Пять стадий принятия горя: как справиться с потерей близкого человека

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Горевание делится на этапы, которые имеют особое значение для восстановления после утраты.

Потеря близкого человека — это мощный стресс, который оказывает серьезное влияние на здоровье и абсолютно все сферы жизни человека. Переживание боли может занять длительное время. Именно оно позволяет справиться с новой шокирующей реальностью.

Но однажды все равно придется найти в себе силы, чтобы смириться и идти по жизни дальше. Если этого не сделать, то горе станет хроническим состоянием, которое, как правило, перерастает в психические расстройства и различного рода пагубные зависимости.

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Как пережить потерю близкого человека? Как правильно поддержать горюющего и что такое пять стадий принятия — на этот и другие вопросы в эфире радио «Петербург» эксклюзивно ответила семейный психолог Наталья Харина.

Пять стадий принятия потери

Когда произошло горе, переживает острые, тяжелые эмоции. С течением времени они сменяют друг друга. Психологи называют это фазами проживания утраты. Они являются составляющей частью «пути», который ведет горюющего к принятию.

Однако это не означает, что человек должен оставаться наедине с бедой, полагаясь только на собственные силы. Присутствие людей, готовых поддержать, значительно смягчает непростое время. Причем это должна быть не абстрактная помощь, а эффективная на каждом этапе.

Автором стадий горевания стала американский психиатр Элизабет Кюблер-Росс. В 1969 году она представила миру свой многолетний труд — книгу «О смерти и умирании». В ней доктор создала описательную модель этапов переживания горя на основе опыта работы со смертельно больными пациентами и их близкими.

«Теория дает возможность обрести хоть какую-то устойчивость в такой неустойчивой теме, когда мы, действительно, теряем связь с реальностью. Она помогает опереться и понять, что так нормально реагировать на утрату», — пояснила семейный психолог Харина.

В модели Кюблер-Росс выделяют пять стадий: отрицание, гнев, торг, депрессия, принятие.

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Отрицание

Столкнувшись с ужасной реальностью, человек переживает шок. Он выражается в навязчивой мысли, что произошла ошибка, это просто сон и нужно скорее проснуться.

«Первая стадия, которую проживает человек, встретившись с горем, — это неверие. Когда что-то кардинально изменилось, психика защищает состоянием неприятия», — пояснила психолог.

Горюющий пытается отрицать очевидные факты в отчаянном стремлении сохранить свой мир и привычную жизнь.

Гнев

На смену отрицанию быстро приходит другое сильное чувство. Гнев действует как защитная реакция: привычный мир разрушен, нужно найти виновных, чтобы они ответили за «содеянное». Горюющий сердится на врачей, сообщивших плохие новости, на несправедливый мир, в котором происходят такие ужасные вещи.

Торг

На этой стадии начинаются попытки исправить непоправимое. «Если бы» или «если только» — характерные выражения, которые связаны с желанием «переписать» происшедшее.

«Она короткая, как и шок, когда человеку кажется, что все еще можно изменить. Даже если мы встречаемся со смертью. Люди начинают думать, что это ошибка», — рассказала эксперт.

Иногда условный торг может «перейти» в прошлое. Человек в мыслях ищет причину, вызвавшую страшные перемены в жизни.

Депрессия

Глубокая печаль и уныние — основное состояние горюющего. Ему ничего не хочется делать, общаться с окружающими. Остро ощущается безнадежность. Вывести из депрессии может утешение, которое потребует достаточно сил и времени.

«Депрессия может перейти в меланхолию — грустно-апатичное отношение к происходящему. Это не хорошо. В норме человек способен найти новые смыслы и к ним двигаться. Безусловно, с возрастом все сложнее. Но близкие, друзья или просто чужие люди, которым нужна ваша помощь, будут поддерживать и давать ресурсы жить дальше», — подчеркнула врач.

Принятие

Спустя определенное время человек принимает новую данность в судьбе. Стадия принятия не является синонимом того, что человек перестает думать о случившемся и забывает о потере. Это знак того, что в жизни появляются планы с учетом нового неизбежного.

На данном этапе главное не торопиться и не взваливать на себя много дел.

