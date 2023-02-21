Чем угостить мужчин: сочные закуски на праздничный стол к 23 февраля
День защитника Отечества — отличный повод накрыть стол. Порадуйте своих мужчин сочными закусками с необычными ингредиентами!
День защитника Отечества — важный праздник для всей страны, воспевающий воинскую доблесть. Для женщин это отличный повод порадовать любимых мужчин подарками и комплиментами, окружить вниманием, а также, конечно, побаловать необычными кулинарными изысками.
Помимо празднования в кругу семьи, традиционно перед 23 февраля коллеги организуют мини-банкеты в офисе, а значит, самое время позаботиться о том, чтобы поздравить всех знакомых мужчин и накрыть для них стол. Лучшим вариантом станут легкие закуски, которые просты в приготовлении.
Виктория Алексеева
Блогер
По случаю 23 февраля 2023 года кулинарный блогер Виктория Алексеева специально для Пятого канала рассказала о рецептах аппетитных закусок, которые можно успеть приготовить к торжеству в короткие сроки.
Чернослив с начинкой
Сочетание сыра с черносливом —просто умопомрачительное угощение к 23 февраля. Для приготовления этой закуски понадобится чернослив крупного сорта, чтобы в него поместилась сочная начинка.
Ингредиенты для черносливовой закуски:
- Чернослив крупный — 10 шт;
- Плавленый сыр — 1 упаковка;
- Яйцо вареное — 1 шт;
- Морковь по-корейски — 50 гр;
- Бекон сырокопченый — 50 гр;
- Чеснок — 1 зубчик;
- Майонез — 1 ст. л.
Приготовление:
Промыть сухофрукты в проточной воде и сделать в них надрез. Очищенное от скорлупы яйцо натереть на терке, измельчить зубчик чеснока, затем мелко нарезать бекон и обжарить его на сковороде (смазывать поверхность маслом необязательно, поскольку продукт и так жирный).
Можно купить морковь по-корейски в магазине или сделать все самостоятельно. Теперь нужно наполнить чернослив морковью, чесноком, беконом и добавить в него немного плавленого сыра и майонеза. Быстро и вкусно! То, что нужно, чтобы угостить коллег и друзей к 23 февраля.
Форель в слоеных трубочках
Любители рыбы точно оценят выпечку с форелью и кусочками салатного листа. Такой сытный «круассан» придется по вкусу мужчинам на 23 февраля.
Ингредиенты для закусок с форелью:
- Слоеное бездрожжевое тесто — 1 пачка;
- Творожный сыр — 1 упаковка;
- Яйцо — 1 шт;
- Форель — 100 гр;
- Зеленый салат — по вкусу;
- Кунжут — по вкусу.
Приготовление:
Для начала следует сделать конусы из твердой фольги. Затем предстоит раскатать тесто, разрезать его на длинные полоски шириной 1.5 см, намотать их на конусы и выложить на противень, застеленный пергаментом. Получившиеся трубочки смазать предварительно взбитым яйцом, посыпать кунжутом и выпекать в духовке при 200°. Когда они покроются румяной корочкой, можно доставать.
Если же время поджимает, можно приобрести замороженные круассаны и подрумянить их в духовке.
Теперь тонко нарезанный кусочек форели укладывается внутрь трубочки. Туда добавляется одна чайная ложка творожного сыра. Финальный штрих для начинки — лист салата.
Закуска из яиц с беконом
Яичница с беконом по американскому рецепту заслужила признание во всем мире, став привычным блюдом на завтрак. Тем, кому не хочется изменять своим вкусам, можно к 23 февраля сделать закуски с этими продуктами. Тем более, что они довольно просты в приготовлении.
Ингредиенты для яичных закусок:
- Яйцо — 3;
- Плавленый сыр — 100 гр;
- Чеснок — 2 зубчика;
- Бекон сырокопченый — 50 гр.
Приготовление:
Сварить вкрутую яйца и очистить их от желтка. Мелко нарезать бекон и слегка обжарить его на сковороде. Измельчить чеснок. Смазать половинки яиц плавленым сыром и заполнить их беконом с чесноком.
Закуска-канапе
Как правило, угодить всем гостям на празднике 23 февраля довольно сложно, поэтому желательно поставить на стол привычные закуски-канапе. Кроме того, что они вкусные, их удобно есть, не запачкав руки.
Ингредиенты для канапе:
- Огурец свежий — 2 шт;
- Бекон сырокопченый — 100-150 гр;
- Сыр творожный — 1 упаковка;
- Сыр твердого сорта — 50 гр.
Приготовление:
Предварительно помытые огурцы разрезать вдоль и удалить сердцевину с семенами чайной ложкой. Промокнуть их салфеткой изнутри, чтобы убрать лишний сок, и наполнить творожным сыром. Перевернуть огурцы срезом вниз. На них сверху уложить свернутые рулетики из бекона, а затем — сыр. Закрепить конструкцию зубочисткой или пластиковой шпажкой, за кончик которой предстоит браться.
