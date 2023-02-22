Дембельский альбом: 10 знаменитостей, которые служили в армии

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Армейская служба — нелегкий, но важный этап в жизни мужчины. Многие знаменитости испытали это на своих плечах. Как выглядели звезды в форме и кому пришлось стать ликвидатором аварии в Чернобыле.

В День защитника Отечества особые поздравления принимают военнослужащие. Служба в армии для многих из них стала школой жизни. 23 февраля все, кто когда-то носил погоны, достают дембельские альбомы и вспоминают армейские байки.

Есть что рассказать и знаменитостям. Многие певцы и артисты также отдали долг Родине. Этот период оставил неизгладимое впечатление в их жизни. Кто-то благодаря армии получил путевку в жизнь и вдохновился на создание новых образов, а кому-то пришлось испытать тяготы и даже принять участие в ликвидации техногенной катастрофы в Чернобыле.

Сергей Зверев

www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; Instagram* / zverevsuperstar

Теперь сложно поверить, что современный король гламура когда-то служил в армии. Будущий стилист проходил службу в отряде противовоздушной обороны (ПВО) в составе контингента на территории Польши.

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Зверева за ответственность и дисциплинированность назначили заместителем взвода. Демобилизовался Сергей в звании старшего сержанта, после чего все-таки сменил автомат на ножницы.

Лев Лещенко

www.globallookpress.com / Pavel Kashaev; Instagram* / levleschenko_official

Главный баритон страны решил посвятить себя искусству еще в школе. Будущая знаменитость пел в хоре, играл в духовом оркестре, занимался художественным словом, выступал на сцене с песнями Леонида Утесова. Но после получения аттестата сразу поступить в театральный вуз не смог.

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Льва Лещенко призвали в армию. Исполнителя направили в 62-й танковый полк, который находился на территории Германской Демократической Республики (ГДР) близ городка Нойштрелиц.

В военной части разглядели вокальный талант солдата и направили его в ансамбль песни и пляски. Певец сразу стал солистом, но брал на себя и другие задачи: вел концерты, выступал в квартете, читал стихи.

Бойцы настолько полюбили музыку в исполнении Лещенко, что не хотели отпускать его и уговаривали остаться на сверхсрочную службу. Лев не захотел продолжить карьеру военного. Он уже твердо решил поступать в ГИТИС, и опыт, приобретенный в армии, помог ему исполнить задуманное.

Александр Серов

www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov; Instagram* / alexander_serov_official

Исполнитель хитов «Я люблю тебя до слез», «Мадонна» и «Страна Лимония» служил во флоте. Александр только окончил музыкальное училище, когда ему пришла повестка. Долг Родине оказался нелегким испытанием для юноши. Серова призвали на крейсер «Дзержинский», где он уже через несколько месяцев стал командовать отделением электроторпедистов.

Вместе с экипажем певец даже побывал в Сирии и Франции. Но несмотря на насыщенную армейскую жизнь, Серов не смог бросить музыку. В это время Александр увлекся джазом и даже хотел организовать на крейсере собственный ансамбль, но затея пришлась не по душе командованию. Моряка отправили на сушу. Но будущая знаменитость не расстроился. Последний год срочной службы Серов смог посвятить музыке, так как его направили в военный оркестр.

Александр Малинин

© РИА Новости / Владимир Астапкович; Instagram* / alexandr_malinin

Мало кто знает, но певец, прославившийся романсами «Берега», «Напрасные слова» и «Леди Гамильтон», начинал карьеру в военном оркестре. Еще в 14 лет артист в течение года выступал там в качестве воспитанника.

Когда пришло время призыва, Александр Малинин (настоящая фамилия — Выгузов) уже два года солировал в Уральском русском народном хоре. Отец певца думал, что сын наконец забудет мечту о сцене, но в армии заметили талант артиста и распределили юношу в ансамбль песни и пляски. Там он играл на валторне и пел.

Игорь Николаев

www.globallookpress.com / Pavel Kashaev; Instagram* / igor_nikolaev_music

На момент призыва Николаев уже был восходящей звездой и дружил с Аллой Пугачевой. Такие кадры оказались очень нужны ансамблю песни и пляски Московского военного округа.

