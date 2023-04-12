«Поцелованная небесами»: какие черты лица «открыли» Юлии Пересильд дорогу в космос

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

На экран выходит фильм «Вызов», ради съемок в котором актриса Юлия Пересильд полетела в космос. Черты лица знаменитости «говорят», что это не последнее испытание, которое выпадет на долю звезды.

Актриса Юлия Пересильд ради роли в фильме «Вызов» совершила доселе невозможное в рамках профессии. Вместе с режиссером Климом Шипенко и космонавтом Антоном Шкаплеровым отправилась на Международную космическую станцию (МКС), чего никогда не было раньше в мировом кинематографе. Результат съемок зрители могут увидеть на экранах уже с 20 апреля.

Создатели фильма с особой требовательностью подошли к подбору актрисы на главную роль. Со всей России пришло три тысячи заявок. Среди желающих участвовать в проекте оказались не только творческие девушки, но и ученые, психологи, пилот гражданской авиации и фитнес-тренер. Из всех кандидаток выбрали всего чуть больше 20 девушек, которые четыре месяца проходили подготовку как настоящие космонавты.

По итогам всех испытаний для съемок была отобрана Юлия Пересильд. Об умении актрисы добиваться желаемого «говорит» ее внешность. Черты лица девушки выдают в ней сильный характер и желание совершить революцию в истории отечественного кино. Отчасти знаменитости удалось этого добиться на съемках «Вызова».

Физиогномист Елена Мифф — специалист по чтению информации по лицу человека (не является гаданием) — эксклюзивно для Пятого канала сделала подробный разбор личности 38-летней Юлии Пересильд. Метод, который применила эксперт, появился еще в Древнем Китае и применялся для определения врожденного характера человека с целью прогнозирования его судьбы.

Уши Гагарина: почему на роль в «Вызове» утвердили Юлию Пересильд

За хрупкой внешностью Юлии Пересильд скрывается волевой характер, который помог ей добиться славы. Родившись во Пскове и провалив первую попытку поступить в театральный, она спустя годы смогла благодаря трудолюбию и тяге к искусству покорить не только столицу, но и сердца всей страны.

Красильников Станислав / ТАСС

Быть может, поначалу кому-то показалось странным, что выбор пал именно на ее кандидатуру, потому что Юлия Пересильд никогда профессионально не занималась спортом, да и обладает далеко неидельными внешними данными. Но именно ее пробивной темперамент и выносливость, по словам физиогномиста, помогли ей проложить дорогу в космос.

«Она умеет убедить и всегда добивается поставленной цели. У нее прямой нос и очень холодный взгляд. Юлия может один раз посмотреть и убедить в чем угодно», — рассказала эксперт.

Внешность Юлия Пересильд также указывает, что в экстренных ситуациях актриса может взять себя в руки и довести начатое до конца. Это качество очень важно в творческой карьере и оказалось востребовано при полете в космос.

«У нее всегда ярко выраженная позиция, что видно и по чертам лица. Юлия обладает круглыми глазами. По-хорошему их должен дополнять нос картошкой, а у нее нос ястреба. За счет этого она четко изъясняется, не терпит критики в свой адрес», — отметила эксперт.

Полет Юлии Пересильд чем-то напоминал полет Юрия Гагарина. Российским кинематографистам было важно, чтобы на МКС появилась отечественная съемочная группа, потому что создать фильм в космосе планировали и США. С 2016-го голливудские режиссеры и продюсеры вынашивали идеи о производстве кинокартины в космосе. В 2020-м появились сообщения, что звезда кинолент «Миссия невыполнима» и «Особое мнение» Том Круз должен стать первым актером, который окажется на орбите. Но планам «фабрики грез» сбыться не удалось. Снова первыми на орбите оказались россияне.

Схожесть полетов 1961-го и 2021-го прослеживается не только в борьбе за первенство, но и на фотографиях космонавтов. По словам Мифф, можно уловить некоторое внешнее сходство между первым космонавтом Юрием Гагариным и пока еще единственной актрисой, побывавшей на МКС, Юлией Пересильд. Например, они обладают похожей формой ушей.

«У нее большие уши с округлыми мочками, причем одно топорщится немного сильнее другого. Это говорит о том, что <…> у нее есть ярко выраженные лидерские качества, и она ими классно пользуется. Засчет этого полетела в космос она, а не другие женщины», — отметила специалист.

Стоит отметить, что ровная форма ушной раковины Юлии говорит и об успехах в карьере.

«Дьявольская энергия»: что принесло Юлии Пересильд успех в карьере

Актриса родилась в обычной семье. Ее мать работала в детском саду, отец перепробовал много различных профессий, в какое-то время даже писал иконы. По словам физиогномиста, все, кто связан с религиозной деятельностью, в том числе и живописью, наделены особой одухотворенностью, которая передается и их детям. Таких людей сразу видно по внешним данным. В Юлии Пересильд тоже есть подобная черта.

Геодакян Артем / ТАСС

«Они часто обладают светлыми волосами, голубыми глазами, <…> белым цветом кожи», — объяснила специалист.

