Тапки с подогревом и съедобный мел: какие необычные подарки выбрать на Новый год

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Самое сложное, что предстоит сделать каждому перед Новым годом — выбрать подарок для близких. Есть несколько простых советов, как выбрать презент, который точно принесет позитивные эмоции.

«Что тебе подарить?» — вопрос одновременно простой и очень волнительный. Кажется, что его задавать нетактично даже самым близким людям. Но если он и звучит, то многие отвечают на него волшебным «ничего». Чтобы вновь не ломать голову насчет подарков на Новый год, стоит ознакомиться с интересными подборками.

Как правильно выбрать подарок на Новый год 2023

Второй половинке, друзьям, родным — перед Новым годом чуть ли не каждый пытается стать телепатом и прочитать мысли окружающих и выяснить, чего хочет тот или иной адресат. Однако есть некоторые стандартные подарки, которые обрадуют каждого, важно определиться, кому дарить.

The Gerbers

Блогеры

Что подарить девушке на Новый год 2023

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Беспроигрышный вариант — это украшения. Перед Новым годом в магазинах образуются горы из различных аксессуаров, среди которых можно выбрать то, что обязательно понравится второй половинке. Кулоны, подвески на цепочке, серьги — страсть многих девушек. При этом для таких предметов не обязательно узнавать размер, поэтому можно выбрать то, что обязательно порадует получательницу. Если неизвестно, какой дизайн точно понравится девушке, то лучше остановиться на минималистическом. Такие украшения легче сочетать в другими, а значит, всегда найдется образ, в который аксессуар впишется.

Другим прекрасным подарком может стать уютный свитер или теплое худи. Стоит лишь определиться с принтом и цветом одежды. У такого подарка много плюсов, но главный из них — практичность и возможность проявиться заботу о второй половинке. В холодные вечера избранница будет надевать эту вещь и вспоминать о любимом человеке.

Что подарить парню на Новый год 2023

Беспроигрышным вариантом удивить и порадовать юношу многие молодые люди считают конструктор.

«Из отдельных плюсов: конструктор не все позволяют себе купить в обычной жизни, поэтому получить такое на Новый год будет очень приятно, а также не обязательно присматривать конструктор в детском отделе, ведь есть и более взрослые варианты, стоит лишь поискать», — рекомендуют блогеры.

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Если же юноша слишком серьезный и не оценит конструктор, то стоит выбрать не менее интеллектуальный подарок. Например, можно вручить ему сертификат на прохождение онлайн-курса по теме, которой он интересуется.

Что подарить подруге на Новый год 2023

Подруга — тот человек, который знает абсолютно все, поэтому ее сложно чем-то удивить, но нет ничего невозможного. Если она занимается каким-то творчеством, то можно ей вручить, например, набор для рукоделия. Сейчас существует большой ассортимент таких подарков. Презент точно удивит подругу и позволит ей открыть новые грани таланта.

Другой неплохой вариант для подарка — бьюти-бокс. Лучше собрать его своими руками, вспомнив о том, какие косметические бренды обожает подруга. Можно вложить к каждой позиции особое трогательное послание. Так девушке будет вдвойне приятно распаковывать.

Что подарить другу на Новый год 2023

Если друг — фанат какой-либо киновселенной или видеоигры, то особых проблем с выбором быть не должно. Следует выбрать постеры или комиксы, основанные на любимом сюжете приятеля, но обязательно немного погрузиться в тему, чтобы выбрать каноничные материалы для настоящих ценителей.

Другой подарок, который друг обязательно оценит, — это фитнес-браслет или умные часы. Если у молодого человека все еще нет такого гаджета, то стоит обязательно его презентовать. Приятель обязательно оценит, ведь это подарок, у которого значительная практическая польза.

Что подарить маме на Новый год 2023

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Мамы часто тратят все свое время на работу и заботу о детях, но редко балуют себя хотя бы тихим отдыхом. На вопрос, что им подарить, они обычно отвечают, что ничего не нужно, лучший подарок — это их ребенок. Чтобы порадовать самого близкого человека во время новогодних праздников, следует приобрести билет в театр или на другое мероприятие, которое позволит маме отдохнуть от домашних дел, нарядиться, накраситься и выйти в свет.

Проявить заботу о маме можно, подарив ей что-то более материальное, например, пижаму. Такой предмет одежды оценит любой член семьи, поэтому стоит рассмотреть этот вариант в качестве подарка для всех домочадцев. Одинаковые пижамы помогут создать «домашнюю униформу» для семейных вечеринок. Но для мамы нужно выбрать самую мягкую, красивую и удобную. Свой выбор можно остановить на изделиях из шелка. Такая пижама точно произведет фурор.

Что подарить папе на Новый год 2023

Пожалуй, это самый таинственный родственник, так как о своих желаниях папы говорят редко, поэтому им всегда сложно выбрать подарок, но они всегда рады получить что-то особенное. Можно удивить близкого человека и вручить миниатюрный аквариум с рыбками. Пусть у папы появятся новые «воспитанники». Они и комнату украсят, и ему будет интересно за ними приглядывать. Такой подарок почти как второй телевизор.

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Удивят главу семьи и более практичные подарки с элементами современных технологий. Например, свой выбор можно остановить на тапочках с подогревом. Этот элемент обуви несет в себе и комфорт, и тепло, и огромную пользу.

Что можно купить за 1 000 рублей — недорогой подарок на Новый год 2023

Если бюджет на подарки ограничен, то не стоит расстраиваться. В этом вопросе главное — внимание, а цена может быть любой. Даже на относительно небольшие деньги можно приобрести что-то стоящее. Уложиться можно и в 1000 рублей.