Закусочный салат с ананасами
Салатная закуска с фруктами придется по вкусу адептам здорового питания. Концентрация витаминов подарит ощущение легкости и хорошего настроения. А еще их удобное есть в офисе с коллегами на 23 февраля - каждый салатик в своей био-тарелке.
Ингредиенты для салатной закуски:
- Куриное филе — 200 гр;
- Сыр твердого сорта — 100 гр;
- Ананасы маринованные — 200 гр;
- Киви — 100 гр;
- Апельсин — 2 шт;
- Чеснок — 3 зубчика;
- Майонез — 2 ст. л.
Приготовление:
Сначала очистить апельсины от кожуры так, чтобы из них получились «корзиночки». Благодаря им закуску будет легко взять, не запачкав руки. Можно приступать к готовке. Мелко нарезать ананас, киви и мякоть апельсина. Затем натереть на терке сыр и чеснок, положить их в емкость и заправить майонезом.
Затем следует отварить мясо, нарезать его мелкими кубиками и перемешать с остальными продуктами. Получившийся салат можно «уложить» в корзиночки. Вид у закуски очень аппетитный.
Баклажанные стейки с грибами и сыром
Приятным сливочным вкусом порадуют баклажанные закуски. Визуально они напомнят поджаренный «стейк», только на основе овощей. Оригинальное сочетание придется по душе не только вегетарианцам. Коллеги и близкие мужчины точно оценят такой изыск на 23 февраля.
Ингредиенты для баклажанного стейка:
- Баклажан крупный — 2 шт. (600 гр);
- Шампиньоны — 400 гр;
- Сливки — 100 мл;
- Сыр твердого сорта — 50 гр;
- Соевый соус — 50 мл;
- Чеснок сухой, соль, перец, паприка и другие специи — по вкусу.
Приготовление:
Чтобы сделать ароматную закуску, понадобится крупный сорт баклажанов. Нужно нарезать овощ толщиной 1,5 см и получившиеся «овощные чипсинки» полчаса вымачивать в соленой воде. Затем следует выложить их на тарелку и промокнуть бумажным полотенцем.
После этого баклажаны смачиваются в соевом соусе, на них высыпается из пакетика сухой чеснок, паприка соль, перец и другие специи по вкусу. Их надо накрыть пищевой пленкой и оставить на 15 минут. Кусочки баклажанов смачивают в растительном масле и отправляют в разогретую до 250°C духовку на 15 минут.
За это время нарезают шампиньоны и тушат на сковороде до испарения жидкости. Добавляют немного соли и специй и снова оставляют тушить на 10 минут. На кружочки баклажана выкладывают грибы, поливают сливками, кладут сверху пластинки твердого сыра и отправляют в духовку еще на 5 минут. Получаются «баклажанные стейки», приятные не только на вид, но и на вкус.
Свиной рулет с черносливом и шампиньонами
Любители мясных угощений, конечно, оценят на 23 февраля запеченный свиной рулет с черносливом и шампиньонами. Эта закуска надолго даст ощущение сытости.
Ингредиенты для баклажанного стейка:
- Свиной балык — 500 гр;
- Шампиньоны — 200 гр;
- Чернослив — 100 гр;
- Грецкий орех — 100 гр;
- Лук — 1 шт;
- Сметана — 2 ст. л;
- Сливочное масло — 1 ст. л;
- Растительное масло — 2 ст. л;
- Горчица — 2 ст. л;
- Соевый соус — 2 ст. л;
- Майонез — 4 ст. л;
- Соль, перец, сушенный чеснок и другие специи — по вкусу.
Приготовление:
Острым ножом разрезается балык «по спирали», чтобы получился пласт толщиной примерно 0,5-1 см. Мясо обильно смазывается смесью из соевого соуса, майонеза, растительного масла, горчицы, соли, перца, сушеного чеснока. Заготовку оставляют под пищевой пленкой на час.
Шампиньоны нужно нарезать на пластины и обжарить с репчатым луком. Затем их предстоит посолить, поперчить, добавить сметану и ложку сливочного масла. Тушатся грибы в течение 15 минут.
Чернослив заливают кипятком, чтобы он разбух. Затем воду сливают и разрезают сухофрукты вдоль на 4 части. И, наконец, на пласт мяса укладывают грибы и чернослив. Праздничное угощение посыпают дроблеными грецкими орехами и сворачивают в рулет. Рулет смазывают майонезом, плотно заворачивают в фольгу и выпекают в разогретой до 200°C духовке 1 час 30 минут.
Вот такие простые и вкусные рецепты можно приготовить для своих любимых мужчин и поздравить их с праздником. Приятного аппетита!