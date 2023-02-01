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Масленичная неделя отмечается в канун Великого поста — перед началом календарной весны.

Масленица в России является всенародно любимым и веселым праздником-обрядом с хороводами, песнями, играми в конце зимы. И хотя торжество имеет языческие корни, оно прочно вошло в историю славянского народа и отмечается в современном мире.

Кроме того, Масленица стала частью подготовки православных к Великому посту. Масленичная неделя еще называется Сырной или мясопустной седмицей. В эти дни нельзя есть мясо, можно — сыр и другие молочные продукты.

Какого числа наступит Масленица в 2023

Масленица не имеет определенной даты. Каждую весну она приходится на разные числа. «Перемещение» масленичной недели связано с тем, что Великий пост также ежегодно «меняет» даты.

В 2023-м Масленица наступит в понедельник 20 февраля и продлится до воскресенья 26 февраля. С понедельника 27 февраля начнется Великий пост, который продлится 48 дней и завершится праздником Светлой Пасхи 16 апреля.

Масленичная неделя — 2023 по дням и заговоры на блины

Официальный сайт мэра Москвы

Каждый день масленичной недели имеет название и предназначение. То, что дозволено делать во вторник, не принято проводить в пятницу. По поверьям, строгое следование традициям оберегало человека весь год.

В Масленичной неделе выделяются две части: с понедельника по среду — это узкая Масленица, а с четверга по воскресенье — широкая Масленица. В первую допускалось заниматься домашним хозяйством и подготовкой к праздничным посиделкам, а всю вторую нужно было полностью посвятить гуляниям, забавам, отложив дела на потом.

Понедельник — Встреча

В первый день из соломы и старых вещей мастерили чучело, сооружали горки и снежные городки, вешали качели.

Хозяюшки принимались печь блины. Тесто замешивали с самого утра, добавляя в него пару капель воды из родника или ключа.

«Первым блином предков угощаю, заветы и традиции их соблюдаю. Блином угощайтесь, за нас заступайтесь. Угощение примите, благополучие нам пошлите», — говорила хозяйка дома, замешивая тесто на Встречу.

Самый первый блин отдавали нищим или малоимущим на помин усопших родственников. Остальные подавали к столу, чтобы угостить пришедшую в гости родню. За едой обсуждали готовящееся празднование Масленицы и возможное предстоящее сватовство.

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Вторник — Заигрыши

Второй день отводился смотринам невест. Отсюда и пошло название — девушки заигрывали с парнями. Поэтому блины готовили, в первую очередь, для суженого. При замешивании теста и выпекании наговаривали различные слова любви.

«Блинками парней угощаю, суженого своего разыскиваю. Как угощение кончится, так любовь в мои двери постучится, меня в одиночестве не оставит. Будет наша семья богата да сыта, ни в чем нужды не узнает», — шептали девушки.

В этот день молодые люди на Руси ходили по домам и выбирали себе половинку. Если все складывалось удачно, свадьбу назначали на Красную горку, сразу после Пасхи.

На Заигрыши начинали зазывать Масленицу: «У нас горы снежные готовы и блины испечены — просим жаловать!»

Среда — Лакомка

Третий день масленичной недели — самый разгар праздника. Хозяйки пекли блины с разнообразными начинками. Заворачивая вкусную добавку, женщины обязательно делали заговор.

«Блинок к блинку испекла, каждый румяный, словно солнышко, плоский как монета. Лакомство в них заверну, достаток в дом привлеку», — говорила прозорливая хозяюшка.

Важно, чтобы лакомство попробовали как можно больше гостей, давая взамен мелкую монетку.

Полученные деньги собирали в мешочек и прятали в укромном месте. По поверью, после этого в дом должен прийти достаток.

На Лакомку зять приходил в гости к теще. Она встречала мужа дочери стопкой блинчиков с пылу с жару.

По количеству блюд на столе судили о том, какое отношение к себе заслужил зять за прошлый год.

Чем добрее теща в этот день, тем лучше сложатся отношения у ее дочери с новой семьей.

Четверг — Разгуляй

Четвертый день является началом Широкой Масленицы. Хозяюшки пекли дрожжевые блины, предварительно заговаривая опару. Они ставили миску на пять монет и замешивали тесто.

«Блины для угощения готовлю, на монетах звонких настаиваю. Кто моим блинком угостится, тот и обогатится. Деньги раздам нуждающимся, чтобы в моей жизни беды не было, бедности ничто не привлекало», — гласил заговор на прибыль.

Румяные блины «текли» рекой. Отовсюду слышались музыка и смех: народ выходил участвовать в потехах и гуляньях. В центре поселения устанавливали чучело Масленицы на шесте. Девушки водили хороводы и качались на качелях, а юноши состязались в силе и ловкости — перетягивании каната, кулачных боях, залезании на ледяной столб и, конечно же, в захвате снежной крепости. На улицах пели скоморохи, веселились ряженые.

