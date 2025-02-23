Как 23 февраля стал мужским: история и традиции Дня защитника Отечества

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

В наши дни 23 февраля в народе отождествляют с мужским днем, но исторически в этот праздник прославляли только военнослужащих.

День Защитника Отечества — один из официальных государственных праздников России. Значение торжественной даты в наше время немного утратилось. Теперь 23 февраля считают праздником всех мужчин, но так было не всегда.

История Дня защитника Отечества берет свое начало со времен Гражданской войны в начале XX века. На заре становления советской власти дате предавался милитаристический смысл, в этот день чествовали только военных, причем не только мужчин, но и женщин. Праздник не раз менял свое название вслед за политическими событиями в стране. При этом долгое время эту дату не считали выходным. Данное правило изменилось чуть больше 20 лет назад.

Сейчас День защитника Отечества является красным днем календаря, поэтому неделя, на которую выпадает праздник, традиционно является сокращенной. Увы, в 2025 году это правило не действует, поскольку выходной, полагающийся за праздник, перенесен с воскресенья 23 февраля на четверг 8 мая.

Почему День защитника Отечества отмечают 23 февраля

Изначально праздник был связан с годовщиной основания Рабоче-Крестьянской Красной армии (РККА). Декрет о ее организации вышел 28 января 1918-го. В первые месяцы РККА одержала несколько побед над немецкими войсками под Псковом и Нарвой в ходе еще незавершенной в Европе Первой мировой войны.

Через год о дате подписания декрета вспомнили. В начале января 1919-го было принято решение торжественно отпраздновать первую годовщину РККА, приурочив дату к воскресенью до или после 28 января. Но с подачей ходатайства затянули, поэтому дату пришлось перенести.

За организацию торжеств взялся Моссовет, предложив объединить торжество с другим праздничным событием — днем красного подарка, который отмечался 16 февраля. В эту дату народ символически поздравлял красноармейцев. Но организовать все мероприятия в срок снова не удалось, поэтому памятную дату перенесли на следующее воскресенье — 23 февраля.

Праздник отмечался большими гуляниями. В этот день пели революционные песни, устраивали агитационные представления. Перед зрителями выступали артисты театрально-музыкальной секции Моссовета, показывая инсценировки на революционные темы.

История и традиции 23 февраля в советское время

В следующие два года про дату забыли. Но в 1922-м Президиум Всесоюзного центрального избирательного комитета (ВЦИК) СССР принял решение отметить четвертую годовщину РККА. В том же году за праздником закрепили официальное название — День Красной армии и Военно-морского флота.

Особенно торжественно отмечали праздник на следующий год, так как в 1923-м РККА праздновала пятилетнюю годовщину. В этот день в Большом театре в Москве прошло специальное заседание ВЦИК. Вскоре проведение подобных мероприятий стало традицией и распространилось по всему СССР. Праздничные торжества стали устраивать в воинских частях, на промышленных предприятиях, в вузах и школах, но 23 февраля оставался рабочим днем.

В 30-е появилась традиция проводить в праздник спортивные соревнования. Школьники демонстрировали свое мастерство на лыжах, ходили в однодневные военизированные походы, катались на коньках, выступали на стадионах.

В честь 20-летия создания РККА в 1938-м Президиум Верховного Совета СССР учредил медаль «ХХ лет Рабоче-крестьянской армии». Ею награждались военнослужащие и участники Гражданской войны.

Особенно актуальным праздник стал во время Великой Отечественной войны. В столице СССР в это время открывались тематические выставки, посвященные подвигам солдат, сражавшихся против гитлеровцев. Атмосфера праздника доходила до самого фронта. В этот день перед бойцами выступали специальные бригады. Они исполняли патриотические песни, показывали театрализованные представления, чем поднимали боевой дух солдат и офицеров. Работники тыла и мирные жители обязательно отправляли красноармейцам открытки с поздравлениями.

После войны праздник начали отмечать с еще большей торжественностью. В связи с переименованием Вооруженных сил СССР дате присвоили новое название — День Советской армии и Военно-морского флота.

Каждый год 23 февраля проходили торжественные заседания с участием руководства страны, а также множество мероприятий на районном и городском уровнях. Однако выходным днем праздник стал немного позже.

Новая история 23 февраля

Нынешнее название — День защитника Отечества — празднику присвоили уже в период современной России в 1995-м. Нерабочей эта дата стала еще немного позднее — в 2002-м.

В День защитника Отечества продолжают чествовать ветеранов, проводят мероприятия, посвященные сохранению памяти о героях прошлого и настоящего, в частности в Москве у стен Кремля первые лица государства возлагают венки к Могиле Неизвестного Солдата. В городах в честь торжественной даты устраивают праздничные салюты. В 2023-м особое внимание уделят участникам специальной военной операции.

