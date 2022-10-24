«Он ждет свою Золушку»: ради какой девушки Илон Маск позабудет о космосе

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Причина «многоженства» Илона Маска скрывается в его отношениях с родителями. Какую женщину он ищет и какие чувства скрывает?

Эксцентричный глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск — человек-загадка международного масштаба. Он не перестает удивлять мир не только новаторскими идеями и изобретениями, но и сенсационными заявлениями и амурными похождениями. Одно его слово способно в мгновение обрушить акции крупнейших компаний. Да и сама личность Маска оказывает влияние на мир сильнее, чем президент США.

В его планах ни много ни мало — покорение Марса, создание экологически чистых технологий вроде электромобилей и вакуумных поездов, спутниковой системы Starlink, разработка мощного искусственного интеллекта и в целом совершенствование мира. Его трудолюбию и предприимчивости может позавидовать сам Железный человек. А успехи 51-летнего Илона Маска в ракетостроении, кажется, способны убедить даже самого скептически настроенного человека.

www.globallookpress.com / Nancy Kaszerman

Создается впечатление, что пока его коллеги придумывают хитрые многоходовки, Илон Маск делает бизнес легко и даже шутя. Парадоксально, при зарплате всего 1 доллар в год в собственной компании, в 2022 году Маск стал богатейшим человеком в рейтинге Forbes, обогнав своего конкурента, основателя аэрокосмической компании Blue Origin и Amazon Джеффа Безоса.

Гений-визионер, миллиардер, плейбой и филантроп. Вне сомнения у такого человека, помимо армии фанатов, много критиков. Недавно бурную дискуссию вызвало его заявление относительно принадлежности Крыма.

«Нравится это кому-то или нет, но Крым абсолютно точно рассматривается Россией как часть ее территории. Полуостров имеет критическое значение для национальной безопасности страны, так как это южная военно-морская база. Лишение Крыма для России означала бы то же, что для США потеря Гавайев и Перл-Харбора», — аргументировал он, добавив, что украинский кризис может привести к ядерной войне.

В связи с этим в своих соцсетях миллиардер предложил возможный мирный вариант выхода из сложившейся ситуации, однако его слова были восприняты как малодушие и поддержка России (и лично президента Владимира Путина).

«Население России в три раза больше населения Украины, поэтому победа Украины в тотальной войне маловероятна. Если вы заботитесь об украинцах, ищите мира», — упрекнул своих оппонентов предприниматель.

Илон Маск призвал провести новый референдум в бывших областях Украины при участии ООН и признать Крым российской территорией, «как это было с 1783 года и до ошибки Хрущева в 1954 году». Последний пункт вызвал особенный общественный резонанс.

Что же в действительности стоит за его противоречивыми высказываниями? Связаны ли космические планы Илона Маска с неограниченной жаждой знаний или им руководит корыстный интерес и жажда власти? Кто он — талантливым изобретатель или скорее бизнесмен? Кому обязан своим успехом — богатой семье или собственному трудолюбию? И главное, способен ли покоритель женских сердец на настоящую любовь?

Узнать это можно с помощью физиогномики — техники чтения информации по внешности человека (не является гаданием). Этот метод появился еще в древнем Китае и служил для определения врожденного характера человека с целью прогнозирования его судьбы.

Физиогномист Елена Мифф эксклюзивно для 5-tv.ru составила портрет личности Илона Маска, а также объяснила связь между чертами его лица и достижениями в создании инновационных технологий.

Лоб «гения» и виски Илона Маска

Детство будущего кумира современности было непростым, но в то же время не таким ужасным, каким его представляют биографы. Илон Маск вместе с братом Кимбалом и сестрой Тоской родился в южноафриканской Претории, в состоятельной семье инженера Эррола Маска и модели Мэй Маск (урожденной Халдеман). Со стороны союз родителей казался образцовым, но в действительности все зависели от переменчивого настроения тирана-отца, который поднимал руку на жену и обесценивал старания детей.

«Мой отец Эролл был очень хорош в том, чтобы делать жизнь несчастной. Он мог любую ситуацию, неважно, насколько она была хороша или плоха, сделать еще хуже», — чистосердечно признавался Маск.