Отсиживаться дома в этот день нельзя. Бытовало мнение, что тех, кто не выйдет на Разгуляй, настигнут горести и неудачи. Празднование продолжалось до вечера и завершалось прыжками через масленичный костер.

Тест: Какой вы блинчик?

Пятница — Тещины вечерки

В отличие от среды, когда тещи ждали зятьев, в пятницу с ответным визитом к молодым приходили родители.

Традиционное угощение пекла дочь по рецепту, который ей достался от старшего поколения (бабушки или прабабушки). Молодые хозяйки верили, что это привлечет в дом благополучие и хорошие деньги.

«Блины из старины пришли, румяные запеклись, золотом налились. На сковороде шипели, деньги приманивали. Блинками угощусь, деньги привлеку, в кошель спрячу, никому не покажу», — приговаривала женщина во время готовки.

Теща также приводила с собой подруг, чтобы похвастаться зятем. А он всячески выказывал гостям уважение.

Суббота — Золовкины посиделки

Молодые невестки приглашали в дом сестер мужа и незамужних подруг. Хозяйка дарила подарки и угощала блинами на кефире.

Считалось, что чем пористей блинок, чем больше в нем дырочек, тем больше денег появится в ближайшем будущем в доме. Угощая, брали символическую монетку и клали в карман со определенными словами.

«Копейка мала соринка, да рубль бережет», — гласил заговор.

Также в субботу собравшиеся девушки и женщины гадали на будущее.

Воскресенье — Прощеное воскресенье

Совершалось заговенье перед Великим постом. На самом высоком холме сжигали чучело Масленицы и ходили на кладбище, чтобы помянуть умерших родных.

Люди обязательно просили друг у друга прощения и сами старались забыть прошлые обиды. При встрече говорили: «Прости меня», а в ответ слышали: «Бог тебя простит», чтобы начать Великий пост без отягчающих душу мыслей.

История и традиции Масленицы

История Масленицы уходит в глубину веков. Яркая, шумная, веселая и сытная Масленица объединяет в себе народные традиции русской культуры и глубокий смысл христианской веры.

Появился праздник еще на языческой Руси. Изначально это были проводы зимы и приветствие скорого прихода весны. Жизнь и достаток человека в то время зависели от сезона и погоды за окном. После тяжелой, холодной и нередко голодной зимы люди искренне радовались потеплению. Они ждали, когда скотина сможет насытиться зеленой травой, а на столе в достатке появится еда.

Фото: © РИА Новости

Проводы зимы назывались Комоедицей. Имя праздника произошло от слова «кома» — медведь. Животное считалось одной из ипостасей языческого бога Велеса. Кстати, присказка «Первый блин комом» относится к тем же медведям. По тогдашней традиции часть первых блинов отдавали медведям. Люди верили, что так можно задобрить Велеса и ускорить приход цветущего сезона.

Изначально на Масленицу пекли не блины, а пряники, которые подавали с киселем. Ученые высказали предположение, что самый первый масленичный блин получился именно из киселя в IX веке. Но популярность он обрел не сразу.

Главным кушаньем долгое время считался «сладкий хворост». Блины перешли в разряд символа Масленицы лишь спустя семь веков. Бытует мнение, что народ подметил сходство румяного угощения с солнцем и сделал его ключевым блюдом праздничного стола.

Кроме Велеса, древние славяне почитали Ярило — бога весеннего Солнца. В его честь пекли похожие на солнечный диск лепешки и поджигали чучело — Мару. Она означала смерть и рождение природы. Последний приготовленный на масленичной неделе блин выбрасывался в огонь, дабы задобрить богов.

Традиция есть молочную пищу связана с тем, что в конце марта (именно тогда раньше праздновали Масленицу), в деревнях телились коровы, на столах появлялось молоко, а вместе с ним сметана и творог. Резать скот было крайне неразумно, а осенние запасы мяса уже были давно съедены, так что молочная пища и мучные изделия были основными блюдами.

Фото: © РИА Новости

Дошедшая до современности Масленица была адаптирована Русской православной церковью во второй половине XVIII века. Она стала своеобразным компромиссом между язычниками и церковниками. Праздник поставили в определенные рамки — его разрешалось проводить строго до начала весеннего поста. Количество дней тоже сократили — с 14 до семи. Нетронутыми остались лишь забавы, так как церковь согласилась, что после тяжелой зимы и перед строгим религиозным постом стоит сытно поесть, вдоволь повеселиться.

В настоящее время Масленица утратила языческую подоплеку. Праздник сводится к поеданию сытных и сладких блинов, гуляниям и ожиданию скорого прихода тепла. А выражение «Первый блин комом» трактуется как неудачная попытка сделать или предпринять что-то.