«Организм после горевания ослаблен. Чтобы быстро не „уработаться“, важно замечать моменты: когда я отдохнул, когда поел. Жизнь продолжается, но ее темп должен быть спокойным и размеренным», — считает доктор Харина.

На какой стадии принятия горя чаще всего «застревают»

Погружение в один из этапов проживания горя — частое явление, характерное не только для взрослых.

«Часто бывает на начальном этапе неверия. Особенно с детьми. Распространенная ошибка взрослых, которые думают, что психика ребенка не справится с утратой, когда они не говорят о том, что на самом деле случилось с домашним питомцем или родным человеком», — отметила психолог.

По словам эксперта, иногда застревают в злости. В этом состоянии стремятся найти виноватого. Дальше может произойти фиксация на теме мести. Самое распространенное — застревание на четвертой стадии.

«Люди переживают депрессию не просто как некий этап, а глубоко погружаются в нее, отстраняясь от мира так, что без помощи психотерапевта, специальных лекарств уже не выбраться. Это может затянуться на годы. Хотя в норме горевание длится от шести до 12 месяцев. За это время человеческая психика способна справиться с проживанием утраты», — считает Наталья Харина.

Глубокое погружение в это состояние приводит к тому, что теряется способность выполнять повседневные дела: горюющий перестает ухаживать за собой, пропускает прием пищи, подолгу не выходит из дома и ни с кем не общается.

«Человек может на какой-то период захотеть побыть один, но все-таки здоровая часть психики будет тянуться к обществу. В норме горевание выражается проявлением эмоций. Если их нет, то происходит блок. Говорят, что человек „заморозился“. Он закрывает все эмоции и перестает жить в каком-то смысле, а иногда и в самом прямом», — прокомментировала эксперт.

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Как помочь горюющему вернуться в реальность

Самый простой способ «разделить горе» — это соблюдать связанные с ним ритуалы.

«Поверить, что это случилось, помогает встреча с умершим. Увидеть близкого мертвым — такая встреча с реальностью, от которой невозможно отмахнуться для здоровой психики. Конечно, бывают критические ситуации, но это единичные случаи. Выйти из шока помогают традиции: похороны примерно на третий день, поминки — на девятый. Это все помогает проживать горе и переходить из стадии в стадию», — подчеркнула семейный психолог.

По словам эксперта, необходимость что-то делать (заказывать поминальную службу, обзванивать друзей, знакомых) преподносится как некое долженствование. Этот долг заставляет найти силы и собраться с духом.

Как правильно утешить горюющего

На любом этапе проживания горя важно говорить человеку, даже если он негодует: «Я слышу, что ты злишься, ты имеешь право на это».

«Если вы тоже это чувствуете, то можно поделиться и сказать: „Я тоже злюсь на то, что мир несправедлив“. Это действительно так. Баланс разрешать злиться и одновременно с этим говорить о том, что мне достаточно, я больше не могу. Хуже всего запрещать ему переживать то, что он чувствует», — уверена семейный психолог.

Задача близких — помогать находить «экологичный» способ выражать гнев, отметила Харина.

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«Проще говоря, безопасно для окружающих выражать негативные эмоции. Можно злиться, нецензурно выражаться, если хочется. Если это происходит в квартире, можно включить в ванной воду, чтобы заглушить для остальных членов семьи проживание негатива», — посоветовала врач.

Что горюющему делать с вещами умершего

Ключом к пониманию горя считается осознание того, что никто не скорбит одинаково.

«Бывает, что человек, переживший утрату, хочет поменять место жительства. Это символизирует готовность двигаться дальше, но тут важно распознать этап проживания. Это может быть злость и гнев. Мы можем злиться на того, кто умер. Это естественная реакция. Важно понимать, что умерший не выбирал это. Но каждый человек вправе распоряжаться своей жизнью. Мы тоже имеем право на него злиться, что он о нас не подумал», — считает эксперт.

На этапе злости можно порвать и выкинуть все вещи, а при горевании может стать горько, что не осталось светлых воспоминаний. Поэтому стоит удерживаться от принятия кардинальных решений, чтобы не сожалеть о них в дальнейшем.