В итоге женщина не выдержала и подала на развод, забрав детей в Канаду. Позднее Илон решил переехать к отцу, поскольку ему стало жалко, что тот остался один.

«Это была плохая идея. Я тогда не понимал, что он за человек. Практически любое преступление, которое придет вам в голову, совершал мой отец. Он так ужасен, что в это сложно даже поверить», — вспоминал со слезами он.

www.globallookpress.com / Dave Bedrosian

Тем не менее возвращаться к матери он не стал. Главным образом потому, что его отец, несмотря на недостатки, мог позволить себе купить ребенку компьютер и научить инженерному делу, страсть к которому тот ощутил с малых лет. Свою первую программу Илон написал в 12 лет. Это была компьютерная игра Blastar, за которую ему удалось получить 500 долларов.

«Я хороший инженер, потому что унаследовал это от своего отца. То, что сложно для других — очень легко для меня», — считает глава Tesla.

По-видимому, Эррол не применял физическое насилие по отношению к сыну, однако это не мешало ему словесно выражать недовольство. Неизвестно, повлияли ли его завышенные ожидания на психику Илона или дело в генетической предрасположенности, но однажды предприниматель признался, что страдает синдромом Аспергера — разновидностью аутизма.

«У него было относительно сложное детство. Я имею ввиду его требовательного отца, который его обесценивал. Илон, конечно, хотел доказать, что он всего добьется сам. В детстве он был изолирован. Ему ставили разновидность аутизма. Он не общался с другими детьми, потому что ему было с ними неинтересно. Пока соседские ребята возились в песке, он грезил о космосе и зубрил формулы», — прокомментировала физиогномист Мифф.

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В подростковом возрасте Илон Маск не пользовался успехом у одноклассников и сверстниц, поэтому находил утешение в книгах и мечтах о далеких планетах. По его собственным словам, в 9 лет он осилил Британскую энциклопедию. Вообще чтению он уделял по 10 часов в день. Причем предпочтение отдавал научной фантастике и фэнтези. Большое влияние на него произвела сага «Основание» Айзека Азимова, а также «Дюна» Фрэнка Герберта и «Автостопом по Галактике» Дугласа Адамса. Отдельное место в сердце также занимает толкиеновский «Властелин колец».

«Я был воспитан в первую очередь на книгах. И только потом — родителями», — признавался как-то в интервью Маск.

Несмотря на авторитарный характер отца, в 17 лет Илон Маск снова переехал в Канаду, чтобы начать собственное дело. С этой целью он поступил Университет Куинс, а через два года перевелся в Пенсильванский университет, где получил степень бакалавра, а затем Стэнфордский университет, которые также не окончил.

«Единственный плюс высшего образования — возможность общаться с людьми своего возраста до выхода на работу. Иными словами, колледжи и университеты нужны скорее для развлечения и социализации, чем для получения знаний», — разочарованно сообщил подписчикам глава SpaceX.

Илон Маск со своей матерью Мэй Маск. www.globallookpress.com / imago stock& people2

На одолженные у отца деньги Илон вместе с братом Кимбалом в 1995 году основал компанию Zip2, занимавшуюся выпуском программного обеспечения для компьютеров. Спустя 4 года он продал ее за 307 миллионов долларов. Вырученные средства он потратил на разработку электронной платежной системы PayPal, которую в 2002 году он продал за 1,5 миллиарда долларов.

Тогда же амбициозный предприниматель решает вложить эту сумму в новую компанию по производству аэрокосмической техники SpaceX, a в 2004 году он присоединяется к производителю электромобилей Tesla, где вскоре становится генеральным директором и архитектором проектов. В 2006 году Tesla, благодаря усилиям Илона, приобретает компанию SolarCity по предоставлению услуг в области солнечной энергии. Однако этим его интересы не ограничиваются — и он становится соучредителем компаний OpenAI и Neuralink, специализирующихся на разработке искусственного интеллекта.

