10 лучших советских киносказок для настроения на Новый год

Фото: Кадр из фильма "Морозко", режиссер Александр Роу, 1964г.

Атмосферу добра и волшебства в Новый год подарят советские сказки. Какие-то из них знакомы каждому, а кому-то — предстоит их открыть для себя впервые.

Праздник к нам приходит, приносит веселье и холод бодрящий. А еще — исполнение самых сокровенных желаний. Именно поэтому на календаре Новый год уже обведен в красный кружочек как долгожданный день, который можно провести в кругу самых близких.

Наевшись сладостей, насмотревшись на салюты и наигравшись в снежки, душа требует чувства спокойной радости. И, конечно, его подарят советские сказки, знакомые с детства.

«Снежная Королева», 1967

Кадр из фильма «Снежная Королева», режиссер Геннадий Казанский, 1966 г.

Конечно же, этот мультфильм идет первым в списке нашей подборки. Всем известная сказка Ганса Христиана Андерсена ожила на экране и вошла в дом советских людей благодаря режиссеру Геннадию Казанскому.

После того, как бабушка двух детей, Кея и Герды, отказывается продавать розы богачу, тот в гневе обещает пожаловаться самой Снежной Королеве. Когда волшебница оказывается на пороге, она предлагает Кею стать наследником ее королевство, однако мальчик не поддается щедрым посулам и предпочитает остаться со своей семьей. На прощание она целует Кея, и холод проникает в самое его сердце. Он становится холодным и злым, и садится в сани к Снежной Королеве. Его сестра Герда следует за ним, чтобы снять с него заклятие.

«Тайна Снежной королевы», 1986

Кадр из фильма «Тайна Снежной королевы», режиссер Николай Александрович, 1986 г.

Еще одна экранизация датского сказочника Андерсена, но уже более «взрослая». В отличие от предыдущей сказки «Тайна Снежной Королевы» раскрывает психологические мотивы героев. Так, Снежная Королева в исполнении Алисы Фрейнлих оказывается вовсе не такой уж жестокосердной и властной, а Кей не обижает сестру, а просто утрачивает способность чувствовать. Музыкальные номера и съемка могут показаться непривычными современному зрителю, однако от игры актеров невозможно оторваться.

«Морозко», 1964

Кадр из фильма «Морозко», режиссер Александр Роу, 1964 г.

Всем известная киносказка с таким знакомым сюжетом о падчерице и злой мачехе. В этом фильме воплотились очень яркие и узнаваемые с детства образы. Бедная Настенька — милая и работящая девушка, которую ее мачеха, желая счастья собственной нерадивой дочери, готова погубить. Но в итоге, как и положено в сказке, добро побеждает. Пережив все невзгоды и козни семьи, главная героиня обретает счастье. А все потому, что у нее большое любящее сердце.

«Вечера на хуторе близ Диканьки», 1961

Кадр из фильма «Вечера на хуторе близ Диканьки», режиссер Александр Роу, 1961 г.

Великий Гоголь подарил нам одно из самых главных волшебных произведений. Оригинальная идея повести всем известна: в ночь перед Рождеством на хуторе появляется черт и крадет месяц. Вот отсюда весь сюжет и заворачивается. А какие яркие персонажи воплотились в экранизации! Одна Солоха чего стоит. Ну и, конечно же, линия Вакулы и Оксаны. Любовь к капризным женщинам доводит мужчин до того, что они и с самим чертом готовы договорится, лишь бы угодить своей возлюбленной. В общем, этот сказочный фильм надо обязательно посмотреть, чтобы окунуться в знакомую атмосферу таинственности.

«Новогодние приключения Маши и Вити», 1975

Кадр из фильма «Новогодние приключения Маши и Вити», режиссер Геннадий Казанский, Игорь Усов, 1975 г.

