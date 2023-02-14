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Каждый день масленичной недели имеет не только свое название, но и ритуалы с блинами.

Масленица и блины — главные атрибуты уходящей зимы и подготовки к долгожданной весне в России.

Хотя празник имеет языческие корни, он прочно вошел в историю славянского народа и отмечается в современном мире накануне Великого поста.

Какого числа наступит Масленица — 2023

Официальный сайт мэра Москвы; 5-tv.ru

Масленица не имеет определенной даты. Каждый год она приходится на разные числа. «Перемещение» масленичной недели связано с тем, что Великий пост также «меняет» свои даты.

В 2023-м Масленица наступит в понедельник 20 февраля и продлится до воскресенья 26 февраля. С понедельника 27 февраля начнется Великий пост, который продлится 48 дней и завершится праздником Светлой Пасхи 16 апреля.

Масленица — 2023: традиции по дням недели, гадания и заговоры на блины

Масленичная неделя — 2023 по дням и заговоры на блины

Каждый день масленичной недели имеет название и предназначение. То, что дозволено делать во вторник, не принято проводить в пятницу. По поверьям, строгое следование традициям оберегало человека весь год.

В масленичной неделе принято выделять две части: с понедельника по среду — это Узкая Масленица, а с четверга по воскресенье — Широкая Масленица. В первую допускалось заниматься домашним хозяйством и подготовкой к праздничным посиделкам, а всю вторую нужно было полностью посвятить гуляниям, забавам, отложив дела на потом.

Понедельник — Встреча

© РИА Новости / Сергей Аверин

В первый день из соломы и старых вещей мастерили чучело, сооружали горки и снежные городки, вешали качели. Так отмечали начало Узкой Масленицы.

Хозяюшки принимались печь блины. Тесто замешивали с самого утра, добавляя в него пару капель воды из родника или ключа.

«Первым блином предков угощаю, заветы и традиции их соблюдаю. Блином угощайтесь, за нас заступайтесь. Угощение примите, благополучие нам пошлите», — говорила хозяйка дома, затевая блины на Встречу.

Самый первый блин на Масленицу отдавали нищим или малоимущим на помин усопших родственников. Остальные подавали к столу, чтобы угостить пришедшую в гости родню. За едой обсуждали готовящееся празднование Масленицы и возможное предстоящее сватовство.

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Вторник — Заигрыши

ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков

Второй день отводился смотринам невест. Отсюда и пошло название — девушки заигрывали с парнями. Поэтому блины готовили в первую очередь для суженого. При замешивании теста и выпекании наговаривали различные слова любви.

«Блинками парней угощаю, суженого своего разыскиваю. Как угощение кончится, так любовь в мои двери постучится, меня в одиночестве не оставит. Будет наша семья богата да сыта, ни в чем нужды не узнает», — шептали девушки.

В этот день молодые люди на Руси ходили по домам и выбирали себе половинку. Если все складывалось удачно, свадьбу назначали на Красную горку, сразу после Пасхи.

На Заигрыши начинали зазывать Масленицу: «У нас горы снежные готовы и блины испечены — просим жаловать!».

Среда — Лакомка

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Третий день масленичной недели — самый разгар праздника. Хозяйки пекли блины с разнообразными начинками. Заворачивая вкусную добавку, женщины обязательно делали заговор.

«Блинок к блинку испекла, каждый румяный, словно солнышко, плоский как монета. Лакомство в них заверну, достаток в дом привлеку», — говорила прозорливая хозяюшка.

Считалось важным, чтобы лакомство попробовали как можно больше гостей, давая взамен мелкую монетку. Полученные деньги собирали в мешочек и прятали в укромном месте. По поверью, после этого в доме будет достаток.

По традиции на Лакомку зять приходил в гости к теще. Она встречала мужа дочери со стопкой блинчиков с пылу с жару. По количеству блюд на столе судили о том, какое отношение к себе заслужил зять за прошлый год. Чем добрее теща на Масленицу, тем лучше будут отношения у ее дочери с новой семьей.

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Четверг — Разгуляй

Виктор Садчиков / ТАСС

Четвертый день является началом Широкой Масленицы. Хозяюшки пекли дрожжевые блины, предварительно заговаривая опару. Они ставили миску на пять монет и замешивали тесто.

«Блины для угощения готовлю, на монетах звонких настаиваю. Кто моим блинком угостится, тот и обогатится. Деньги раздам нуждающимся, чтобы в моей жизни беды не было, бедности ничто не привлекало», — гласил заговор на прибыль.

Румяные блины «текли» рекой. Отовсюду слышались музыка и смех: народ выходил участвовать в потехах и гуляньях. В центре поселения устанавливали чучело Масленицы на шесте. Девушки водили хороводы и качались на качелях, а юноши состязались в силе и ловкости — перетягивании каната, кулачных боях, залезании на ледяной столб и, конечно же, в захвате снежной крепости. На улицах пели скоморохи, веселились ряженые.

Отсиживаться дома в этот день было нельзя. Бытовало мнение, что тех, кто не выйдет на Разгуляй, настигнут горести и неудачи. Празднование продолжалось до вечера и завершалось прыжками через масленичный костер.

Пятница — Тещины вечерки

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев

В отличие от среды, когда тещи ждали зятьев, в пятницу с ответным визитом к молодым приходили родители.

Традиционное угощение пекла дочь по рецепту, который ей достался от старшего поколения (бабушки или прабабушки). Молодые хозяйки верили, что это привлечет в дом благополучие и хорошие деньги.

«Блины из старины пришли, румяные запеклись, золотом налились. На сковороде шипели, деньги приманивали. Блинками угощусь, деньги привлеку, в кошель спрячу, никому не покажу», — приговаривала женщина во время готовки.

Теща также приводила с собой подруг, чтобы похвастаться зятем. А он всячески выказывал гостям уважение.

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Суббота — Золовкины посиделки

Смирнов Владимир / ТАСС

Молодые невестки приглашали в дом сестер мужа и незамужних подруг. Хозяйка дарила подарки и угощала блинами на кефире. Считалось, что чем пористей блинок, чем больше в нем дырочек, тем больше денег появится в ближайшем будущем в доме. Угощая, брали символическую монетку и клали в карман со определенными словами.

«Копейка мала соринка, да рубль бережет», — гласил заговор.

Также в субботу собравшиеся девушки и женщины гадали на будущее.

Воскресенье — Прощеное воскресенье

Рюмин Александр / ТАСС

Самый важный день Сырной седмицы. В воскресенье совершалось заговенье перед Великим постом. На самом высоком холме сжигали чучело Масленицы и ходили на кладбище, чтобы помянуть умерших родных.

Люди обязательно просили друг у друга прощения и сами старались забыть прошлые обиды. При встрече говорили: «Прости меня», а в ответ слышали: «Бог тебя простит», чтобы начать Великий пост без отягчающих душу мыслей.