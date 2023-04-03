От «Интерстеллара» до «Вызова»: 20 лучших фильмов о космосе России, США и Китая

Фото: Кадр из фильма «Гагарин. Первый в космосе», реж. Павел Пархоменко, Россия (2013)

Россия, США и Китай активно осваивают космос. Какие фильмы этих стран получили наибольшее признание у зрителей?

Долгожданная премьера первого художественного фильма «Вызов», съемки которого происходили в космосе, состоится в День космонавтики, 12 апреля. За запуском и возвращением киноэкипажа, без преувеличения, следил весь мир. Это событие станет не только новой страницей в истории кино, но и толчком к развитию космонавтики.

В массовый прокат лента выйдет только 20 апреля. По этому случаю Пятый канал составил подборку лучших фильмов о достижениях человека в космосе, снятых тремя космическими державами — Россией, США и КНР.

«Вызов», реж. Клим Шипенко, Россия (2023)

Кадр из фильма «Вызов», реж. Клим Шипенко, Россия (2023)

Научно-фантастическая драма «Вызов» Клима Шипенко станет одной их самых ярких премьер весны 2023. И неудивительно: ведь это первый художественный фильм, съемки которого происходили на орбите Земли, а точнее на Международной космической станции (МКС). За производство фильма отвечали госкорпорация «Роскосмос», Первый канал и студия Yellow Black and White.

Сюжет «Вызова» рассказывает о подвиге женщины-врача Евгении, которая отправляется на МКС, чтобы оказать срочную медицинскую помощь космонавту. Это беспрецедентный случай, поскольку никто ранее не проводил операцию на сердце в космосе. Ей предстоит не только пройти экспресс-подготовку на Земле, но побороть скептицизм относительно того, что «женщинам в космосе не место».

Главную роль исполнила Юлия Пересильд, которая была выбрана по итогам кастинга из 20 претенденток (всего заявок было более трех тысяч). Как и героине, актрисе пришлось пройти множество испытаний в Центре подготовки космонавтов, в том числе отбор по здоровью. Аналогичное обучение прошел режиссер картины Клим Шипенко. В состав киноэкпижа также вошел профессиональный летчик-космонавт Антон Шкаплеров.

Съемки фильма начались 5 октября 2021 года, в момент старта космодрома Байконур к МКС корабля «Союз МС-19» с режиссером и актрисой на борту. На орбите они провели 12 дней. За это время удалось отснять почти 30 часов материала, из которого, как ожидается, в окончательную версию фильма вошло 35 минут хронометража. Остальная часть была отснята уже на Земле.

Причем для «земных» сцен подготовили специально построенный павильон-декорацию Центра управления полетами на настоящей взлетно-посадочной полосе аэродрома Чкаловский, откуда космонавты отправляются на Байконур и куда возвращаются после полета. Специально для фильма «Роскосмос» одолжил более 100 реальных космических артефактов.

Помимо Юлии Пересильд, в кинопроекте приняли участие Владимир Машков, Милош Бикович, Александр Балуев, Елена Валюшкина и другие актеры. Среди других космонавтов, сыгравших в картине, кроме Антона Шкаплерова, в кадре появятся Олег Новицкий и Петр Дубров. Бюджет фильма составил 1,155 миллиарда рублей.

«Спутник», реж. Егор Абраменко, Россия (2020)

Кадр из фильма «Спутник», реж. Егор Абраменко, Россия (2020)

Триллер «Спутник» Егора Абраменко повествует о возвращении на Землю советского космонавта Вешнякова (Петр Федоров), в тело которого вселился пришелец. Для исследования захватившей его формы жизни полковник КГБ Семирадов (Федор Бондарчук) привлекает врача-нейрофизиолога Татьяну (Оксана Акиньшина). Ей предстоит не только спасти космонавта от симбиота, но и противостоять властям, желающим в его лице обрести смертельное оружие.

Несмотря на очевидные параллели с голливудским блокбастером «Чужой», фильм получил положительные отзывы зрителей, в особенности зарубежной аудитории.

«Салют-7», реж. Клим Шипенко, Россия (2017)

Кадр из фильма «Салют-7», реж. Клим Шипенко, Россия (2017)

Еще до того как отправиться космос, Клим Шипенко снял драму «Салют-7» о реальном подвиге советских космонавтов — Владимира Джанибекова и Виктора Савиных. Именно они стали прототипами главных героев — командира Федорова (Владимир Вдовиченков) и бортинженера Алехина (Павел Деревянко).