Примечательно, что в советское время торжество имело исключительно милитаристский подтекст. Теперь 23 февраля отождествляется с мужским днем, поэтому подарки дарят вне зависимости от профессии человека. В этот день поздравляют коллег, друзей, мужей, отцов, сыновей, дедушек и других родственников.

Вместе с Россией праздник традиционно отмечают в некоторых странах постсоветского пространства, например, Белоруссии и Киргизии.

Что подарить мужчине на 23 февраля

Самый главный вопрос перед праздником — что подарить мужчинам. Представители сильного пола обычно не любят делиться своими пожеланиями и редко просят что-либо конкретное в качестве презента. Конечно, зная интересы и вкусы, задача упрощается, но если все равно остаются сомнения, то можно воспользоваться универсальными вариантами.

Приятные аксессуары для тех, кому «ничего не нужно»

Многие мужчины не любят дорогих подарков, но приятные мелочи их точно порадуют. Забота и тепло, проявленные дамой сердца, подругой, дочерью или сестрой, сделают день одариваемых светлым и радостным. Для этого не обязательно совершать крупные траты. Порадовать дорогого сердцу человека удастся, если презентовать зонт, перчатки или шарф.

Не стоит отказывать от подарков, сделанных своими руками. Самодельные открытки, фотоколлажи, плакаты не останутся без внимания, и старания будут восприняты с особой благодарностью.

Полезные гаджеты для любителей техники

Многие мужчины без ума от различных гаджетов, поэтому точно придут в восторг, получив в подарок на 23 февраля что-то полезное и нужное из электроники. Приятным окажется презент в виде пауэрбанка, музыкальной колонки, компьютерной мыши или наушников. Эти приборы стоят не так уж дорого, но никогда не будут лишними.

Если кавалер, друг или коллега занимается спортом, то можно преподнести фитнес-браслет. Этот гаджет позволит следить за состоянием здоровья, расходом калорий, качеством сна и многими другими показателями. Покупка электронного аксессуара не сделает дыру в бюджете, так как стоит от полутора тысяч рублей, но доставит радость одариваемому.

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В качестве подарка близкому человеку можно замахнуться и на более дорогой гаджет, например, ноутбук или планшет. Тем, кто может позволить себе крупные траты, стоит задуматься о покупке винного шкафа или электрокамина.

Полезные мелочи для путешественников

Общение с природой вдохновляет многих мужчин. Возможность протестировать себя на выносливость толкает их на восхождение в горы, экстремальные походы, сплавы по бурным рекам. Весьма приятными и полезными для таких друзей, кавалеров и коллег окажутся вещи, способные пригодиться в подобных путешествиях. К таким предметам относятся фляга, термос или бинокль, а также удобный и вместительный рюкзак.

Поклонникам рыбалки придется по душе что-нибудь из снастей. Вариантов подобных презентов также много. Однако в специализированном магазине у неподготовленного человека может просто закружиться голова. Чтобы переложить муки выбора с собственных плеч, стоит преподнести избраннику или другу сертификат на определенную сумму: пусть мужчина приобретет то, что ему действительно нужно и осуществит давнюю мечту.

Необычный съедобный букет

Всем известно, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок, так что приятно удивить друга или кавалера можно, преподнеся ему на 23 февраля съедобный букет. Существует множество вариантов подобного презента. Можно заказать вариант из колбасы, пельменей или даже морепродуктов. Такой подарок точно не останется без внимания.

Чтобы сделать приятно защитникам Отечества, не нужно забывать, что самым запоминающимся станет подарок, сделанный с душой. Не стоит бояться устраивать сюрпризы для любимых мужчин.

Что приготовить на 23 февраля

Наверное, ни один праздник в России не обходится без пышного застолья. Многие хозяйки 23 февраля с самого утра начинают приготовления, чтобы побаловать своих любимых защитников вкусными блюдами. Вот несколько рецептов кушаний, которые точно порадуют каждого.

Чернослив с начинкой

Сочетание сыра с черносливом позволяет создать умопомрачительное угощение к 23 февраля. Для праздничной закуски понадобятся:

Чернослив крупный — 10 штука;

Плавленый сыр — 1 упаковка;

Яйцо вареное — 1 штука;

Морковь по-корейски — 50 г;

Бекон сырокопченый — 50 г;

Чеснок — 1 зубчик;

Майонез — 1 ст. л.

Способ приготовления кулинарного шедевра довольно прост. Следует промыть сухофрукты в проточной воде и сделать в них надрез.