Незаслуженно забытая киносказка, которая точно пополнит список любимых. На новогодней елке двое смышленых детей встречают Деда Мороза, который рассказывает им, что пришел на праздник без внучки Снегурочки. Оказывается, ее похитил Кащей Бессмертный. Теперь им предстоит отправиться в опасное путешествие, чтобы ей помочь. Маша — верит в волшебство, а Витя привык полагаться на научные факты, но вместе им удается обойти хитрости Бабы Яги, Лешего, Дикого кота Матвея и Кащея. Наверное, самое запоминающееся в этом фильме — музыкальные номера, в особенности эффектное выступление Михаила Боярского.

«Двенадцать месяцев», 1972

Кадр из фильма «Двенадцать месяцев», режиссер Анатолий Граник, 1972 г.

Наверное, это одна из самых снежных историй, неизменно ассоциирующихся с Новым годом. В 1956-м по пьесе Самуила Маршака вышел знаменитый мультфильм, а спустя несколько лет пришла очередь киноверсии. Сюжет рассказывает о капризной принцессе, приказавшей отыскать ей подснежники зимой. Искать их отправилась бедная падчерица, которую злая мачеха вытолкнула за дверь в лютый мороз. Как знаем, в таких случаях на помочь прийти может только чудо!

«Снегурочка», 1968

Кадр из фильма «Снегурочка», режиссер Павел Кадочников, 1968 г.

Сказка о Снегурочке знакома каждому с детства. Дочь Деда Мороза и Красавицы Весны добра и красива, однако она отвергает всех женихов. И только настоящей любви суждено растопить ее ледяное сердце. В этой сказке можно насладиться не только искренней игрой советских актеров, но и прекрасными пейзажами, а также русскими песнями, игрищами и веселыми хороводами.

«Снежная сказка», 1959

Кадр из фильма «Снежная сказка», режиссер Алексей Сахаров, Эльдар Шенгелая, 1959 г.

Не самая известная сказка, но от этого она не становится менее интересной. Ведь главным героям придется ни много ни мало спасти Новый год! Фантазер Митя хвастается перед товарищами в школе, что его игрушечные часы умеют останавливать время или даже оживить снежную бабу. Но, как известно, ночь перед Новым годом окутана волшебством, поэтому его желание сбывается. Слепленная из снега девочка по имени Леля оживает. Свидетелем чуда становится Старый год, который крадет чудо-часы и останавливает время, чтобы продлить себе жизнь. Теперь Мите и Леле предстоит исправить ошибку и спасти Новый год.

«Чародеи», 1972

Кадр из фильма «Чародеи», режиссер Константин Бромберг, 1972 г.

«Снежинку хрупкую спрячь в ладонь и желание загадай», — поется в одной из песен этого новогоднего мюзикла. Двухсерийная сказка по сценарию братьев Стругацких наполнена фольклором, но при этом перенесена в пространство советской эпохи, где волшебство изучает наука. В таком институте работает главная героиня Аленушка, которую из-за ревности заколдовывает ее начальница Шемханская. Из любящей и радостной девушка становится холодной и расчетливой. А еще она не помнит своего жениха. И теперь ее избраннику Иванушке вместе с маленькой сестричкой и друзьями предстоит найти способ снять с нее заклинание «холодного сердца». В этой истории полно отсылок к известным сказкам, прекрасных песен и искрометного юмора.

«Синяя птица», 1976

Кадр из фильма «Синяя птица», режиссер Джордж Кьюкор, 1976 г.

История, на самом деле, довольно проста: маленькие брат и сестра–Тильтиль и Митиль–отправляются тайком на праздник, где собрались дети богачей. Однако грустные мысли прерывает загадочная старушка, которая просит их отыскать Синюю Птицу, чтобы исцелить больную девочку. Так и их начинаются приключения.

Пожалуй, эта сказка — тот редкий случай сотрудничества в кино между США и СССР. В момент противостояния двух стран на одном экране можно увидеть целую пледу звезд эпохи: Маргарита Терехова, Георгий Вицин, Элизабет Тейлор, Джейн Фонда, Ава Гарднер. Отдельного внимания заслуживают российские артисты балета, которые исполняли сказочных персонажей из пьесы Мориса Метерлинка. Так роль Синей Птицы, символа счастья, воплотила балерина Надежда Павлова. Стоит ли говорить, что такой диалог культур создал настоящую магию на экране?