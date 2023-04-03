Интересные факты про космос, о которых вы не знали

Фото, видео: www.globallookpress.com / Simone Brandt; 5-tv.ru

Наиболее амбициозные проекты по исследованию космоса связаны колонизацией Марса и Луны, но для начала важно решить проблему с утилизацией космического мусора.

Космос — самая загадочная и интересная вещь на свете, поэтому неудивительно, что так много ученых по сей день изучают бескрайние пространства Вселенной.

Во сколько раз Солнце больше Земли и за какой промежуток времени оно проворачивается вокруг своей оси? Через сколько минут люди на Земле узнают, что Солнце погасло? Какие планеты называются внутренними и почему? Какие проекты по освоения космоса сегодня наиболее перспективные?

Ко Дню космонавтики на эти вопросы Пятому каналу эксклюзивно ответил блогер Саша Фендер.

Саша Фендер

Блогер

Интересные факты о космосе

Солнце

www.globallookpress.com / nasa

Солнце в 300 тысяч раз больше, чем Земля.

Поворот Солнца вокруг оси составляет 25-35 дней.

Свету необходимо 8,3 минуты, чтобы добраться от Солнца до Земли. Именно столько времени понадобится человеку, чтобы узнать, погасло ли небесное тело.

Земля, Марс, Венера и Меркурий называются внутренними планетами, так как они расположены ближе всего к Солнцу.

Дистанция между Землей и Солнцем определяется в астрономических единицах, или АЕ. Она равняется 149 597 870 км.

Солнце является самым большим объектом в Солнечной системе.

Каждую секунду Солнце теряет до 1 тонны своего веса из-за солнечного ветра.

До августа 2006 года в Солнечной системе было девять планет: Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун и Плутон. Затем Плутон исключили из списка, переведя в категорию карликовых планет.

По составу Меркурий, Венеру, Землю и Марс относят к планетам земного типа из-за наличия металлического ядра, Юпитер и Сатурн — к газовым гигантам, а Нептун и Плутон — ледяным планетам.

Впервые пятна на Солнце обнаружили еще 800 году до нашей эры в Китае. Эти пятна являются областями выхода в фотосферу магнитный полей. Температура в них ниже, чем в остальных участках звезды.

Меркурий

www.globallookpress.com / National Aeronautics & Space Adm

Меркурий — самая близкая к Солнцу планета, поэтому температура на ней колеблется от −190 до +430 °C. Такая амплитуда связана с эллиптической орбитой: планеты приближается к светилу на расстояние 47 миллионов километров и отдаляется на 70. Кроме того, на перепады влияют медленное вращение Меркурия вокруг своей оси и крайне разряженная атмосфера.

Размер Меркурия в диаметре (4 879, 4 км) лишь ненамного превышает показатели Луны (3 474,8 км).

Меркурий движется по орбите со скоростью 47 километров в секунду, поэтому полный оборот вокруг Солнца планета совершает за 88 дней. Именно поэтому «быструю» планету назвали в честь бога торговли Меркурия.

У Меркурия есть хвосты, как у кометы. Они появляются из-за воздействия солнечного ветра на натрий в экзосфере Меркурия.

Поверхность Меркурия почти вся «изранена» многочисленными кратерами, от падавших на нее астероидов. Причина тому — отсутствие атмосферы, которая защищала бы планету. Диаметр самого большого кратера Бетховен равняется 625 километрам.

На Меркурии много полезных ископаемых. Более 75% планеты занимает металлическое ядро.

Венера

www.globallookpress.com / NASA/JPL-Caltech via CNP

Раньше условия жизни на Венере были такие же, как на Земле. Но по мере увеличения Солнца температура на планете изменилась. Изменение магнитного поля привело к исчезновению атмосферы, а увеличение количества углекислого газа вызвало парниковый эффект.