Сваренные яйца нужно очистить и натереть на терке. Зубчик чеснока требуется измельчить. Бекон мелко измельчают и обжаривают его на сковороде без масла. В начинку можно добавить морковь по-корейски.

Заполнить чернослив приготовленной смесью и наслаждаться блюдом. Быстрое и вкусное угощение точно порадует коллег и друзей.

Салат с ананасами

Холодная закуска с фруктами точно придется по вкусу адептам здорового питания. Концентрация витаминов в готовом салате подарит ощущение легкости и хорошего настроения. Для салата, согласно рецепту нужны:

Куриное филе — 200 г;

Сыр твердого сорта — 100 г;

Ананасы маринованные — 200 г;

Киви — 100 гр;

Апельсин — 2 штука;

Чеснок — 3 зубчика;

Сметана — 2 ст. л.

Для начала необходимо вырезать мякоть из апельсина, чтобы из кожуры получились «корзиночки», в которые потом можно положить порцию блюда.

Затем следует мелко нарезать ананас, киви и мякоть апельсина, натереть на терке сыр и чеснок.

Все ингредиенты перемешивают вместе со сметаной в отдельной емкости. Потом начинку можно разложить по корзиночкам из апельсина.

Баклажанные «стейки» с грибами и сыром

Приятным сливочным вкусом порадуют закуски из баклажана. Визуально они напомнят поджаренный «стейк», только на основе овощей. Оригинальное сочетание придется по душе не только вегетарианцам. Для данного блюда понадобятся:

Баклажан крупный — 2 штука (600 г);

Шампиньоны — 400 г;

Сливки — 100 мл;

Сыр твердого сорта — 50 г;

Соевый соус — 50 мл;

Чеснок сухой, соль, перец, паприка и другие специи — по вкусу.

Чтобы сделать ароматную закуску на банкет в честь Дня защитника Отечества, стоит выбирать крупные плоды баклажанов. Овощи надо нарезать на кусочки толщиной не более полутора сантиметров. Получившиеся «овощные чипсинки» полчаса вымачивают в соленой воде, а затем выкладывают на тарелку и промакивают бумажным полотенцем.

После этого баклажаны смачиваются в соевом соусе и приправляются сухим чесноком, паприкой, солью, перцем и другими специями по вкусу. Их надо накрыть пищевой пленкой и оставить на 15 минут. Кусочки баклажанов смачивают в растительном масле и отправляют в разогретую до 250 градусов духовку на 15 минут.

За это время нарезают шампиньоны и тушат на сковороде до испарения жидкости. Добавляют немного соли и специй и снова оставляют тушить на десять минут. На кружочки баклажана выкладывают грибы, поливают сливками, кладут сверху пластинки твердого сыра и отправляют в духовку еще на пять минут. Получаются баклажанные «стейки» приятными не только на вид, но и на вкус.

Свиной рулет с черносливом и шампиньонами

Любители мясных угощений, конечно, оценят на 23 февраля запеченный рулет из свинины с черносливом и шампиньонами. Эта закуска получается очень сытной и полезной, стоит лишь взять:

Свиной балык — 500 г;

Шампиньоны — 200 г;

Чернослив — 100 г;

Грецкий орех — 100 г;

Лук — 1 штука;

Сметана — 2 ст. л;

Сливочное масло — 1 ст. л;

Растительное масло — 2 ст. л;

Горчица — 2 ст. л;

Соевый соус — 2 ст. л;

Майонез — 4 ст. л;

Соль, перец, сушеный чеснок и другие специи — по вкусу.

Согласно рецепту, острым ножом разрезается балык «по спирали», чтобы получился пласт толщиной примерно 0,5-1 см. Мясо обильно смазывается смесью из соевого соуса, майонеза, растительного масла, горчицы, соли, перца, сушеного чеснока. Заготовку оставляют под пищевой пленкой на час.

В это время шампиньоны нужно нарезать на пластины и обжарить с репчатым луком. Затем их предстоит посолить, поперчить, заправить сметаной и сливочным маслом. Тушатся грибы в течение 15 минут.

Чернослив заливают кипятком, чтобы он разбух. Затем воду сливают и разрезают сухофрукты вдоль на четыре части. И, наконец, на пласт мяса укладывают грибы и чернослив. Праздничное угощение посыпают дроблеными грецкими орехами и сворачивают в рулет. Заготовку смазывают майонезом, плотно заворачивают в фольгу и выпекают в разогретой до 200 градусов духовке 1 час 30 минут.

Перечисленные кулинарные шедевры точно не оставят никого равнодушным!