Им предстояло отправиться на космическую станцию «Салют-7», неожиданно потерявшую управление и грозящую в любой момент упасть на Землю. Задача спасательной экспедиции сопровождается множеством опасностей, однако им в итоге удается предотвратить аварию.

«Время первых», реж. Дмитрий Киселев, Россия (2017)

Кдр из фильма «Время первых», реж. Дмитрий Киселев, Россия (2017)

Действие фильма-катастрофы «Время первых» происходит в разгар Холодной войны между двумя сверхдержавами — СССР и США, борющимися за первенство в космосе. В основу сюжета легла реальная история легендарного полета космонавтов Павла Беляева (Константин Хабенский) и Алексея Леонова (Евгений Миронов) на «Восходе-2» и выход последнего в открытый космос в 1965 году. Причем Миронов не только сыграл главную роль, но и стал продюсером картины.

Несмотря на то, что некоторые моменты в фильме были приукрашены для усиления эмоционального восприятия, в целом зрители положительно оценили историческую достоверность, актерскую игру и качество съемок. Так, например, в истории отсутствует персонаж Юрия Гагарина, в действительности принимавшего важное участие в миссии. Характеры главного конструктора Королева (Владимир Ильин) и чиновника Каманина (Анатолий Котенев) также претерпели незначительные изменения в угоду сюжету.

«Гагарин. Первый в космосе», реж. Павел Пархоменко, Россия (2013)

Кадр из фильма «Гагарин. Первый в космосе», реж. Павел Пархоменко, Россия (2013)

Байопик о легенде космонавтики Юрии Гагарине стал первым фильмом, на который дала согласие его семья. Сюжет картины затрагивает важные моменты жизни летчика-космонавта и его борьбу за первенство.

На экране Гагарин (Ярослав Жалнин) станет первым человеком в мире, увидевшим Землю из иллюминатора корабля «Восток-1». История также затронет его отношения с женой Валентиной (Ольга Иванова) и генеральным конструктором Сергеем Королевым (Михаил Филиппов). Премьера была приурочена ко Дню космонавтики. Фильм получил в основном хвалебные отзывы зрителей и прессы.

«Обитаемый остров», реж. Федор Бондарчук (2008)

Кадр из фильма «Обитаемый остров», реж. Федор Бондарчук (2008)

В основу сюжета дилогии «Обитаемый остров» Федора Бондарчука легла одноименная повесть братьев Аркадия и Бориса Стругацких. Первая часть вышла в 2008 году, вторая — в 2009.

Действие происходит в 2157 году, когда человечество давно путешествует в межзвездном пространстве. Главный герой Максим Каммерер (Василий Степанов) совершает вынужденную посадку на неизученной планете Саракш, где попадает в плен. Там он узнает, что тоталитарным обществом здесь правят Неизвестные Отцы. Повсюду они устанавливают высокие Башни, излучение которых пагубно действует на «выродков», или попросту инакомыслящих. При крушении одной из таких высоток Максим спасает жизнь капралу Гаю Гаалу (Петр Федоров) и знакомится с его сестрой Радой (Юлия Снигирь). Поначалу он желает помочь им истребить врагов и даже устраивается в гвардию, но затем узнает правду и примыкает к революционерам. Он решает разрушить власть Неизвестных Отцов, но для этого ему придется сразиться с загадочным Странником (Алексей Серебряков).

«Первые на Луне», реж. Алексей Федорченко, Россия (2005)

Кадр из фильма «Первые на Луне», реж. Алексей Федорченко, Россия (2005)

Споры о том, были ли американец Нил Армстронг первым человеком на Луне, не утихают до сих пор. Несмотря на ряд доказательств, многие люди сомневаются, что этот подвиг был в действительности. Эти домыслы и легли в основу мокьюментари «Первые на Луне» Алексея Федорченко. За свою работу режиссер удостоился премии Венецианского кинофестиваля.

По всем правилам жанра псевдодокументалистики автор, варьируя между собой реальные и фальшивые кадры, создает у зрителя ощущение правдивости происходящего. Он приводит к выводу о том, что якобы первым на Луне был советский космонавт, однако связь с ним пропала сразу при прилунении. По этой причине советские службы решили уничтожить все архивы о неудавшемся полете, однако неожиданно их часть попадает в руки автора фильма. Достоверность хроники также подтверждается рассказами оставшихся в живых свидетелей псевдособытий.

«Солярис», реж. Андрей Тарковский, СССР (1972)

Кадр из фильма «Солярис», реж. Андрей Тарковский, СССР (1972)

В СССР было снято много фантастических фильмов, до сих пор пользующихся большой любовью зрителей. Однако одним из тех, о котором знают во всем мире, остается экранизация «Солярис» Андрея Тарковского по одноименному произведению Станислава Лема.

