Лучший завтрак! Рецепт блинных конвертиков с двумя видами начинки

Мадлена Гришина 43

Фото, видео: YouTube / Gadget Chef; ИЗВЕСТИЯ / Александр Полегенько

Простые блины могут стать по-настоящему изысканным блюдом, если добавить в них правильные начинки.

Блины — исконно русское блюдо. Большинство россиян готовят их не только на Масленицу. Конечно, блины очень вкусные сами по себе, но к ним еще можно придумать бесконечное количество начинок. Кулинарный блогер и шеф-повар Василий Емельяненко поделился рецептом блинных конвертиков с двумя видами начинок: творожно-ягодной и сырно-оливковой.

Ингредиенты для теста

  • Мука — 150 граммов;
  • Молоко — 470 миллилитров;
  • Масло растительное — 80 миллилитров;
  • Яйца — 3 штуки;
  • Соль — 5 граммом;
  • Сахар — 40 граммов.

Ингредиенты для начинок

  • Сыр «Моцарелла»;
  • Оливки;
  • Перец;
  • Творог 9%;
  • Клубника;
  • Сахар;
  • Листочки мяты.

Способ приготовления

В чащу с молоком добавляем муку, сахар, соль, растительное масло и яйца. Перемешиваем все до однородной консистенции с помощью погружного блендера или миксера. В отдельной емкости смешиваем тертый сыр с оливками и черном перцем.

На разогретой сковородке, смазанной маслом, жарим блины. Но только с одной стороны. Далее на остывший блин нужно выложить сырную начинку и завернуть в конвертик. Для сладких треугольников в середину блина потребуется выложить творог, целую клубнику и посыпать сахаром. Также завернуть.

Конвертики отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на восемь минут. Сырные треугольники перед подачей Емельяненко рекомендует украсить зеленым луком, сладкие конверты — листьями ароматной и свежей мяты. Приятного аппетита!

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