Поверхность Венеры достигает 462 °C — это горячее, чем на Меркурии. Причина тому — дожди из серной кислоты, образовавшиеся в результате вулканической активности. Из-за высокой температуры сера не может затвердеть, поэтому дожди испаряются, не достигая поверхности планеты. Это явление называется вирга.

Венеру часто называют «советской планетой», потому что больше всего ее исследовал СССР. Марс, напротив, гораздо успешнее изучили США. Считается, что Венера — прошлое Земли, а Марс — будущее.

Из-за плотности облаков на поверхность Венеры практически не попадает солнечный свет. Только крупные метеориты способны нанести планете вред, остальные же — сгорают в атмосфере.

Земля

www.globallookpress.com / Simone Brandt

Пока что Земля — единственная планета, на которой есть жизнь. Из-за наличия океанов и атмосферы ее называют «голубой планетой». Ее возраст составляет 4,54 миллиарда лет.

Форма Земли не представляет их себя идеально ровный шар: из-за суточного вращения планета сплюснута в районе полюсов, поэтому правильнее называть Землю эллипсом или геоидом.

Из-за движения литосферных плит рельеф планеты менялся со временем.

Ледяная шапка Антарктиды хранит в себе 70% пресной воды и до 90% льдов Земли.

Каждые 200-300 тысяч лет магнитные полюса меняются местами.

Раньше у Земли был второй спутник: Луна № 2 размером 1,2 километра в диаметре налетела на Луну. До сих пор стороны нынешнего спутника сильно отличаются друг от друга. Иногда магнитное поле Земли притягивает на время так называемые «временные луны», или метеориты, которые вращаются по орбите планеты.

Ежедневно на Землю из космоса падает около 100 тонн межпланетного материала, как правило, в виде пыли.

Расстояние от Земли до солнца — 150 000 000 километров. В результате солнечный свет добирается до нашей планеты не сразу, а за 8 минут и 19 секунд.

Самая высокая точка Земли — Эверест (8 849 метров), самая глубокая — Марианская впадина (-10 916 метров).

Луна

www.globallookpress.com / NASA

Луна — спутник Земли, влияющий приливы и отливы.

Каждый год Луна отдаляется от Земли на 4 сантиметра

При затмениях Луна кажется примерно одинакового размера с Солнцем. Это оптическая иллюзия: Луна находится ближе к Земле, поэтому выглядит больше.

Гравитация на Луне в шесть раз слабее, чем земная.

Из-за отсутствия атмосферы ночь на Луне наступает мгновенно, без сумерек.

Первым человеком на Луне стал американский астронавт Нил Армстронг, ступивший на ее поверхность 20 июля 1969 года. И хотя некоторые люди считают фотографии с миссии «Аполлон-11» сфальсифицированными, на новых снимках можно увидеть их следы пребывания. Кроме того, с тех пор на Луне побывало 12 астронавтов.

На Луне есть памятник погибшим космонавтам — 10-сантиметровая фигурка человека в скафандре.

На Луне много редкоземельных металлов, необходимых в промышленности. Например, гелий-3 нужен для термоядерных реакторов и создания топлива для межзвездных полетов.

Марс

www.globallookpress.com

Марс называют красной планетой: этот цвет она получила из-за высокого содержания оксида железа. По размеру небесное тело в два раза меньше Земли.

Самая высокая гора в Солнечной системе находится на Марсе. Это потухший вулкан Олимп высотой 26 километров. Для сравнения: на Земле самой высокой горой является Эверест (8 849 метров).

Гравитация на Марсе на 62% ниже, чем на Земле. Это значит, что человек массой 100 килограммов в марсианских условиях весил бы только 38.

Долгое время Плутон считался планетой, однако с открытием новых космических объектов, совпадающих с ней по характеристикам, было решено перевести ее в категорию карликовых планет.

Год на Марсе длится 687 дней. По объему планета в шесть раз меньше Земли.