В центре истории — психолог Крис Кельвин (Донатас Банионис), который отправляется на космическую станцию на орбите Соляриса, чтобы выяснить причину странного поведения экипажа. Пытаясь найти подтверждению их сумасшествию, он сам начинает видеть призрак своей жены Хари (Наталья Бондарчук), покончившей самоубийством. В результате герой приходит к выводу, что Солярис — живая планета, обладающая разумом.

«Человек на Луне», реж. Дэмьен Шаззел, США (2018)

Кадр из фильма «Человек на Луне», реж. Дэмьен Шаззел, США (2018)

«Маленький шаг для человека и гигантский скачок для человечества», — эти слова американского астронавта Нила Армтстронга (Райан Гослинг) облетели весь мир, когда он первым ступил на поверхность Луны. До того как совершить исторический подвиг, ему пришлось пройти немало испытаний, в том числе пережить семейную трагедию — смерть дочери от рака.

Чтобы справиться с потерей, он соглашается на участие в лунной программе. Во время подготовки один за другим погибают его соратники, но он продолжает идти на риск, даже когда прототип ракеты взрывается. В байопике «Человек на Луне» Дэмьен Шаззел не только показывает легендарный полет Нила Армтстронга на «Аполлоне-11», но и его взаимоотношения с женой Дженет (Клэр Фой).

«Марсианин», реж. Ридли Скотт, США (2015)

Кадр из фильма «Марсианин», реж. Ридли Скотт, США (2015)

Робинзонада «Марсианин» Ридли Скотта начинается с катастрофы: группа астронавтов, в рамках марсианской миссии «Арес-2» исследующих поверхность планеты, сталкивается с песчаной бурей и принимает решение об отлете корабля. В спешке биолог и инженер Марк Уотни (Мэтт Деймон) получает повреждение скафандра, из-за чего члены экипажа считают его погибшим и оставляют на чужбине.

Очнувшись, он обнаруживает, что связь с Землей утеряна, зато жилой модуль полностью функционирует. Тогда Уотни начинает искать способ продержаться на имеющихся запасах воздуха и провизии 4 года до прилета следующей миссии «Арес-4». Ему удается вырастить картофель в теплице и даже связаться с центром управления полетами, но NASA скрывает этот факт от его товарищей. Однако правда выходит наружу — и ничто не может остановить экипаж вернуться назад.

«Интерстеллар», реж. Кристофер Нолан, США (2014)

Кадр из фильма «Интерстеллар», реж. Кристофер Нолан, США (2014)

Действие фильма происходит в 2067 году, когда Земля постепенно умирает. Овдовевший инженер и экс-пилот NASA Джозеф Купер (Мэттью МакКонахи) вместе с сыном Томом (Тимоти Шаламе) и Мерфи (Маккензи Фой) занимаются фермерством. Однажды Мерфи обнаруживает на полу спальни странные пыльные узоры, которые оказываются координатами. Вместе с отцом они прибывают на секретный объект NASA, где узнают о возможности спасения человечества на планете в далекой галактике. Куперу предлагают отправиться в составе миссии с астронавтом Амелией Брэнд (Энн Хэтэуэй) через кротовую нору, и он соглашается. За время их путешествия повзрослевшая Мерф (Джессика Честейн), ставшая физиком-теоретиком, считает миссию неудавшейся, пока загадочный «призрак» не начинает снова говорить с ней с помощью шифра.

«Гравитация», реж. Альфонсо Куарон, США (2013)

Кадр из фильма «Гравитация», реж. Альфонсо Куарон, США (2013)

Камерный технотриллер «Гравитация» рассказывает о выживании человека в открытом космосе. В центре сюжета двое астронавтов — доктор Райан Стоун (Сандра Буллок) и ветеран космонавтики Мэтт Ковальски (Джордж Клуни). Во время ремонта телескопа «Хаббл» на космическом челноке они сталкиваются с потоком космического мусора от взорванного спутника и теряют связь с Землей. Находясь в связке друг с другом, Мэтт и Райан двигаются по орбите в надежде попасть на российский «Союз». Однако корабль также выведен из строя из-за многочисленных повреждений, нанесенных обломками. Единственный шанс — добраться и пристыковаться к китайской станции «Тяньгун», фактически являющейся копией «Союза». Одна проблема: топлива в модуле хватит лишь на одного.

