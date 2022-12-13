Пугачева и Киркоров не помогли: домработница звезд рискует стать инвалидом

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Людмиле Дородновой нужна операция стоимостью полмиллиона рублей, и она вынуждена отказаться от лечения из-за непосильной цены.

Людмила Дороднова, работавшая прежде у Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова горничной, может остаться инвалидом. Женщину мучают боли в ноге, нужна операция. Как пишет «МК», стоит вмешательство более 500 тысяч рублей, таких денег у пациентки нет. Но без лечения риски для здоровья могут оказаться фатальными.

Как рассказала Дороднова, пока боль не препятствует передвижению, хотя и бывает очень сильной. Тем не менее от операции пришлось отказаться, за нее попросту нечем платить. С недугом звездная домработница живет уже 15 лет, в тяжелые периоды обострений спасают уколы и лечебные грязи. Но ни времени, ни средств плотно взяться за себя у женщины нет.

Дороднова — частая гостья изданий и популярных ток-шоу. Ее истории о жизни в домах звезд интересны публике, но не бывшим нанимателям. Знаменитые артисты не проявили инициативы помочь Люсе — так ее часто называют работодатели. Хотя проблема была озвучена на всю страну.

«Они мне не звонили, а зачем они будут звонить? Во-первых, Филипп, например, об этом не знает. Я никогда ему не говорила», — призналась Дороднова.

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