У Марса есть два спутника — Фобос и Деймос (в переводе с греческого они значат «страх» и «ужас»). В будущем из-за разрушения Фобоса у Марса появится кольцо, как у Сатурна. Причина тому — приливные силы планеты, замедляющие движение спутника и снижающие его орбиту.

4 миллиарда лет назад атмосфера Марса была богата кислородом, однако теперь она разряженная. Поэтому выжить на планете без скафандра нельзя: давление превратит кровь в газ. Кроме того, из-за отсутствия озонового слоя на Марсе высокая радиация.

Возраст звезд можно узнать по их цвету. Все дело в температуре. Белый и голубой спектр свойствен молодым и горячим звездам, желтый — звездам постарше и, наконец, красный — у самых старых и холодных звезд. Последние почти невидимы человеческому глазу.

Юпитер

www.globallookpress.com / National Aeronautics & Space Adm

Юпитер — крупнейшая планета в Солнечной системе. Ее диаметр составляет 140 тысяч километров, что в 11 раз больше диаметра Земли. Масса Юпитера превышает земную в 317 раз.

Поскольку Юпитер — газовый гигант, он не имеет твердой поверхности. В основном он состоит из водорода и гелия. С погружением в глубины планеты температура и давление увеличиваются, и водород постепенно меняет свое состояние от газа к жидкости, приобретая свойства металла. По этой причине некоторые ученые считают, что в центре Юпитера есть твердое ядро.

У Юпитера многочисленное спутниковое семейство, которое в шутку называют «Солнечная система в миниатюре». И действительно, вокруг планеты вращается целых 69 лун.

Крупнейшими спутниками Юпитера считаются Ио, Европа, Ганимед и Каллисто. Причем геологическая активность Европы напоминает земную, что делает ее вероятным кандидатом для колонизации. Под ее ледяной поверхностью скрывается водяной океан, в котором, возможно, обитают простейшие формы жизни. Атмосфера Европы в основном состоит из кислорода.

Как и у его соседа Сатурна, Юпитер имеет тусклую кольцевую систему. В основном его кольца состоят из темных частичек пыли, выбитых метеоритами с внешних спутников планеты.

Между орбитами Марса и Юпитера расположен пояс астероидов, состоящий преимущественно из камня и металлов.

Наиболее яркая область Юпитера носит название Большое Красное Пятно. Это огромный шторм антициклонического характера, бушующий в атмосфере планеты вот уже несколько веков. Предполагается, что первым его заметил итальянский астроном Джованни Кассини в 1665 году. Несмотря на то что за последние 100 лет шторм заметно уменьшился в размерах, его поперечник все еще превосходит диаметр Земли.

Сатурн

www.globallookpress.com / National Aeronautics & Space Adm

Как и Юпитер, Сатурн является газовым гигантом, преимущественно состоящим из водорода и гелия. Свое название Сатурн получил в честь древнеримского бога, покровителя сельского хозяйства.

Сатурнианский год длится 30 земных лет. Скорость вращения Сатурна вокруг своей оси быстрее, чем у любой другой планеты Солнечной системы.

Самые массивные из колец Сатурна — менее километра в толщину. Первым человеком, наблюдавшим кольца Сатурна, был Галилео Галилей в 1610 году. Однако мощности телескопа итальянца оказалось недостаточно, чтобы рассмотреть их структуру: сначала итальянский астроном увидел лишь два кольца, а спустя время два года он был озадачен их внезапным исчезновением. Дело в том, что в момент наблюдения кольца были видны с ребра, и в маломощные телескопы заметить их было невозможно.

Скорость ветра на этой планете может достигать 1800 километров в час. На Сатурне бывает северное сияние. Помимо этого, на планете неоднократно наблюдались облака странной шестиугольной формы.

У Сатурна 63 спутника. Среди них — Энцелад, который, как и Европа, под толщей льда скрывает океан жидкой воды. На поверхности Энцелада много гейзеров около южного полюса, где были обнаружены органические молекулы и силикатные частицы. Наличие скалистого дна и гидротермальных источников делает Энцелад потенциальным местом для жизни человека.

