Пластический хирург раскрыл тайну молодости Филиппа Киркорова: «Ни морщинки»

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В свои 55 лет у артиста на лице почти нет следов старения. Что это — чудеса косметологии или заслуга генетики? Артист уверяет, что под нож врача он еще не ложился.

Певец Филипп Киркоров обязан молодым лицом не только генетике, но и врачам. Причем перенес он не одну операцию в погоне за красотой. Своим предположением на этот счет в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru поделился пластический хирург Алексей Маляев.

«Можно предположить, что певец эстрады Филипп Киркоров сделал несколько пластических операций, одна из которых это эндоскопическая подтяжка лба. На ранних фотографиях отмечаются нависшие брови, морщинки в области лба, на более поздних фотографиях, конечно, брови подтянуты, лоб идеально гладкий, то есть ничто нигде не провисает, поэтому можно предположить, что была подтяжка. Нет наружных шрамов нигде в области видимых зон», — поясняет собеседник.

Также, продолжает он, есть основания думать, что поп-король сделал пластику верхних и нижних век. Об этом, по его мнению, говорят более ранние фотографии знаменитости.

«На них есть нависшие веки, мешки под глазами, есть морщинки под глазами. Сейчас ничего нет, выполнена операция прекрасно. Очень естественно смотрится. Хотя Филипп Киркоров говорит, что никаких операций не выполнял», — отмечает врач.

Филипп Киркоров. Фото: Бобылев Сергей / ТАСС

Не исключает он, что певец при помощи пластических хирургов пытался скорректировать фигуру. Это, кстати, артист тоже не признает и уверяет, что от лишних килограммов избавлялся всегда сам. Вот и недавно певец говорил, что планирует скинуть вес к новому году и пересмотреть в связи с этим питание.

«Мы предполагаем, что была выполнена липосакция, во многих источниках он говорит, что похудел самостоятельным образом. <…> Но, возможно, операция сделана грамотно, очень все натурально, естественно смотрится», — добавил хирург.

И еще одна операция, о которой, предположительно, скрывает певец — пересадка волос.

«Есть одна из фотографий, где у артиста отмечаются редкие волосы в средней зоне головы, следовательно, можно предположить, что была выполнена пересадка волос. Ведь на более поздних фотографиях видна густая шевелюра. Таким образом, все операции выполнены прекрасно, <…> качественно», — резюмирует эксперт.

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