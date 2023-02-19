Филипп Киркоров показал, как после пластики выглядит его обновленный живот

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

В последнее время поп-король отдавал предпочтение мешковатым нарядам. Теперь же он готов поражать публику облегающими костюмами, демонстрирующими подтянутую фигуру.

Король российской эстрады Филипп Киркоров уверен — предела совершенству нет. Он без зазрения совести признается, что не видит ничего постыдного менять себя при помощи пластической хирургии. На днях он похвастался результатом работы хирурга Тимура Хайдарова, который несколько месяцев назад поработал над телом звезды.

«Мы начинаем новую главу отсчета в нашей истории. Предела совершенству нет. Я уже не тот, который был год назад. Это уже факт налицо», — заявил Киркоров.

Пупок Киркорова выглядит неестественно. Фото: Instagram* / dr.timur_khidarov

Он задрал футболку и показал всем свой живот. Месяц назад певец уже хвастался этой частью тела. Как за этот период изменился пресс артиста, обсудили его поклонники. Они обратили внимание на его пупок и решили, что выглядит он теперь странно.

Артист не просто так похвастался своим животом. Он вновь пришел в клинику хирурга и рассказал, что опять лег на операционный стол с целью подкорректировать внешность. Киркоров пообещал, что результат публика увидит через пару месяцев на его концертах.

Ранее 5-tv.ru показывал, как выглядел пресс Филиппа Киркорова вскоре после операции.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.