Самый большой спутник Сатурна — Титан (5152 км), который по размеру превосходит даже Меркурий.

Уран

www.globallookpress.com / NASA

Атмосфера Титана преимущественно состоит из водорода и гелия, а также небольшого количества метана. Именно метан придает планете характерный сине-зеленый цвет.

Температура на поверхности Урана составляет -224 градуса Цельсия, что делает его самой холодной планетой в нашей Солнечной Системе.

Уран был открыт Вильямом Гершелем 13 марта 1781 года и стал первой планетой, открытой при помощи телескопа. При этом кольца Урана были открыты только в 1977 году. Их общее количество достигает 13.

Несмотря на то, что иногда при хороших погодных условиях Уран различим невооруженным глазом, древние астрономы не догадывались, что это планета из-за его тусклости и медленного движения.

Масса Урана в 14 с половиной раз превосходит массу Земли. Сила магнитного поля в северном полушарии Урана в десять раз больше, чем в южном.

Уран имеет девять внутренних колец и два внешних. Это вторая четко выраженная кольцевая система, обнаруженная в Солнечной Системе после Сатурна.

У Урана известно 27 спутников, названных именами персонажей из пьес британского драматурга Уильяма Шекспира. Наиболее известные из них — Оберон, Титания, Миранда, Ариэль и Умбриэль.

День на Уране длится 17 земных часов, а год — 84 земных года.

Нептун

www.globallookpress.com / NASA

Нептун — самая далекая от Солнца планета с тех пор, как в 2006-м Плутон разжаловали до звания карликовой планеты.

Как и Уран, Нептун относится к ледяным гигантам. Но в отличие от спокойного соседа, в атмосфере Нептуна постоянно происходят мощные штормы. В составе Нептуна доминируют водород, гелий, метан и аммиак. Ученые предполагают, что в атмосфере планеты также есть неизвестный элемент, придающий планете темно-синий цвет.

Из всех планет Солнечной системы Нептун — самая холодная. Ее температура достигает -221,3 °С. При этом внутри планеты есть источник тепла, природа которого пока неизвестна. Нептун излучает в пространство в 2,6 раза больше тепла, чем получает от Солнца.

В течение нескольких столетий на поверхности планеты даже красовалось так называемое Большое Темное Пятно, которое, как и Большое красное пятно Юпитера, является антициклоном. Скорость ветра достигала сверхзвуковой скорости в 2400 километров в час. Однако в 1994-м пятно неожиданно пропало.

Под мантией Нептуна скрывается каменно-ледяной океан. Причем на глубине 7000 километров в результате распада метана кристаллизуются алмазы. Ученые предполагают, что на планете может быть такое уникальное явление, как алмазный град.

Впервые Нептун был открыт в 1846-м. Это первая планета, которую обнаружили благодаря математическим расчетам, а не путем наблюдений.

Один нептунианский год длится 165 лет, а продолжительность дня равняется 16 земным часам.

У Нептуна есть почти невидимая система колец, которые впервые были обнаружены в 1968-м. Причиной их образования стала пыль, образовавшаяся при гибели одной из лун.

У Нептуна 14 спутников. Крупнейший из них, Тритон, примерно через три с половиной миллиарда лет будет разорван его гравитацией, после чего его обломки образуют еще одно кольцо вокруг планеты.

По мнению ученых, Уран и Нептун находились гораздо ближе к Солнцу, чем сейчас. Но из-за гравитационного воздействия Сатурна и Юпитера ледяные гиганты оказались на обочине. Кроме того, они поменялись орбитами. И теперь Нептун — крайняя планета в Солнечной системе.

Плутон

www.globallookpress.com / JHUAPL/SwR

Плутон был открыт в 1930-м. Размер планеты в диаметре составляет 2370 километров.

Орбитальный год Плутона очень длинный: карликовой планете понадобится 248 земных лет, чтобы совершить оборот вокруг Солнца.