Ганбарик

Блогер

Ночник с оленями. Этот предмет не только украсит комнату, но и создаст невероятную праздничную атмосферу. Самодельный новогодний торт. Сладкое обожают все, а если кто-то принципиально сидит на диете, то можно выбрать рецепт низкокалорийного десерта и украсить его любимыми фруктами. Этот подарок оценит каждый, так как в нем содержится частичка души дарителя. Фотоколлаж на ватмане с приятными воспоминаниями. Это очень трогательный подарок, который как раз подходит к этому празднику. Новый год — самое время вспомнить все, что было в предыдущие 12 месяцев. Такой презент можно долго рассматривать и ностальгировать по тем событиям, которые произошли в 2022-м. Именной бокал с пожеланиями. Это также тот презент, который как нельзя кстати подойдет для празднования Нового года. Пищевой мел. Стоит сразу отметить, что это подарок исключительно для особых гурманов. Но говорят, что мел не только съедобен, но и полезен. При выборе такого подарка главное не перепутать пищевой продукт с тем, что используют для рисования на асфальте и школьной доске. Шар на елку с семейной фотографией внутри. Украшения для новогодней елки — популярный подарок на праздник, но если создать уникальный дизайн, то такой подарок обязательно оценят и повесят на самое видное место. Телефонное поздравление от Деда Мороза. Необычный звонок поможет создать близким настроение праздника и волшебства. Им точно никто никогда не дарил более сказочного подарка. Набор для выращивания. Большая нарядная елка в доме — это прекрасно, но замечательным подарком станет и деревце, которое можно вырастить своими руками. Корзина с мандаринами. Этот подарок не только принесет одариваемому приятные эмоции, но и поможет укрепить иммунитет витаминами. Это приятный, полезный и невероятно вкусный подарок. Для антуража корзину следует украсить еловыми ветками, мишурой, лентами и искусственным снегом.

Что не нужно дарить на Новый год

Однако существуют подарки, которые категорически нельзя дарить на Новый год. Кроме обид и других неприятных чувств, эти вещи ничего не принесут.

Наида Нова

Блогер

Прошлогодние сладости . К сожалению, в магазинах в преддверии 31 декабря иногда можно увидеть на прилавках товары с прошлого Нового года, и это не совсем приятно. Следует быть внимательным при выборе сладкого подарка.

. К сожалению, в магазинах в преддверии 31 декабря иногда можно увидеть на прилавках товары с прошлого Нового года, и это не совсем приятно. Следует быть внимательным при выборе сладкого подарка. Мыло и средства гигиены. Этот подарок — не лучший способ порадовать близкого человека по нескольким причинам. Издавна считалось, что эта вещь приносит неудачи. Согласно народным поверьям, человек, которому адресован подобный подарок, окажется «в мыле» невезения. Но если отбросить суеверия, то гигиенические принадлежности каждый должен выбирать себе сам, ведь это интимный процесс.

Этот подарок — не лучший способ порадовать близкого человека по нескольким причинам. Издавна считалось, что эта вещь приносит неудачи. Согласно народным поверьям, человек, которому адресован подобный подарок, окажется «в мыле» невезения. Но если отбросить суеверия, то гигиенические принадлежности каждый должен выбирать себе сам, ведь это интимный процесс. Свечи. Эти ароматные и уютные вещи могут оказаться не лучшим подарком, если получатель до сих пор считает, что свеча — вещь сугубо обрядовая, поэтому вручать ее стоит в случае, если дарящий уверен, что такой элемент декора точно порадует человека.

Эти ароматные и уютные вещи могут оказаться не лучшим подарком, если получатель до сих пор считает, что свеча — вещь сугубо обрядовая, поэтому вручать ее стоит в случае, если дарящий уверен, что такой элемент декора точно порадует человека. Подарки с логотипами компании. Эти вещи выглядят так, будто бы человек хочет передарить то, что ему вручили на корпоративе. Даже если это не так, лучше воздержаться от такого презента.

Эти вещи выглядят так, будто бы человек хочет передарить то, что ему вручили на корпоративе. Даже если это не так, лучше воздержаться от такого презента. Кухонная утварь. Чтобы не нарваться на гнев прекрасной половины человечества, ни в коем случае нельзя дарить женщинам кастрюли, сковородки, блендеры и принадлежности для готовки. Это не самый приятный намек, да и на праздник хочется получать что-то приносящее удовольствие и радость, а не необходимые предметы. Исключение только одно: если предполагаемый адресат подарка сам попросил о таком подарке.

Чтобы не нарваться на гнев прекрасной половины человечества, ни в коем случае нельзя дарить женщинам кастрюли, сковородки, блендеры и принадлежности для готовки. Это не самый приятный намек, да и на праздник хочется получать что-то приносящее удовольствие и радость, а не необходимые предметы. Исключение только одно: если предполагаемый адресат подарка сам попросил о таком подарке. Деньги. Некоторые люди не оценят такой презент. Со стороны может показаться, что у дарителя просто не было времени или не хватило фантазии придумать что-то стоящее. К тому же не все легко принимают деньги.

Некоторые люди не оценят такой презент. Со стороны может показаться, что у дарителя просто не было времени или не хватило фантазии придумать что-то стоящее. К тому же не все легко принимают деньги. Ножи. Острые предметы тоже не рекомендуется выбирать в качестве подарка. Считается, что нож имеет свойство «разрезать» отношения между людьми. Сам по себе это острый и очень опасный подарок, которого лучше избегать. На Новый год лучше остановиться на чем-то приносящем радость, нежность и легкость, а ножи выполняют совершенно противоположную функцию.

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При выборе подарка самое главное — это внимание и позитивное настроение. Именно этим следует в первую очередь руководствоваться при покупке или создании презента.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие подарки выбрать каждому знаку зодиака.