Но служба оказалась психологически трудной для певца. Перед присягой молодого бойца заставили сбрить усы, а в новогоднюю ночь вместо празднования Игорю досталось дежурство по казарме.

В музыкальных войсках также царствовала «дедовщина», с которой молодому композитору сложно было справиться.

Владимир Винокур

ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков; Instagram* / vladimir_vinokur

Эстрадный артист с детства. Но с первой попытки в театральный вуз не поступил, поэтому пришлось идти в армию. Но об этом периоде жизни артист никогда не жалел. Наоборот, Винокур до сих пор с благодарностью вспоминает это время своей жизни.

Военные тропы привели Владимира к сцене. Будущая звезда эстрады служил в ансамбле песни и пляски в Москве. Артист пел в хоре, исполнял сольные номера, вел концерты, там же начал придумывать пародии на полковника, старшину и сослуживцев.

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Тогда, по воспоминаниям знаменитости, он и представить не мог, что станет комедийным актером. Но именно юношеское увлечение помогло определиться с дальнейшим направлением карьере. Владимир Винокур благодарен армии, потому что там, по его словам, он научился всему, что пригодилось в профессии в дальнейшем: петь, танцевать и ставить юмористические номера.

После армии Владимир Винокур сразу пришел на прослушивания в ГИТИС. Так как тогда он еще носил армейскую форму, сокурсники прозвали его Солдатиком.

Александр Маршал

www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; Instagram* / marshalsinger

Артист поначалу мечтал о военной карьере, чтобы продолжить династию. Отец будущей знаменитости всю жизнь прослужил военным летчиком-инструктором и мечтал, чтобы сын пошел по его стопам.

Но поступив в Ставропольское высшее военно-авиационное училище летчиков и штурманов, молодой человек постепенно понял, что ему больше по душе музыка. Именно в стенах вуза он сделал первые шаги к сцене. Александр Маршал (настоящая фамилия — Миньков) создал вокально-инструментальную группу.

Расстаться с армейской службой артисту было непросто. Пришлось серьезно объясняться с отцом и командованием училища. Дослуживал Александр солдатом. Однако служба не прошла даром. Именно там он не только определился с профессиональной деятельностью и музыкальным направлением, но и получил прозвище Маршал.

Леонид Агутин

www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; Instagram* / agutinleonid

Автор хита «Мы теперь солдаты» знает о доле пограничника не понаслышке. Леонид Агутин сам проходил срочную службу в этом роде войск, охранял карело-финскую границу. Но увидев музыкальный талант будущей знаменитости, командование направило юношу в гарнизонный ансамбль песни и пляски.

Антон Макарский

www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov; Instagram* / makarskie

Актер после окончания театрального вуза сам решил пойти в армию. Ради этой цели ему даже пришлось пожертвовать ролями в театре под руководством знаменитого режиссера Марка Розовского.

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Антон сам пришел в военкомат и после прохождения курса молодого бойца был направлен в Академический ансамбль песни и пляски внутренних войск МВД России, где провел около года. Там артист выступал с музыкальными номерами и вел концерты.

Алексей Нилов

www.globallookpress.com / Natalya Loginova

Актер, прославившийся благодаря сериалам «Улицы разбитых фонарей» и «Литейный», попал в армию после окончания театрального института и был направлен в Чернигов. В Вооруженных силах Алексей Нилов отслужил всего год, но за это время ему пришлось многое пережить.

Артист получил специальность минера-подрывника, а в апреле 1986-го на Чернобыльской АЭС произошла авария. Нилова в числе первых направили на ликвидацию последствий катастрофы. В зоне отчуждения актер провел несколько месяцев.

Нилов вспоминал, что солдаты выводили тяжелые металлы из организма народными методами — самогоном и салом. Действует ли этот способ на самом деле неизвестно, но высокая радиация не сказалась на здоровье Алексея.

На самом деле знаменитостей, которые прошли службу в армии, намного больше. Это всего лишь несколько имен. Долг Родине также отдали Федор Добронравов, Юрий Стоянов, Гоша Куценко, Дмитрий Харатьян и многие другие.

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