Из-за своей эллиптической орбиты Плутон иногда находится ближе к Солнцу, чем Нептун. Как и у Урана, ось вращения планеты как бы лежит на боку — она наклонена на 120 градусов.

У Плутона 5 спутников: крупный спутник Харон и четыре значительно меньших — Стикс, Никта, Кербер и Гидра.

Между орбитами Нептуна и Плутона расположен пояс Койпера, в котором астероиды состоят преимущественно из льда и газа.

Температура на карликовой планете варьируется от −226 °C до −240 °C.

Млечный Путь

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Млечный Путь — одна из множества галактик во Вселенной. Именно в ней располагается Солнечная система. Причем галактическая группа движется со скоростью 600 километров в секунду.

Внешне Млечный Путь напоминает диск. Такую форму, считают ученые, он приобрел из-за гравитационного воздействия соседних галактик — Малых и Великих Магеллановых Облаков.

Млечный Путь возник благодаря «каннибализму» — поглощению других карликовых галактик, например, Стрельца.

В далеком будущем галактика Андромеды столкнется с Млечным Путем. Предположительно, это случится через 4,5 миллиарда лет.

В Млечном Пути насчитывается от 10 миллионов до 1 миллиарда черных дыр, масса которых примерно в три раза превышает массу Солнца.

Черные дыры и темная материя

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Темная материя — это форма материи, которая не вступает в электромагнитные взаимодействия (не испускает свет). Она составляет часть Вселенной, оказывает гравитационное воздействие и влияет на движение звезд в нашей и других галактиках. Во вселенной она занимает 22%. При этом важно не путать антиматерию и темную материю. Антиматерия — это вещество, состоящее из античастиц.

Существование темной материи наука признала в 1980-е, однако с тех пор обнаружить ее так и не удалось.

Черная дыра — область пространства-времени, гравитация которой настолько сильна, что притягивает даже свет. Любой объект, попавший за горизонт событий, падает в черную дыру.

Все звезды Млечного Пути обращаются вокруг расположенной в ее центре сверхмассивной черной дыры.

Недавно британские астрономы обнаружили сверхмассивную черную дыру массой примерно в 33 миллиарда раз больше массы Солнца. Находится она в центре эллиптической галактики Abell 1201 BCG.

Самые амбициозные проекты по исследованию космоса

Колонизация других планет

Лунная программа «Артемида», возглавляемая космическим агентством NASA при участии Канады и Японии, укрепит позиции США на спутнике Земли. Ведь в лунных недрах скрывается множество ценных ресурсов, благодаря которым станет возможным переход на новые источники энергии. План по колонизации небесного объекта включает не только успешную высадку экипажа, но и построение лунной станции, где человек мог бы в течение долгого времени жить и работать, не подвергаясь действию радиации.

Проект «Артемида» был запущен при администрации президента США Дональда Трампа еще в 2017-м и, предположительно, завершится к 2027-му. Некоторые сроки были сдвинуты. Например, полет с манекенами и роботами на борту «Ориона» с ракетой-носителем Space Launch System перенесли с 2016-го на 2022-й. Первый этап миссии завершился успешно. Согласно плану, в 2024-м американцы облетят Луну, в 2025-м — высадятся на ее поверхности, а в последующие годы предстоит высадка второго экипажа и сборка окололунной станции Lunar Gateway. Ожидается, что уже к 2028-му научная база будет введена в экплуатацию.

Лунная космическая программа есть и у Китая. Она состоит из четырех этапов: изучение орбиты Луны с помощью аппаратов, мягкая посадка и доставка луноходов, исследование лунного грунта, строительство роботизированной научной станции на Южном полюсе Луны.

КНР планирует пилотируемые полеты к Луне в 2030-е и строительство международной научной лунной станции (МНЛС) вместе с Россией в 2031-2035. Причем сторонами-участницами рассматриваются два варианта: строительство базы непосредственно на самой Луне либо на ее орбите (ЛОС, или лунная орбитальная станция).