Творческая жилка от отца передалась и Юлии, только девочка стала заниматься пением, а также участвовать в самодеятельности. В 11 лет продемонстрировала свой вокальный талант и артистизм в программе «Утренняя звезда».

Окончив школу в родном Пскове, Пересильд пробовала поступить в столичный театральный вуз, но не прошла по конкурсу. Вернувшись домой, девушка стала студенткой местного педагогического вуза. Но обучение на факультете русской филологии давалось ей непросто.

Пересильд твердо была уверена, что сцена — ее призвание. После первого курса будущая знаменитость решила предпринять вторую попытку поступить в столичный театральный. И прошла в ГИТИС на режиссерский факультет. Актерский талант Пересильд быстро оценили. Уже после первого курса ее позвали играть на сцене Театра Наций и Театра на Малой Бронной. Успех в карьере ей обеспечила, по словам физиогномиста, незаурядная внешность и харизма.

«У нее абсолютно не модельная внешность. <…> Но она настолько харизматичная, в ней скрыта какая-то дьявольская энергия», — отметила физиогномист, рассматривая портрет Пересильд.

Типаж простой девчонки: что принесло Юлии Пересильд славу

Карьера Юлии Пересильд в кино не сразу пошла в гору. Впервые кинорежиссеры заметили ее после первого курса. Актрису пригласили сниматься в сериале «Участок», где она исполнила роль деревенской жительницы Наташи Кублаковой.

Кадр из фильма «Битва за Севастополь», режиссер Сергей Мокрицкий, 2015 г.

Похожие роли наивных и простых девушек будут повторяться в ее карьере не раз. Дело, уверена специалист, в том, как видят ее окружающие. У Юлии Пересильд хорошо выраженный среднерусский тип лица. Именно эта деталь внешности помогает ей создавать на экране образы простых женщин.

«С учетом того, что она живет в России, она нравится зрителю. У нее такой типаж: неяркая, неброская, невызывающая, невульгарная», — объяснила секрет успеха Пересильд физиогномист.

Режиссеры в Юлии не видят аристократических женщин, поэтому часто предлагают ей роли деревенских жительниц. В карьере знаменитости были роли сестры заглавного героя в сериале «Сергей Есенин», близняшек Кати и Аси в фильме «Пять невест» и другие. В основном, ей на первых порах предлагали роли в картинах, повествующих о событиях начала ХХ века.

«У нее внешность не характерная для современности. Юлия — как будто актриса из прошлого. <…> Мужчины не улавливают в ней утонченную внешность аристократки, они видят в ней девчонку со своего двора. У нее такие черты лица, которые нравились папам и дедушкам», — пояснила специалист.

Известность к актрисе пришла, когда режиссер Алексей Учитель снял ее в одной из главных ролей в фильме «Край». За свою работу Пересильд удостоилась престижных отечественных премий «Золотой орел» и «Белый слон». А всеобщей любимицей Юлия стала после того, как исполнила роль легендарного снайпера Людмилы Павличенко в картине «Битва за Севастополь» (реж. — Сергей Мокрицкий).

«Она внешне похожа на девушку, родившуюся в довоенную эпоху. Она вообще обманула период своего рождения. У нее внешность такая, как будто она женщина 30-40-х годов», — поделилась наблюдениями специалист.

Юлия Пересильд много работает, в первую очередь, над собой, поэтому каждый раз ставит себе цель все выше и выше и благодаря внутреннему упорству достигает этого.

«Она очень сильно ориентирована на карьеру, амбициозна и самоуверенна. Если посмотреть на ее лицо, она всегда находится в тонусе. У нее нерасхлябанный взгляд. Видно, что Юлия всегда готова к роли», — заявила эксперт.

И полет в космос, судя по лицу Пересильд, не последнее ее выдающееся достижение в карьере.

«Она уже в космос летала. Я думаю, это не последние достижения. Она будет долго нас удивлять», — предположила эксперт.

Юлия, судя по внешности, способна показать себя в разных сферах театральной и кинематографической деятельности, но пока сосредоточена только на актерской деятельности.

«Я думаю, она обязательно покажет себя в других направлениях творчества, но это будет позже. Сначала Юлия продолжит работать как актриса долго-долго, а потом, когда она найдет в себе ресурсы, а она, скорее всего, их найдет, я думаю, как режиссер она тоже себя еще очень серьезно проявит и удивит всех», — поделилась догадкой специалист.

«Обошла время»: чем Юлия Пересильд привлекает мужчин

«Довоенная» внешность актрисы играет ей на руку не только в кино, но и в личной жизни.

«Юлия Пересильд — это женщина-феномен. У нее абсолютно феноменальная внешность. Я считаю, что она поцелована небесами. У актрисы есть все возможности женить на себе абсолютно любого супербогатого мужчину», — рассказала специалист.

© РИА Новости / Евгения Новоженина

В девушке окружающие видят красавиц из прошлого, что и заинтересовывает их. Так ее видят и режиссеры. Снимая свои картины, люди творчества часто представляют в героинях из прошлого своих родственниц.

