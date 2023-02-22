Выгорание или депрессия: о чем говорит отсутствие снов

Психолог Мелехин: людям могут не сниться сны, если они прорабатывают свои проблемы

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Некоторые люди могут жить совершенно без снов, потому что они ментально здоровы. Но что с другими?

Самый первый вопрос психотерапевта своему клиенту всегда связан со снами, ведь именно в них кроется главная загадка личностных проблем человека. А что делать тем людям, которые снов не видят? Об этом aif.ru рассказал кандидат психологических наук, доцент, психоаналитик, клинический психолог высшей квалификационной категории, когнитивно-поведенческий терапевт, сомнолог Алексей Мелехин.

По его словам, ставить вопрос о том, нормально это, или нет, лучше не стоит. Каждый человек индивидуален.

«Основная задача сновидений — эвакуация каких-то переживаний, прожитых в течение дня, накопленного тревожного опыта, беспокойства, непроработанных и незавершенных действий», — рассказывает эксперт.

Мелехин также добавил, что в культуре России привыкли очень обывательски относится к теме снов, однако многим стоит задуматься над этим и изучить себя получше. Если вдруг человек думает, что совсем не видит снов, то вполне возможно, что он просто этого не помнит.

Однако есть и другие случаи. Например, человек может не видеть сны, так как эмоционально прорабатывает то, что с ним происходит за день. То есть, ментально здоровый, без каких-либо тревог, расстройств и депрессий.

И, наконец, отсутствие снов может быть диагностическим проявлением именно эмоционального выгорания.

«Часто отсутствие снов бывает проявлением астенических состояний. Отсутствие сновидений может быть очень вариабельной величиной», — добавил психолог.

Сновидения — продукция нашей психики и психической организации, играющая важную роль для ее экономики и структуры, ведь они исполняют разгружающую функцию.

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