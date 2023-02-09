Гордый профиль и твердый шаг: Киркоров кардинально сменил имидж

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Некоторые отшучиваются по поводу обновленной внешности артиста. Что веселит фанатов?

Певец Филипп Киркоров кардинально изменился. Об этом пишет dni.ru. У поп-короля теперь белокурые локоны с химической завивкой. Новый внешний вид вызвал обсуждения.

Киркоров кардинально сменил имидж. Источник фото: Феликс Грозданов / dni.ru

По мнению одних, Киркорову идет новая прическа и голубые глаза, а некоторые даже отшучиваются, что мужчина похож на свою бывшую жену Аллу Пугачеву в молодости или Татьяну Буланову.

По признанию исполнителя, режиссер Николай Лебедев уже оценил кубики Киркорова, а чуть позже их увидят и фанаты. Сейчас певец доводит себя до совершенства. В апреле у него состоятся концерты в Санкт-Петербурге и Москве, поэтому, считают обозреватели, Филипп Бедросович наводит лоск.

Стоит также отметить, что селебрити похудел, постройнел, а еще имеет гордый профиль и твердый шаг. Ранее 5-tv.ru писал о том, за что на Киркорова подали в суд.