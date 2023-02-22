Гороскоп подарков: чем удивить мужчину на 23 февраля по знаку зодиака

Фото, видео: www.globallookpress.com / Artur Cupak; 5-tv.ru

Каждый знак зодиака обладает особенными увлечениями, которые необходимо учитывать при выборе подарка. Какой презент, исходя из гороскопа, точно оценит мужчина в День защитника Отечества?

Выбор подарка на 23 февраля — большая проблема для многих девушек. Как порадовать родственника, друга или коллегу, можно узнать, если обратиться к его гороскопу. Энергия стихии, под которой рожден человек, многое расскажет о его темпераменте и увлечениях. Потому перед покупкой определенной вещи стоит выяснить его знак зодиака.

Блогер и певица Оля Краснова эксклюзивно для Пятого канала составила список подарков для мужчин на 23 февраля.

Оля Краснова

Блогер, певица

Подарки для огненных знаков зодиака на 23 февраля

Представители огненных знаков зодиака — Овны, Львы и Стрельцы — отличаются страстью к приключениям и экстремальным видам спорта. Даже отдыхать они привыкли активно. Такие люди всегда готовы к покорению новых высот, поэтому на 23 февраля им лучше подарить возможность открыть для себя новое увлечение.

Чем угостить мужчин: сочные закуски на праздничный стол к 23 февраля

Согласно гороскопу, представители огненных знаков зодиака обрадуются, если им преподнесут в подарок сертификат на обучение стрельбе или скалолазанию. Эти занятия отлично подойдут Овнам, Львам и Стрельцам, ведь им постоянно нужно выплескивать свою энергию.

Подарки земным знакам зодиака на 23 февраля

Читайте также Как 23 февраля стал мужским: история и традиции Дня защитника Отечества

Мужчины земных знаков зодиака — Тельцы, Девы и Козероги — не любят изысков. Они славятся педантичностью и некоторой приземленностью во взглядах.

Чтобы одновременно удивить и порадовать таких людей, придется серьезно постараться, потому что они любят полезные подарки. Милые безделушки или сладости точно не придутся по душе рожденным под властью стихии земли.

Гороскоп советует подарить то, что позволит улучшить жизнь представителей земных знаков зодиака. Например, можно вручить им робот-пылесос, ионизатор или увлажнитель воздуха.

Если все это у мужчины уже есть, то стоит рассмотреть в качестве подарка книгу. Рожденные под властью стихии земли отличаются тягой к знаниям, поэтому этот презент тоже оценят.

Подарки воздушным знакам зодиака на 23 февраля

Согласно гороскопу, воздушные знаки зодиака — Близнецы, Весы и Водолеи — часто витают в облаках. У них всегда столько идей, что они не знают, за что взяться. Чтобы любимый мужчина ничего не забывал, ему стоит презентовать записную книжку или другую вещь, которая будет напоминать о его планах.

«Хороший ежедневник или портмоне станет отличным подарком», — порекомендовала эксперт.

Также можно рассмотреть в качестве подарка воздушным знакам зодиака сертификат на поход в их любимый магазин, чтобы они смогли сами выбрать вещь, которая придется по душе.

Подарки водным знакам зодиака на 23 февраля

Водные знаки зодиака — Раки, Скорпионы и Рыбы — отличаются сентиментальностью и чувствительностью, поэтому им будет очень приятно, если подарок будет каким-то особенным.

Отразит, как в зеркале: что нельзя делать в судьбоносную дату 23 февраля 2023

Гороскоп рекомендует не лениться и сотворить для мужчины что-то своими руками. Здесь можно проявить фантазию. Труды не будут напрасны, избранник обязательно оценят старания второй половинки.

«Для мужчины хорошо подойдет букет, сделанный своими руками, и это не про цветы. Сейчас существует очень много вариаций съедобных букетов, например, из рыбы или колбасок», — поделилась блогер.

Также Ракам, Скорпионам и Рыбам можно подарить путевку на отдых или устроить романтические выходные за городом.