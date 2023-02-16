«Я должен»: зачем попавший под санкции Киркоров уехал в США

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Знаменитость утверждает, что отправился в Штаты не для развлечений. Какие дела у отца отечественного шоу бизнеса на территории недружественного государства?

Попавший под американские санкции певец Филипп Киркоров вернулся из США. Артиста потребовали объясниться за поездку. Сайт dni.ru назвал причину противоречивого путешествия Киркорова.

По словам исполнителя, он еще в молодости проникся западной культурой: американский флаг, джинсы, жвачка — все из Нового света казалось ему невероятно клевым. Однако сейчас, уверяет Киркоров, общественность смотрит косо на такую атрибутику, даже музыку начала случать сделанную в России.

Сам Киркоров от любви к Америке не отказался. Его решение не поменял даже акт США с фамилиями людей, якобы нарушившими права человека, в который попал и он сам. Однако, судя по тому, что Киркоров только вернулся из Штатов, въезд на территорию США ему не запретили.

«Мне нравится приезжать в цивилизованную и музыкально образованную страну, чтобы учиться там делать шоу. Посетить музыкальную премию „Грэмми“, сходить на Бродвей, где идут лучшие мюзиклы, посмотреть шоу в Лас-Вегасе, чтобы извлечь опыт, перенести его сюда и создавать шоу, которые будут радовать русского зрителя в момент импортозамещения. Где-то же должен я черпать эти знания, если у нас их получить невозможно?!», — пояснил певец.

Филипп Киркоров заметил, что осуждать его за путешествия бестактно, ведь он артист и за границей не развлекается. Кроме того, шоппинг не является главной целью его поездок — все вещи ему и так привозят в Россию.

«Могу себе это позволить. Я еду не себя показать, а чему-то научиться», — заключил музыкант.

Примечательно, что у российского артиста есть недвижимость в Майами. Американский коттедж в элитном районе со знаменитыми соседями Киркоров приобрел 16 лет назад. Близкая подруга артиста — диджей Катя Гусева рассказывала, что роскошная вилла насчитывает восемь спален, бассейн и гостевой домик. Так же на участке есть зона барбекю и поле для гольфа, а среди пальм бегают живые игуаны.

Ранее 5- писал, что Киркоров выиграл суд у рыбака из Саратова.