоров был крайне удивлен такому иску.

«Кто-кто подал на меня в суд? Мы встретились где, в суде или на церемонии музыкальной (улыбается. — Прим. ред.)?» — сказал певец.

К делу уже подключился его юрист Александр Добровинский. Он считает: у рыбака из Саратова слишком разыгралась фантазия и у него нет ни единого шанса на победу.

«Я получил сегодня письма от коллег из Саратова, которые говорят, что обратившиеся люди — это профессиональные сутяжники, которые занимаются тем, что пишут и подают иски к известным людям в надежде, что те от них откупятся», — уверяет юрист Добровинский.

Впрочем, Киркорову не впервой отстаивать свое имущество в суде. Помимо особняка, по данным СМИ, ему принадлежат: коттедж в Майами за 400 миллионов рублей, виллы в Болгарии и Греции, две квартиры в Москве и два загородных дома. А пару лет назад он приобрел двухэтажный пентхаус на Арбате за миллиард рублей.

«У меня последний этаж. У меня будет фэшн-точка для маленьких развлекательных вечеринок в стиле Элтона Джона. Буду собирать элиту московскую и не только», — поделился планами Киркоров.

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Король эстрады незамедлительно приступил к ремонту. Нашел подрядчика, заключил с ним договор на 32 миллиона рублей и внес предоплату в 11 миллионов. Но строительная бригада так и не приступила к работе, отдавать аванс обратно отказалась. Филипп Киркоров был вынужден обратиться в суд. Только с помощью закона ему удалось вернуть свои средства.

«Лучше, конечно, раньше понимать, что человек не твой. И не заблуждаться, что ты работал с человеком, который может тебя предать, например. Лучше это как-то осознать пораньше, но если не получается, приходится расплачивается за свою беспечность», — высказался артист.

Позже с элитными апартаментами возникла еще одна проблема. Когда певцу пришел первый налог на недвижимость, Киркоров был в шоке от размера платежа. Ему насчитали около шести миллионов рублей. Артист оплатил эту сумму, а позже отправился в суд. Он уверен: инспекторы ошиблись в расчетах.

«Что, собственно, и произошло с объединенной квартирой Киркорова, которая состоит из двух квартир. Налоговая немножко забыла об этом или перепутала и считает, что это одна квартира. Хотя в реестре сказано, что это два разных номера. Налоги, соответственно, исчисляются с двух разных квартир. И выставила счет, который, в общем, не соответствует действительности», — разобрался в ситуации юрист Добровинский.

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Семь лет назад певцу пришлось бороться и за апартаменты в Латвии. Артист купил их в ипотеку. Спустя пару лет банк ликвидировали. Из-за этого Киркоров какое-то время не вносил платежи. А в 2019 году получил от финансовой организации судебный иск с требованием выплатить почти четыре миллиона евро с процентами и неустойками.

«И у меня, и у сильных мира сего есть кредиты. Сегодня без этого и бизнес не построить. Вопрос размера: у кого-то кредит 20 тысяч рублей, и это уже ужас, а у кого-то миллиарды, и это нормально», — объяснил Киркоров.

Певец пошел на мировое соглашение, и все обязательства с него были сняты. Но почему его буквально преследуют проблемы с имуществом? Многие считают: доходы короля эстрады не дают покоя злопыхателям. Якобы они хотят нажиться, а в случае неудачи хотя бы пропиариться на имени звезды.

«Если хочешь, чтобы дело было сделано хорошо, сделай его сам. Поэтому я, естественно, контролирую все сам. Но у меня замечательная команда. Один я бы, конечно, не справился», — уточнил артист.

Киркоров уверен, что и на этот раз ему удастся отстоять личную пристань и снизить налог на пентхаус.