«Илон Маск — не столько лидер, сколько гений. В нем больше способностей от инженера-изобретателя, чем предпринимателя. Об этом говорит его комбинированный квадратно-округлый лоб и ровный рост волос в области висков. Илон похож не столько на отца или мать, сколько на своего дедушку-авиатора. Именно его тип мышления он унаследовал. Нестандартный рост волос в области височных впадин указывает на зависимость от работы, отсюда его трудоголизм», — объяснила физиогномист его успехи в инновациях.

«Ген изобретателя», по признаю Мэй Маск, ее сын и правда унаследовал от дедушки, который был буквально помешан на самолетах.

«Денежные мешочки» в уголках губ Илона Маска

Состояние Илона Маска на 2022 год оценивается примерно в 219 миллиардов долларов. Учитывая количество его актуальных проектов, это не предел.

«Генетика у Илона фантастическая. У него внешность супербогатого человека. На это указывают „денежные мешочки“ над уголками губ. С учетом того, что он уже придумал и создал, могу заверить, что его главное открытие еще впереди. Причем случится это в течение 5 лет. Возможно, благодаря ему, будем летать в космос, как сегодня добираемся на работу», — спрогнозировала эксперт.

В то же время отец Маска, 79-летний Эррол признался, что не испытывает гордости за сына. Он намекнул, что его достижения возникли не на пустом месте.

«Наша семья всегда чем-то занималась. Дело не в том, что мы внезапно начали что-то делать и ни с того ни с сего добились успеха», — сказал Эррол.

Какими именно вещами занималась семья Илона не уточняется. Да и правильно — деньги любят тишину, особенно если их много. Известно, что семья Масков проживала в одном из самых больших домов в Претории. Род занятий Эррола при этом ограничивался лишь упоминанием крупных проектов по строительству офисных зданий, торговых комплексов, жилых кварталов и военно-воздушных баз. И это только верхушка айсберга. Считается, что Эрролу также принадлежат изумрудные рудники в ЮАР (по другим источникам — в Замбии).

www.globallookpress.com / Kim Shiflett

Вероятно, поэтому успехи Илона не удивляют его отца, который не стесняется публично критиковать его отношения с девушками и лишний вес.

«Илон очень крепкого телосложения, но он плохо питается. Ему уже 50, а я все еще воспринимаю его как мальчишку. Но ему 50, и на самом деле он уже старик», — беспощадно заключил он.

Сам Илон слова родителя никак не комментирует, однако истории о наличии изумрудных шахт считает мифотворчеством. Он уверял, что в студенчестве денег ему катастрофически не хватало, поэтому всего он добился сам упорным трудом. Как-то раз из-за плотного графика он даже всерьез спросил своих подписчиков, сколько времени нужно тратить на девушку.

«10 часов хватит?» — поинтересовался глава SpaceX.

По-видимому, секрет успеха Илона Маска действительно кроется в его работоспособности и организаторских навыках. Примечательно, что при приеме на работу он не смотрит на диплом о высшем образовании, а пытается выявить скрытые таланты человека. Собеседование с потенциальным сотрудником он старается проводит лично. При этом предлагает решить какую-то задачу на проверку креативности мышления или выявления лидерских качеств (например, предложить переманить лучшего сотрудника месяца из другой компании).

Несмотря на то, что Илона Маска нередко критикуют за чрезмерный оптимизм, именно это качество не дало ему опустить руки при неудачах. Сам он также склонен нанимать людей с позитивным мышлением. На первое место он ставит профессионализм. При этом ошибок Илон не прощает.

Многоженство и одиночество Илона Маска

Личная жизнь Илона Маска полна страстей. От первой жены Джастин Уилсон, с которой он познакомился в университетские годы, у него пятеро детей. Несмотря на гибель их первенца от СВДС (синдрома внезапной детской смерти), они стали только ближе — и скоро их желание создать семью увенчалось успехом. Причем в первый раз у них родились близнецы, а в другой раз — тройняшки. Девушка казалась Илону идеальной спутницей жизни, однако в 2008 году супруги отдалились друг от друга и объявили о разводе.

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Как оказалось, Илон оказался весьма требовательным мужем: он хотел, чтобы его избранница отказалась от карьерных амбиций и полностью посвятила себя домашнему очагу.