«Пекло», реж. Дэнни Бойл. США (2007)

Кадр из фильма «Пекло», реж. Дэнни Бойл. США (2007)

Действие фильма происходит в 2057 году, когда Солнце стремительно угасает, а Земля покрывается льдом. Последней надеждой на спасение становится миссия космического корабля «Икар-II», задачей которого является сброс водородной бомбы прямо на Солнце, тем самым вернуть его к жизни. Неожиданно по пути экипаж встречает «Икар I», ранее отправленный с той же миссией и считавшийся пропавшим. Командир Роберт Кейпа (Киллиан Мерфи) принимает решение состыковаться с кораблем, так как на его борту также есть бомба, которая усилит эффект. Однако все идет не по плану.

«Аполлон-13», реж. Рон Ховард, США (1995)

Кадр из фильма «Аполлон-13», реж. Рон Ховард, США (1995)

В основу сюжета «Аполлон-13» Рона Ховарда легла книга «Потерянная Луна» астронавта Джеймса Ловелла и журналиста Джеффри Клугера, в которой рассказывается о неудавшейся посадке космического корабля «Аполлон-13» на Луну в 1970-м. Именно во время этого полета прозвучала печально известная фраза «Хьюстон, у нас проблема», произнесенная Ловеллом. Его образ на экране воплотил Том Хэнкс. Фильм был тепло встречен критикой, отметившей аутентичность локаций, эпохи и деталей. Так, во время съемок в качестве декораций были использованы фрагменты реального модуля «Аполлона-13». Также создателям удалось воспроизвести невесомость, как это делают при тренировках настоящих космонавтов.

«Чужой», реж. Ридли Скотт, США (1979)

Кадр из фильма «Чужой», реж. Ридли Скотт, США (1979)

Франшиза «Чужой» давно стала частью американской поп-культуры. Многочисленные продолжения были сняты разными режиссерами, в том числе Джеймсом Кэмероном и Жаном-Пьером Жене, однако классикой жанра признана именно первая часть, созданная Ридли Скоттом. Главную роль офицера Рипли исполнила Сигурни Уивер.

Действие сурвайвал-хоррора разворачивается в 2112 году на космическом буксире «Ностромо», транспортирующем к Земле ресурсы с других планет. Из-за продолжительности полета члены экипажа погружены в анабиоз. Внезапно компьютер корабля будит астронавтов раньше времени. Причина тому — сигнал с неисследованной планеты. Полагая, что его послали разумные существа, люди принимают решение о внеплановой высадке. На планете они обнаруживают сбитый гигантский корабль, а в нем — труп пилота-инопланетянина. В трюме оказываются яйца, из которого вылупляется существо, атакующее одного из членов команды. Стремительно покидая планету, товарищи спасают пострадавшего, внутри которого поселяется пришелец. Скоро существо выходит наружу, начиная охоту на остальных.

«Космическая одиссея 2001 год», реж. Стэнли Кубрик, США (1968)

Кадр из фильма «Космическая одиссея 2001 год», реж. Стэнли Кубрик, США (1968)

Если ранние американские фильмы о космосе представляли собой приключения в экзотических декорациях, то выход на экраны «Космической одиссеи 2001 год» Стэнли Кубрика изменил отношение к научной фантастике. На тот момент экранизация произведения Артура Кларка казалась почти невыполнимой задачей, однако режиссер сумел создать не просто увлекательный, но и технически точный, интеллектуальный фильм. Все приемы, как и сама лента, признаны классикой жанра.

Сюжет фильма строится вокруг таинственных блоков. Один из них на заре человечества научил австралопитеков использовать инструменты в качестве оружия. Спустя много лет эволюции человечество, уже путешествующее между звезд, снова обнаруживает монолит, который неожиданно послал мощный сигнал в космос. В указанном месте на орбите Юпитера был найден еще один блок. К нему на корабле «Дискавери» отправляется погруженный в анабиоз экипаж, в составе которого главный герой истории — Дейв Боумен (Кир Дулли). Однако цель истинной миссии доверяют искусственному интеллекту HAL 9000, который готов пойти на любые меры, в том числе убийство людей.

«Лунный человек», реж. Чжан Чиюй, КНР (2022)

Кадр из фильма «Лунный человек», реж. Чжан Чиюй, КНР (2022)

Первые шаги в космической отрасли КНР начались еще в 1956 году, когда Минобороны создало подразделение, занимающееся ракетостроением. В значительной степени поддержку оказывал СССР, однако скоро политические разногласия надолго затормозили развитие космонавтики. Уже в 1990-е годы при строительстве МКС западные страны заблокировали заявку Китая присоединиться к проекту. Несмотря на изоляцию, в последние годы КНР совершил значительный рывок, встав в один ряд с такими лидерами как Россия и США. По этой причине фильмов, воспевающих подвиги тайконавтов, пока крайне мало, а те, что есть, не всегда хорошего качества. Тем не менее, есть исключения.

