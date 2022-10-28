«Разваливаешься на куски»: слетавшая в космос Пересильд страдает от жутких болей

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем; Instagram* / juliaperesild; 5-tv.ru

По возвращении с МКС актриса заявляла, что пока не очень понимает случившееся и у нее все кружится. Восстановление проходило непросто. Теперь тот полет, кажется, вновь дал о себе знать.

Юлия Пересильд, побывавшая год назад на МКС в рамках съемок фильма «Вызов», заставила поклонников вновь переживать. В социальной сети актриса пожаловалась на ухудшившееся самочувствие. По ее словам, в последнее время ее сильно мучают боли в шее, спине и голове.

Устав от недомогания, актриса обратилась к проверенному специалисту. Видео своего похода и лечения она показала публике.

«Когда разваливаешься на куски, когда болит спина, шея и голова одновременно, когда уже перестаешь замечать, что ты ходишь, сгорбившись, я бегу к Денису», — отметила Пересильд.

К слову, на проблемы со здоровьем знаменитость жаловалась еще по прибытию на Землю. После 12-дневного нахождения в невесомости Пересильд почувствовала, как ей тяжело ощущать свое тело.

«Если в невесомости ты чувствуешь себя пушинкой, то здесь все очень тяжелое, голова очень тяжелая, руки, ноги — все немножко кружится», — признавалась тогда актриса RT.

Но вскоре Пересильд вновь привыкла к земной жизни, вернулась в прежнее состояние и продолжила работу.

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