«В любом случае мужчины выбирают женщину по проекции мамы, по проекции бабушки. Засчет своей внешности Юлия намного выигрывает. Мужчины готовы отдать ей все, потому что она на генетическом уровне очень сильно вызывает у них разного рода эмоции в хорошем смысле этого слова», — прокомментировала эксперт.

Личную жизнь Пересильд тщательно прячет от журналистов. Даже отца своих детей — режиссера Алексея Учителя — она скрывала практически десять лет. Кинематографист на 33 года старше звезды и до сих пор он состоит в браке с другой женщиной. СМИ сообщали, что связь режиссера с актрисой завершилась в 2021-м. По слухам, инициатором разрыва стала Юлия.

Наладить личную жизнь Пересильд после расставания с Учителем не позволяет ее целеустремленность в карьере. В своем рвении к результату она похожа на знаменитую актрису, роль которой сыграла в одноименном сериале, — Людмилу Гурченко.

«Юлия амбициозна не только в работе, но и в мужчинах. Ей не нужен абы кто. Ей требуется человек, который будет помогать ей, поддерживать, не препятствовать творчеству, а, возможно, даже ее протежировать, как Гурченко. Пересильд выбирает себя, а не мужчину», — рассказала эксперт, анализируя фотографию актрисы.

Но благодаря способности обольщать, знаменитость добивается всего, чего хочет и успешно идет вверх в карьере.

«Она больше любит общаться с мужчинами. Юлия — хищница в обличие ангела. Она умеет воздействовать на мужчин. У нее врожденный магнетизм. Это не про красоту, а про что-то энергетическое. Ей верят, ей доверяют и готовы реализовывать ее фантазии. Она абсолютно не стесняется пользоваться своими способностями», — отметила эксперт.

В Пересильд слишком развиты лидерские черты, поэтому и в семейной жизни девушка не пойдет на уступки даже в мелочах.

«Это, кстати, и мешает ей отчасти стать именно женой, потому что жена — это шея: где-то нужно промолчать, где-то схитрить. А Юлия прямолинейная, властная. Не каждый мужчина выбирает себе в супруги женщину именно с такой моделью поведения», — пояснила физиогномист.

Непримиримый характер помог Пересильд не сдаться, когда отец ее детей и бывший возлюбленный Алексей Учитель запрещал ей рисковать собой и лететь в космос. Режиссер даже хотел уговорить съемочную группу «забраковать» актрису, но у него ничего не получилось. Возможно, непримиримость экс-любовника тоже сказалась на том, что Пересильд рассталась с Учителем.

Программа рода: почему дочери Юлии Пересильд не носят фамилию отца

Отец Юлии Пересильд погиб, когда девочке было всего 11 лет. В память от родителя девочке досталась необычная фамилия, которая имеет эстонские корни. Говорят, что она произошла от двух слов pere и sild, которые означают «семья» и «мост».

© РИА Новости / Евгений Одиноков

В 1940-х годах предки Юлии по отцу переехали в Псковскую область из Эстонии.

Дочки знаменитости носят фамилию мамы, так как по словам Юлии, она обещала дедушке, что их род не прервется.

«Она очень уважает свой род, и очень привязана к нему. Я думаю, она опять же выбирает себя, поэтому и не захотела давать детям фамилию их отца», — прокомментировала физиогномист.

Пересильд о дочерях от Учителя: «Не пытались внедрить детей в нашу профессию»

О привязанности к семье и роду говорит и внешность звезды. Форма губ актрисы указывает на то, что их обладатель тесно связан с семьей и близкими.

Нос политика и характер властелина: какое будущее ждет Юлию Пересильд

Будущее звезды тоже написано у нее на лице. По словам физиогномиста, Пересильд ждут новые вызовы в актерской карьере.

Григоров Гавриил / ТАСС

«У нее очень зоркий взгляд, как у ястреба, прямой длинный нос, который чуть-чуть подвисает, большие уши. Все это говорит о том, что Юлия — женщина невыдающихся внешних данных, но при этом у нее ярко выражена харизма. У Пересильд характер властелина кинематографа и театра», — отметила специалист, глядя на портрет знаменитости.

Однако в другие сферы, особенно коммерческие, она уйти не сможет, даже если не будет ролей. Юлия предана театру и кино. И не способна отказаться от всего этого.

«Чаще всего круглые глаза, сбалансированные острым носом, встречаются у политиков. Из Юлии получился бы хороший политик. Ей бы верили, ее бы слушали. Может быть, она тоже проявит себя в этом направлении, но по театральной деятельности», — предположила эксперт.

Поможет Пересильд добиться цели в любом направлении ее упорство и решительность.

«Юлия хочет доказать всему миру, что она особенная, не такая, как все. И она действительно умеет донести информацию, воздействовать на людей», — прокомментировала эксперт.

Теперь догнать знаменитость других актрисам будет непросто. Переплюнуть полет в космос и обратить себя внимание после выхода «Вызова» окажется невозможно еще много лет.