Современных и советских детей отличает пропасть в мышлении и разная коммуникация с миром

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Какое важное качество есть в подростках, которого не хватало предыдущим поколениям?

В чем главные отличия советских детей от детей современного поколения и какие трудности могут ждать последних? На эти вопросы в эксклюзивном интервью 5-tv.ru ответила психолог Анастасия Федорова.

Ключевым отличием советского и современного поколения она назвала разницу в мышлении и в коммуникации с миром. Связано это с тем, что советские и современные дети воспитывались практически в разных странах.

«Советский Союз — это система очень стабильная и структурная, достаточно прагматичная, но она дает стабильность, и если ты следуешь правилам системы, то она гарантирует тебе безопасность, а это одна из ключевых потребностей любого человека. Современные же дети растут в условиях неопределенности, быстро меняющегося мира. Это повышает уровень тревожности», — объяснила Анастасия Федорова.

Однако, отметила психолог, современные дети в таких условиях учатся быстро адаптироваться и перерабатывать информацию. Кроме того, такие дети более свободны в мышлении и готовы идти на риски.

«Поэтому столько молодых успешных людей, которые выходят на высокий уровень дохода, проявляются достаточно ярко. У них нет рамок и ограничений в голове, которые были у нашего поколения, поэтому они могут двигаться и развиваться очень быстро. Самая главная их проблема — это советские и постсоветские родители», — сказала Федорова.

Пропасть в мышлении современных детей и советских родителей создает проблемы: родители пытаются воспитывать детей так, как воспитывали их — через давление, манипуляции и чувство вины. А с современными детьми это не работает, подчеркнула психолог.

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