Как правильно есть блины на Масленицу

Фото: © РИА Новости / Валерий Титиевский

По древним поверьям, есть масленичные блины нужно руками. Никаких вилок и ножей на столе быть не должно, чтобы не навлечь беду.

Масленица обязательно отмечается в кругу семьи и друзей, которые встречаются за щедрым праздничным столом.

Рецепт блинов для ленивых — быстро и просто

Ингредиенты:

Мука — 250 граммов;

Вода — один стакан;

Растительное масло — 40 граммов;

Соль и сахар — по вкусу.

Способ приготовления блинов

Чтобы тесто получилось без комочков, ингредиенты смешивать в определенном порядке. Сначала — все сыпучие продукты, а потом жидкие.

Воду вливать маленькими порциями и тщательно перемешивать. Иначе образуются комки, которые потом сложно размешать.

Перед выпечкой предварительно разогреть сковороду. Лайфхак — чем больше сахара в блинах, тем быстрее они жарятся.

Блины подавать к столу с вареньем, медом, маслом или сметаной. Можно заворачивать в них начинку.

Чтобы добавка не вытекла из блина, его нужно правильно завернуть. Желательно положить наполнитель не в середину, а ближе к краю. Затем, сворачивая блинчик, подвернуть его бока.

Угощение будет лучше держать форму и не развалится в тарелке, если перед подачей на стол его еще раз немного обжарить.

Можно ли православному праздновать Масленицу — 2023

Официальный сайт мэра Москвы

По мнению духовенства, нет ничего дурного в том, чтобы поучаствовать в масленичных гуляниях или поесть блинов. Важно лишь то, как торжество воспринимает сам человек.

Сегодня Масленица — это добрая традиция, главная цель которой заключается в радости, веселье, отказе от ссор и раздоров.

Что нельзя делать на Масленицу — 2023

Празднуя сытную и радостную масленичную неделю, важно соблюдать некоторые ограничения:

нельзя есть мясо. Семь дней до Великого поста в древности называли мясопустной неделей. В этот период запрещено есть мясные продукты.

нельзя грустить и унывать. По поверьям, тот, кто не хочет участвовать в масленичной кутерьме, навлечет на себя неприятности и трудности.

нельзя жадничать и отказывать в помощи родственникам. Масленица — время проявления щедрости.

нельзя резать блины ножом. Считается плохой приметой. Нужно аккуратно разделить блин руками.

нельзя ругаться и сквернословить. Ничто не должно нарушить всеобщее веселье.

В последний день Масленицы надо простить всех и попросить прощения самому, чтобы начать Великий пост с чистой совестью.

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Что можно есть на Масленицу — 2023

Кроме блинов, молока и молочных продуктов, разрешается есть рыбу и морепродукты. По мнению некоторых теологов, это дозволение связано с тем, что апостолы были рыбаками.

Гадания на Масленицу — 2023

Официальный сайт мэра Москвы

В народе полагали, что с помощью блинов можно снять порчу, очистить дом, разбогатеть и, конечно, незамужним девушкам обрести суженого. Чтобы это осуществилось, проводили масленичные гадания.

Гадание по первому блину на замужество

Если первый испеченный блинчик с легкостью перевернулся, то в этом году девушка выйдет замуж.

Если прилип к сковороде, то ближайшие три года — быть ей одной.

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Если края ровные, то брак будет счастливым. Угощение получилось с рваными краями — стоит присмотреться к избраннику. Скорее всего, он вовсе не подходит девушке.

Количество крупных дырочек в блине «расскажет» про количество детей в будущем.

Если тесто на сковороде запеклось посередине, то суженый будет верным, а если сбоку, то нет.

Гадание по последнему блину на замужество

Если на столе были блинчики с разными начинками, то девушкам стоит обратить внимание, какой последний символ Масленицы им достался. Именно по начинке гадают на мужа:

с маслом — ласковый и обходительный супруг;

с творогом — хозяйственный, домовитый, прекрасный отец;

с вареньем — весельчак, душа компании;

со сметаной — нерешительный и мягкий;

с икрой — богатый, работящий;

без начинки — занудный и спокойный.

Гадание по блинам на благополучие

Испеченные блины помогут приоткрыть завесу тайны не только личной жизни, но и благополучия.

Если угощение получилось красивым и румяным, то год будет успешным.

Тонкий и бледный блинчик — к бедам и неприятностям.

Какие есть масленичные приметы в 2023

Официальный сайт мэра Москвы

Пасмурное воскресенье перед масленичной неделей — к урожаю.

Если в канун Масленицы трещат морозы, лето будет теплым, без изнуряющей жары.

Плохая погода на Прощеное воскресенье — к ясной и теплой весне.

Если на Масленицу на крышах много сосулек, то год будет успешным для любых начинаний.