«Он вырос в культуре Южной Африки, где доминировали мужчины, и желание конкурировать и доминировать, которое сделало его таким успешным в бизнесе, не исчезло волшебным образом, когда он возвращался домой», — делилась Джастин Уилсон.

Кроме того, дома он часто переходил на повышенный тон, заставляя беспрекословно выполнять свои команды и менять планы на ходу.

«Я твоя жена, — неоднократно повторяла я ему, — а не твоя сотрудница. На что он отвечал: «Если бы ты была моей сотрудницей, я бы тебя давно уволил», — вспоминала его экс-супруга.

Талула Райли и Илон Маск в 2009 г. www.globallookpress.com / Trungt

После развода Илон Маск скоро завел роман с британской актрисой Талулой Райли, с которой расписался в 2010-м году. Новая пассия предпринимателя нашла общий язык не только с его детьми, но и бывшей женой. Поначалу ее устраивала теневая роль супруги гения-миллиардера, однако спустя два года их отношения разладились, и они развелись. Но ненадолго. В 2013-м году они снова поженились, однако прошлые проблемы дали о себе знать — и через три года они расстались окончательно. Правда, остались друзьями.

«Илон склонен к самолюбованию. Обратите внимание, что он часто задирает голову вверх. К тому же, у него тонкие черты лица: узкие глаза, прямой нос и „яблочки“ в области щек. Отсюда и многоженство. Находиться с одной женщиной в стабильных отношениях ему трудно, потому что он непростой человек по характеру, как настоящий гений. В то же время в романтических отношениях он щедрый и даже несколько расточительный», — объяснила физиогномист Мифф.

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В 2016-м миллиардер всерьез увлекся актрисой Эмбер Херд, которая на тот момент находилась в процессе развода с звездой «Пиратов Карибского моря» Джонни Деппом. Маск познакомил ее со своими детьми и, казалось, готов был снова жениться. Однако через год пара объявила о расставании. Причиной называли несовпадение по графику. Сам предприниматель заверял, что это было решение Херд.

«Если честно, скорее это она рассталась со мной. А ведь я был по-настоящему влюблен, мне очень больно», — сокрушался глава Tesla.

По словам физиогномиста Мифф, интерес бизнесмена к Эмбер Херд вызван детской травмой.

«Ему сложно любить: все-таки союз его родителей распался, поэтому перед его глазами не было успешного примера семьи. Однако признание отца ему очень важно, поэтому в спутницы он может выбирать себе женщин властных и деспотичных по характеру», — прокомментировала специалист по физиогномике.

При этом здоровые и длительные отношения у Маска возможны именно с женщинами, которые будут подобны Золушке, которая станет восхищаться им, понимать и принимать его со всеми причудами. Кроме того, они должны быть готова пожертвовать своими интересами ради его космических планов.

«Его женщинам придется смириться с тем, что он не замечает их сногсшибательной красоты. Он просто иначе смотрит на внешность. Девушка, которая будет понимать, что для него значит его дело жизни, сможет удержать Илона подле себя», — считает эксперт.

В то же время Илон Маск не является плейбоем в классическом понимании, уверена физиогномист. В его лице отсутствуют признаки одержимости на сексуальной почве. Единственное, чего он действительно опасается — это одиночества, а наличие денег просто решает эту проблему. Именно неуживчивость характера является причиной «многоженства».

«Несмотря на то, что Илон нравится женщинам, он по натуре не Казанова. Ему нужна муза, а не рекорды. Как творческий человек, Илон быстро очаровывается и так же скоро разочаровывается в избранницах. Возможно, незаконченная история с девочкой, которую он безответно полюбил подростком подсознательно заставляет его мстить женщинам. Причем он сам вынуждает их бросать себя», — считает Мифф.

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В то же время обида на женщин не находит выхода путем вербального или физического насилия. В этом смысле он кардинально отличается от своего отца, хотя он и унаследовал некоторые авторитарные черты родителя.

Так, по признанию первой жены, Илон Маск настаивал на том, чтобы она красила свои русые волосы в блонд.