Российская лунная программа в данный момент приостановлена на фоне санкций. В связи с политической обстановкой «Роскосмос» планирует выйти из проекта «МКС» и развивать сотрудничество с Китаем и другими дружественными странами. Будущее освоение Луны также предусматривает создание научно-исследовательской базы с полным циклом жизнеобеспечения. Но для начала в планы госкорпорации входит строительство российской национальной орбитальной служебной станции (РОСС).

В отличие от МКС траектория ее движения будет проходить в высоких широтах, что для страны гораздо выгоднее, поскольку позволит хорошо видеть арктическую зону, где пролегает Северный морской муть. Кроме того, высокая радиация близ полярного круга позволит космонавтам проводить исследования, максимально приближенные к условиям Марса и Луны. Предполагается, что первый этап начнется в 2028 году.

В «марсианской гонке» Китай вышел на второе место после США (советско-российские проекты были менее удачными), после того, как посадил на поверхность планеты аппарат «Тяньвэнь-1». Обе страны соревнуются в количестве запусков спутников и марсоходов. Кроме того, колонизация Марса является приоритетной задачей американского миллиардера и главы Space X Илона Маска.

Космическая медицина

Поскольку организм человека не приспособлен к условиям космоса, перед учеными встает вопрос не только создания скафандров, космических станций и жилых модулей, но и лекарств, поддерживающих иммунитет. Нельзя также исключать вероятность жизни на других планетах, прежде всего, различных микроорганизмов и вирусов.

Кроме того, травмоопасность профессии уже заставляет медицину ставить перед собой такие задачи, как например, проведение операции на сердце в условиях невесомости. Кстати, эта процедура легла в основу сюжета «Вызова» — первого в истории фильма, съемки которого происходили в космосе в 2021-м. Премьера картины приурочена ко Дню космонавтики, 12 апреля 2023.

В действительности же пока наиболее перспективным направлением является так называемая атомная медицина, включающая диагностику и применение фармпрепаратов на основе радиоизотопов. Это позволит лечить такие болезни сердца, онкологию, туберкулез и так далее. Пока что лидерами в этой области являются США, Япония и Германия.

В России ядерная медицина является приоритетным направлением, развитием которой занимается «Росатом». Тем не менее динамика развития пока не столь значительна на фоне недостатка медицинской инфраструктуры и финансирования.

Космические теплицы

Для колонизации других планет ученым потребуются знания в области сельского хозяйства. Сегодня на МКС разные страны пытаются вывести культуры, устойчивые к суровым внеземным условиям.

Семена растений наряду с животными были первыми в космосе, однако первые всходы они дали только в 1982-м, когда советским космонавтам на орбитальной станции «Салют-7» удалось вырастить в состоянии невесомости цветы резуховидки Таля (Arabidopsis thaliana). С тех пор список побед человечества в этой области пополнился: космонавты успешно выращивают сою, пшеницу, редис, горох, ячмень, томат, сладкий перец и ряд других растений. На МКС у России есть свои мини-оранжереи «Лада-1» и «Лада-2», у США — «Veggie».

Исследования по селекции проходят не только на орбите. В настоящий момент биологи из Нидерландов проводят эксперименты по выращиванию культур в почве, близкой по составу к лунному и марсианскому грунту. Немецкие ученые выращивают растения методом аэропоники в оранжерее на антарктической станции Neumayer-Station III.

Следующим шагом в растениеводстве станет создание космических теплиц на жилой научной базе на Луне и Марсе.

Средства спутниковой связи

С момента запуска первого советского спутника на околоземную орбиту в 1957-м, страны соревнуются в количестве запущенных аппаратов в космос. Наиболее яркие достижения в этой области продемонстрировала американская частная компания Space X в 2018-м, создав глобальную спутниковую систему Stralink. Благодаря ей не только осуществляется качественная связь (в том числе интернет), но и передача картографических, метеорологических и других данных, которые могут быть полезны правительству США. Например, для получения разведданных во время войны и скоординированной атаки беспилотниками.

