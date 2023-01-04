«Сначала больно, потом приятно»: Филипп Киркоров рассказал, как сохраняет молодость

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Филипп Киркоров решил возобновить диету и рассказал, какие процедуры помогают ему оставаться в форме. Секреты вечной молодости артиста узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Филипп Киркоров вновь сел на диету. Сколько килограммов он хочет сбросить, что мешает ему сохранить вес и какие процедуры помогают певцу хорошо выглядеть, рассказала программа Пятого канала «Светская хроника».

Филипп Киркоров в 2022 году отметил юбилей — ему исполнилось 55. Певец признается, что с возрастом ему все труднее оставаться в прежней форме, поэтому приходится чаще посещать кабинет косметолога.

«Я просто обязан это делать и следить за всеми достижениями современной медицины, чтобы не вызывать отвращение с экрана», — говорит артист.

Поп-король с удовольствием пробует на себе различные современные процедуры.

«Такие инфракрасные лучи (перед лицом. — Прим. ред.). Закрывают глаза, и ты чувствуешь, как сначала зеленый свет, потом красный. Как по жизни — зеленый и красный, так и тут. Тебе <…> сначала больно, потом приятно», — рассказал об эффективной косметологической процедуре Филипп.

Чтобы оставаться молодым и красивым, Киркоров готов практически на любые жертвы, но особенно тяжело ему дается борьба с лишним весом. Дело в том, что у певца есть одна слабость — вкусная еда. К тому же, дети звезды вместо того, чтобы поддержать вечно худеющего папу, наоборот, просят домашнего повара готовить им калорийные блюда. Алла-Виктория, например, обожает жареную картошку.

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«Она любит все, что <…> мне нельзя. Я все время говорю: «Не ешь вот это, будешь такой же толстой, как папа»”, — жалуется знаменитость.

Особенно трудно Филиппу отказываться от традиционных болгарских блюд, которые делает его тетя Мари.

Когда дорогие дизайнерские наряды перестают застегиваться, Филипп садится на диету. Недавно он в очередной раз пообещал себе сбросить вес.

«Минус 15 мне не помешало бы. Уже минус пять есть, ну и остальные десять», — говорит о планах артист.

Киркоров объясняет стремление всегда оставаться в форме конкуренцией в шоу-бизнесе. Именно это обязывает выглядеть хорошо, особенно когда в спину дышат молодые коллеги. Недавно в интернет попало видео, как Сергей Лазарев примеряет фирменную корону Филиппа. Однако певец отреагировал на шутку Лазарева спокойно. Киркоров говорит, что очень уважает Лазарева как профессионала. И если согласится когда-нибудь уступить свое место под солнцем, то только ему.

«Это мы все играем в эти сказочные королевства музыкальные. Вот кому бы я передал трон — это ему, поэтому и корона — тоже ему. Вполне все заслуженно, может, это дело вкуса, кому-то это нравится, кому-то не нравится, но я считаю, что Сергей Лазарев — это певец высшего класса», — отмечает Филипп.

Но поклонники надеются, что «передача музыкальной власти» произойдет еще нескоро. И Филипп еще долго будет радовать их своими новыми песнями.

Ранее 5-tv.ru сообщал, какими сверхъестественными способностями обладает Филипп Киркоров.