«Я с трудом узнавала себя: я больше не могла скрывать скуку от многочисленных приемов, где женщины лишь улыбались, а мужчины говорили. Я не хотела менять свою внешность с помощью „уколов красоты“ или избавляться от шрамов, полученных в результате кесарева сечения. Я также отказалась осветлить свои русые волосы, хотя Илон постоянно на этом настаивал», — вспоминала Джастин.

И действительно трудно не заметить визуальное сходство девушек предпринимателя, которые чертами отдаленно напоминают его мать. Тем не менее, по мнению Мифф, это только видимость сходства.

«Что касается внешности, то очевидно, что Илон предпочитает блондинок, хотя я бы не сказала, что все они похожи на его мать. Да, Мэй Маск светловолосая, но овал лица и другие черты совпали только с одной из его пассий, остальные — не похожи друг на друга», — считает эксперт.

Илон Маск и певица Граймс. www.globallookpress.com / Kristin Callahan

Говорят, что исключение подтверждает правило.7 мая 2018 года Илон Маск появился на красной дорожке Met Gala с новой спутницей — певицей Граймс. Тогда миллиардер удивил всех своим выбором, поскольку девушка сильно отличалась от его типажа. За три года совместной жизни у них родилось двое детей, которым эксцентричные родители дали необычные имена. Мальчика назвали «X Æ A-12» (читается как «Экс Эш Эй-Твелв»), а девочку — Exa Dark Sideræl (Экза Дарк Сайдириэль или для краткости просто «Y»).

Также творчески Илон подходит и к воспитанию детей. Предприниматель уверен, что «Марсу нужны колонисты».

«Делаю все возможное, чтобы помочь в борьбе с депопуляцией человечества. Резкое снижение рождаемости — это намного более серьезная угроза нашей цивилизации, чем что-либо еще», — объяснял он.

Причем в общении его интересует обмен идеями. Своих детей он побуждает искать решение проблем и читать много книг. Ради просвещения он даже организовал собственную школу Ad Astra, в которой педагоги вместо стандартной программы обучают детей тому, что им интересно в данный момент.

С сыном X Æ A-12. twitter.com / elonmusk

Правда, некоторым наследникам Илона Маска, видимо, не хватило его душевной теплоты. В 2022 году его 18-летний сын Ксавьер публично отказался от своего отца: он сменил фамилию и взял себе новое имя Вивиан, объявив о желании сменить пол.

«Я больше не живу с моим биологическим отцом и не хочу быть связанной с ним каким-либо образом», — заверила Вивиан.

По оценке физиогномиста Мифф, Илон Маск — сложный по натуре человек, но не деспот, как его отец Эррол. Для него создание технологий и жажда открытий интереснее, чем личные отношения. Тем не менее, плохим отцом назвать его нельзя.

«Сам Илон — хороший отец, но в силу своей увлеченности и некоторой замкнутости у него не всегда могут сложиться тесные отношения с детьми. Те, кто унаследует его азарт к инновациям, смогут получить больше родительской любви», — добавила эксперт.

По признанию самого Маска, он готов помогать детям, когда они повзрослеют. В раннем возрасте ему просто нечего им дать, поскольку они его не поймут.

«Я никогда бы не пошел в поход по собственному желанию, я делаю это лишь для того, чтобы мои дети хоть иногда сталкивались с трудностями. Они должны сами готовить и убирать — и делать все, что делают в походах», — уверен глава SpaceX.

Что же касается его будущего, то никаких трудностей или серьезных потерь на пути предпринимателя не предвидится.

«Жить Илон будет счастливо до глубокой старости. Роковых знаков во внешности у него нет. Он не склонен к экстриму. Единственное, он будет все время стараться получить признание отца, даже если того уже не станет в живых. Если родитель однажды не скажет, что любит его и гордится им, то он так и будет потом искать ему всю жизнь какой-то образ на замену», — пояснила Мифф.

Эксперт спрогнозировала также, что в ближайшее время у Илона Маска может снова появится подруга, от которой у него родиться дети. Кроме того, его усердия на работе окажутся революционными — в течение 5 лет его команда совершит прорыв в науке и технологиях и изменят привычную картину мира.