Так, в центре фантастической комедии «Лунный человек» — техник Юэ Дугу (Шэнь Тэн), который работает на комплексе, защищающем Землю от потока метеоритов. По ошибке главный герой пропускает эвакуацию персонала и устраивает глобальный катаклизм на Земле. Оставшийся в живых виновник гибели людей обнаруживает, что на лунной базе его единственным спутником остается кенгуру. Правда, Юэ не подозревает, что так называемые остатки цивилизации на уцелевшем оборудовании наблюдают за ним в прямом эфире без возможности обратной связи.

«Воины будущего», реж. Нг Юэнь-Фай, КНР (2022)

Кадр из фильма «Воины будущего», реж. Нг Юэнь-Фай, КНР (2022)

Действие фантастического блокбастера «Воины будущего» происходит в 2055 году, когда из-за глобального потепления и загрязнений планета находится на грани экологической катастрофы. Внезапно на Гонконг падает метеорит c агрессивной формой жизни, впоследствии названный Пандорой. Растительный организм с невероятной скоростью разрастается и уничтожает все на своем пути, но при этом очищает атмосферу. Чтобы обезопасить человечество, ученые предлагают генетически модифицировать Пандору. И теперь отряду военных предстоит до сезона дождей бросить капсулу в пестик. Роли военных исполнили Луис Ку, Шон Лау, Карина Лау и Филип Кюн, а ученого генетика — Цзэ Кван-Хо.

«Блуждающая Земля», реж. Франт Гво, КНР (2019)

Кадр из фильма «Блуждающая Земля», реж. Франт Гво, КНР (2019)

Фильм-катастрофа «Блуждающая Земля» стал не только «первым высокобюджетным фильмом китайского производства», но и долгожданной экранизацией одноименной повести популярного в Китае писателя-фантаста Лю Цысиня. Правда, режиссер Франт Гво переработал первоисточник, включив в сюжет элементы из других произведений, например, «Бегство Земли» Франсиса Карсака и «Мир-Кольцо» Ларри Нивена.

Действие фильма разворачивается в 2061 году. Солнце скоро превратится в красный гигант, через сто лет уничтожив жизнь на Земле. Мировое правительство в течение 30 лет работает над реализацией проекта «Блуждающая Земля», который благодаря мощным плазменным двигателям позволит Земле сойти с орбиты и направиться к Юпитеру. Спустя несколько лет землянам удается приблизится к цели, однако гравитация гигантской планеты меняет траекторию Земли и вызывает глобальные землетрясения. Тогда работающие на МКС тайконавт Лю Пэйцян (У Цзин) вместе со своим другом, русским космонавтом Макаровым (Аркадий Шароградский) собираются действовать, чтобы спасти человечество.

В прокате «Блуждающая Земля» собрала свыше 700 миллионов долларов, став третьим самым кассовым в истории фильмом в КНР. После успеха на родине и за рубежом режиссер снял продолжение — приквел «Блуждающая Земля 2», премьера которого состоялась в конце январе 2023. Во второй части главные роли исполнили Джеки У и Энди Лау.

«Шанхайская крепость», реж. Тэн Хуатао, КНР (2019)

Кадр из фильма «Шанхайская крепость», реж. Тэн Хуатао, КНР (2019)

Несмотря на то что «Шанхайская крепость» считается коммерческим провалом (сборы в мире составили 16,9 миллиона долларов при затраченных 30 миллионах долларов), эта лента регулярно попадает в список лучших фантастических фильмов. Вероятно, причина тому — динамичный сюжет, спецэффекты и звездный актерский состав (Лу Хан, Шу Ци, Годфри Гао). Основными критиками выступили читатели одноименной книги, назвавшие фильм мелодрамой в декорациях постапокалипсиса, а не научной фантастикой. Любопытно, что сам режиссер признал ошибку и извинился перед зрителями за то, что не оправдал их ожидания.

Сюжет истории происходит в далеком будущем, когда человечеству удалось достичь невероятного уровня развития, благодаря ценному космическому ресурсу. Однако это не помогает им защититься от агрессивных инопланетян, внезапно атаковавших планету и уничтоживших почти все живое. Единственным оплотом, оказывающим сопротивление пришельцам, оказываются власти Шанхая. Именно секретное оружие Компартии Китая сможет положить конец злу.