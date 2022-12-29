«Скромный киркоровский отпрыск»: певец засомневался в родстве с сыном

Фото, видео: © РИА Новости / Павел Бедняков; 5-tv.ru

Желания звездных наследников часто удивляют публику. В этот раз сын знаменитого певца сумел поразить даже своего отца.

Певец Филипп Киркоров начал сомневаться в родстве с сыном Мартином после того, как узнал о его новогодних желаниях. По словам артиста, мальчик слишком скромен для его ребенка. Об этом король российского шоу-бизнеса рассказал 5-tv.ru после премьерного показа ледового шоу Евгения Плющенко «Снегурочка».

Отвечая журналистам на вопрос о праздничных запросах своих детей, Киркоров сильно удивился. Оказалось, что его дочь Алла-Виктория написала Деду Морозу целых два письма, а вот наследник оказался скромнее сестры.

«А у тебя одно? Ты мой дорогой скромный киркоровский отпрыск. Даже не поверю, что в меня», — заметил народный артист.

Сам Киркоров добавил, что письмо волшебнику не написал, но самое главное желание загадать успел.

«Сбудется обязательно. Мира всем нам, здоровья, хорошего настроения, состояния духа. Мы же сильные, мы же можем все», — поделился надеждами певец.

Ранее 5-tv.ru писал, что 55-летнему Киркорову стало сложно удивлять публику.