Кстати, сама идея вовсе не принадлежит Илону Маску. Еще в 1980-е компания Motorola по заказу Минобороны США начала разработку спутниковой связи Iridium, однако в 1999-м руководство объявило о банкротстве, поэтому проект был закрыт.

В 2022-м в разработку многоспутниковой группировки одновременно включились Россия и Китай. Госкорпорация «Роскосмос» уже одобрила проект многоспутниковой группировки «Сфера», подразумевающий запуск 640 космических аппаратов (в приоритете арктические широты). Пока был произведен запуск одного спутника «Скиф-Д». Китайское космическое агентство CNSA уже запустило шесть спутников в рамках проекта Mini-spider Constellation.

Чем совершеннее станут средства связи, тем больше информации человек будет получать не только для земных нужд, но и освоения дальнего космоса, например, исследования транснептуновых объектов, экзопланет, черных дыр и, конечно, Луны и Марса.

Утилизация космического мусора

На орбите Земли находится примерно 128 миллионов объектов космического мусора, весом около 7 тонн. Причем размер некоторых частиц едва достигает 1 миллиметр, что затрудняет подсчеты. Ученые предполагают, что их количество достигает порядка триллиона. Учитывая дороговизну спутников и МКС, один осколок, несущийся по орбите со скоростью до 30 тысяч километров в час, способен не только вывести технику из строя, но и стать причиной гибели экипажа.

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Еще в далеком 1978-м консультант NASA Дональд Кесслер предположил, что полеты в ближнем космосе будут невозможны, если не решить проблему с мусором. Он объяснил, что столкновение крупных объектов увеличит количество мелких осколков, а те, в свою очередь, превратят любые аппараты в «решето».

В связи с этим перед инженерами всего мира, и прежде всего космическими державами во главе с Россией, Китаем и США, стоит важная задача — создание летательного аппарата, который смог бы собирать эти смертоносные объекты. Правда, это как искать иголку в стоге сена. Если большие объекты можно найти и обезвредить, то микроскопические частицы мусора — обнаружить практически невозможно. Поэтому одновременно с изобретением челнока-уборщика, нужны более совершенные системы отслеживания космического мусора.

Пока что этот вопрос решается корректировкой движения летательных аппаратов. Например, в марте 2023-го грузовой корабль «Прогресс МС-22» увел МКС от столкновения с космическим мусором. В настоящий момент в России для утилизации космического мусора разрабатывается ядерный буксир «Зевс», который «Роскосмос» планирует запустить к 2028–2030 годам.

Создание мощных двигателей и экологичного топлива

Не секрет, что ракетное топливо содержит компоненты, обладающие высокой токсичностью (например, гептил). В связи с этим перед химиками стоит задача разработать горючее способное уменьшить выброс отравляющих веществ в атмосферу и при этом сохранить высокоскоростные характеристики. Последнее очень важно ввиду необходимости заправки грузовых кораблей наподобие «Протон-М» (23 тонны), «Чанчжэн-5», (25 тонн) «Falcon 9 FT» (22,8 тонны) и «Ариан-5 ЕСА» (21 тонны). Для полета на Луну и Марс понадобится топливо для еще более мощных кораблей. Так, в настоящий момент Россия работает над созданием сверхтяжелых ракет «Енисей» (88-115 тонн) и «Дон» (125-130 тонн), а Китай — «Чанчжэн-9» (140 тонн), США — многоразовый Starship (100-250 тонн).

В настоящий момент первенство по созданию самых мощных жидкостных ракетных двигателей принадлежит России (РД-191,РД-180,РД-171М), а твердотопливных — США (RS-25 для Space Shuttle). Для создания новых ракет Россия планирует перейти на атомную энергетику, как наиболее соотвествующую для дальних полетов в космосе.