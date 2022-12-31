Российские знаменитости рассказали о планах на Новый год

Фото, видео: Дмитрий Серебряков / ТАСС; 5-tv.ru

Звезды активно готовятся к Новому году. Какие блюда популярные артисты поставят на стол и как проведут праздник, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Звезды шоу-бизнеса вовсю готовятся к Новому году. В звездных семьях давно сложились собственные традиции. Однако некоторые знаменитости отметят этот праздник по-новому. Почему сын Сергея Лазарева потерял веру в Деда Мороза, какие перемены ожидают в 2023-м певицу Славу и что приготовят для застолья именитые артисты, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

«Еще с детства помню этот запах ели и запах мандарин, и это вот ощущение Нового года, некоего таинства», — поделилась воспоминаниями певица Диана Гурцкая.

Звезды шоу-бизнеса, как и их поклонники, вовсю заняты приготовлениями к главному празднику страны. Они украшают дома, покупают подарки и ждут чудес.

Актеры приключенческой комедии «Быть» и приглашенные звезды в канун праздника решили создать себе новогоднее настроение и смастерить скульптуры изо льда. В мероприятии приняли участие Владимир Сычев, Андрей Мерзликин и другие знаменитости.

«Старый год провожаем и внутренне пытаемся <…> оставить (все плохое — Прим. ред.) в уходящем году и <…> взять с собой то, что тебя будет вдохновлять», — поделился мыслями по поводу значения праздника Мерзликин.

Любовь Успенская призналась, что всегда загадывает желание под бой курантов. И все ее мечты обязательно сбываются.

«В прошлом году я загадала желание, чтоб моя дочь вышла на сцену, чтобы она состоялась. Желание сбылось», — открыла личную тайну певица.

Примеру коллеги в эту праздничную ночь решила последовать и певица Анита Цой. Она надеется, что в наступающем году осуществится ее заветная мечта.

«Почему только детям подарки приходят? А мне? Может, мне сразу внуки прилетят», — шутит певица.

Неизвестно, загадывала ли что-то подобное певица Слава. Но, кажется, в новом году она приобретет новый статус. Женщина по секрету сообщила коллегам, что скоро станет бабушкой. Ее старшая дочь Александра недавно вышла замуж, и теперь семью Славы ожидает очередное пополнение.

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Многие артисты в праздничную ночь собираются работать. Не секрет, что стоимость выступления под бой курантов вырастет в несколько раз.

«А зачем понижать, когда люди и так согласны? <…> Мы очень скромно повысили, чтоб не было больно заказчикам и нам было приятно выступать», — рассказала Успенская.

Но для кого-то Новый год — это чуть ли не единственная возможность провести время с близкими. Они не собираются в праздничный вечер выступать на концертах или лететь на гастроли.

«У меня Первое сентября и Новый год — святые дни для моей семьи, я умею расставлять приоритеты», — призналась певица Анжелика Агурбаш.

Наступления 2023-го многие знаменитости ждут с особым волнением и планируют провести это время за обычными зимними занятиями.

«Мы украсили дом, обвесили фонарями, на улице наряжать будем елку, будем смотреть советские фильмы, играть в настольные игры, лепить снежную бабу», — поделилась планами Анастасия Макеева.

Остаться дома планирует и король поп-музыки Филипп Киркоров. В семье знаменитости давно сложилась традиция. Звезда вместе с наследниками каждый год 31 декабря играет в лото, а потом веселится с малышами до упаду.

«У меня самая крутая вечеринка в Москве, это уже признано за последние пять лет», — шутит поп-король.

Знаменитости, как и их поклонники, заранее продумывают меню новогоднего стола. Практически все отдают предпочтение традиционным блюдам.

«У нас все очень банально — корыто целое оливье, бабуля у нас делает утку с яблоками», — поделился традициями семейного празднования певец Олег Газманов.

На столе артистов появятся и традиционные мясные блюда.

«Оливье и запеченная буженина с чесночком. Это всегда очень вкусно», — рассказала певица Катя Лель.

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Диана Гурцкая собирается угощать близких изысками грузинской кухни. Артистка обещает, что голодным на ее празднике не останется никто.

«Обязательно сациви, мамалыга, сладости, чурчхела, всякая вкусность, конечно. Потом страдать буду, конечно», — призналась Гурцкая.

В канун Нового года артисты меняют шикарные наряды на домашнюю одежду и становятся просто любящими мамами и папами. Они вместе с детьми вешают игрушки на елку и пишут письма Деду Морозу.

«Мы отправляем его по адресу в Устюг, где живет Дедушка Мороз», — рассказала актриса Екатерина Климова.

В каждой семье к приходу волшебника готовятся по-своему.

«Письма складывают детки заранее под елочку, и Мирон каждый день приходил, проверял, не забрал ли Дедушка Мороз письмо», — поделилась семейными подробностями певица Жасмин.

А вот сын Сергея Лазарева — Никита — в этом году удивил папу. Мальчик заявил, что больше не верит в сказочного волшебника.

«Сказал, что Деда Мороза не существует, но я до последнего держался и говорил, что он есть, но детки сейчас быстро растут, развиваются, поэтому есть, где подсмотреть правильные ответы», — признался певец.

Для артиста признание сына стало неожиданностью. Но Лазарев рад, что наследник поделился своими мыслями только с ним и не стал разочаровывать младшую сестренку. Аня по-прежнему ждет подарка от Деда Мороза и пока не догадывается, что настоящий волшебник — это ее папа.

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