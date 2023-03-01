«Функции Бога»: психолог оценила идею легализации детской эвтаназии

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Дети склонным все воспринимать как игру. Некоторые из них могут реально довести до смерти.

На Западе активно обсуждают разрешение эвтаназии для детей. Предположительно, добровольное умертвление несовершеннолетних можно будет проводить даже без согласия родителей. Психолог Ирена Сирма в беседе с 5-tv.ru объяснила, могут ли дети быть полностью ответственными за свою жизнь, и как неокрепшая психика может отреагировать на открытый доступ к смерти.

Эксперт поделилась мнением, что в современном западном мире представления о милосердии и справедливости изжили себя. По словам Сирмы, легализация детской эвтаназии буквально возвращает общество в доязыческие времена.

«Клятва Гиппократа гласит: „Я не дам никому просимому у меня смертельного средства и не покажу пути для подобного замысла“. Клятва Гиппократа была еще до христианства, и даже древние греки понимали, что целитель и врач не может быть одновременно убийцей и палачом, а тем более дело касается детей», — прокомментировала специалист.

В Бельгии и Канаде уже рассматривают законы, по которым можно будет совершать эвтаназию даже без согласия родителей, отметила психолог. Однако эксперт считает, что на ребенка ни в коем случае нельзя взваливать полную ответственность за свою жизнь.

«У ребенка представление о мире совершенно другое, чем у взрослого человека. Еще отсутствует такая логика и критичность. Ребенок более эмоционален, и для этого есть мы — родители. Наша первая задача — это, конечно, сохранение жизни и здоровья детей», — объяснила собеседница.

Она добавила, что в детском сознании нет четкого понимая, что такое смерть, а также отсутствует страх перед гибелью. Вседозволенность среди молодого поколения и открытый доступ к законному умертвлению может стать фатальным для современного общества.

«Поэтому из детей получились бы прекрасные солдаты, которые войну воспринимают как некую игру в своем сознании. Поскольку нет такого страха, то нет и ценности как собственной жизни, так и жизни других людей», — поделилась мнением Сирма.

Эксперт сравнила разрешение детской эвтаназии с обстоятельствами, при которых наркоману во время тяжелой ломки предлагают дозу. По ее мнению, это очевидно — зависимый не откажется.

«Такой же выбор может сделать ребенок, который может быть в депрессии в это время. Если это более уже взрослый подросток, может быть плохо, депрессивное состояние, гормональные изменения. Как в таком случае быть и что делать?» — задалась она вопросом.

Психолог считает, что врачам непозволительно брать на себя «функции Бога» и решать, кому продолжать жить, а кому умереть. Кроме того, подчеркнула она, ошибочно полагать, что ребенок может осознанно нести ответственность за свою жизнь.

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